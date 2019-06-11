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Published by lebarmy10 on ثلاثاء, 06/11/2019 - 10:29
Ar
- Japan PM Abe to meet Iran's Khamenei, Rouhani during visit this week
- رئيس الوزراء الياباني آبي سيلتقي المرشد الأعلى الإيراني والرئيس روحاني خلال هذا الأسبوع
- Gunfire exchange between IDF and Palestinian Forces in Nablus
- تبادل لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في نابلس
- Washington not asking Friedman to ‘walk back’ comments about annexation
- واشنطن لم تطلب من فريدمان التراجع عن التعليقات التي أدلى بها بشأن ضم أراضي في الضفة الغربية
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Date:
الثلاثاء, يونيو 11, 2019