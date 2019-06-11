Published by lebarmy10 on ثلاثاء, 06/11/2019 - 10:29
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  • Japan PM Abe to meet Iran's Khamenei, Rouhani during visit this week
  • رئيس الوزراء الياباني آبي سيلتقي المرشد الأعلى الإيراني والرئيس روحاني خلال هذا الأسبوع
  • Gunfire exchange between IDF and Palestinian Forces in Nablus
  • تبادل لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في نابلس
  • Washington not asking Friedman to ‘walk back’ comments about annexation
  • واشنطن لم تطلب من فريدمان التراجع عن التعليقات التي أدلى بها بشأن ضم أراضي في الضفة الغربية
Press: 
Jerusalem Post
Date: 
الثلاثاء, يونيو 11, 2019