الديار 7/ 6 /2019:

البنك الدولي ينصح اقتصادات الأسواق الصاعدة:

تحصّنوا ضد موجات ركُود مُفاجئة

خفض البنك الدولي توقعاته للاقتصاد العالمي في ضوء النزاعات التجارية والضغوط المالية، ومظاهر التباطؤ الحاد بشكل غير متوقع في الدول الأكثر ثراءً. ويتوقع تقرير البنك الدولي الشهري انتعاش معدّل النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والدول النامية العام المقبل مع انحسار الاضطرابات وحالة عدم اليقين التي أصابت عدداً من الدول أواخر العام الماضي وهذا العام. وقد يفسد عدد من المخاطر ذلك الزخم الحساس، ومنها تصاعد المنازعات التجارية بين أكبر اقتصادات الأسواق الصاعدة والدول النامية، أو الهبوط المفاجئ لوتيرة النمو الاقتصادي في الاقتصادات الكبرى عماّ تشير إليه التوقعات الحالية. ويثير تراجع معدّلات نمو التجارة العالمية إلى أدنى مستوى لها منذ الأزمة المالية قبل عشر سنوات، وهبوط ثقة مؤسسات الأعمال، قلقاً بالغاً. وفي مسار يرتبط بالمخاوف بشأن ركود النمو الاقتصادي العالمي، يثير ضعف نمو معدلات الاستثمار القلق بشأن صحة الاقتصاد على الأمد الطويل في اقتصادات دول الأسواق الصاعدة والدول النامية. ويشير هذا إلى أنّ التقدم الذي حققته دول الاقتصادات الصاعدة والدول النامية في اللحاق بالاقتصادات المتقدمة سيتراجع.

الديار 11/ 6 /2019

التاريخ يعيد نفسه .. "عامل واحد ينذر بأزمة ماليّة جديدة

كشف خبير مالي، أن هناك عاملا مشتركاً بين الأزمات المالية الضخمة التي عاشها العالم، وهو الزيادة الكبيرة في حجم القروض الخاصة، مقارنة مع إجمالي الناتج المحلي، محذرا من أن العالم يعيش حالياً زيادة جديدة فيها، مما قد يشكل مؤشراً قوياً على احتمال حدوث أزمة مالية كبيرة.

وأضاف أنه عندما تزداد القروض العقارية تأتي الزيادات والترقيات للموظفين في القطاع المصرفي، وتصبح المكافآت أكبر وترتفع أسعار الأسهم نتيجة الزيادة في عوائد البنوك. وأوضح أن المشكلة تبدأ عندما تصبح القروض سهلة بينما تزداد أسعار العقارات وعدم قدرة المقترضين على السداد، خصوصاً للمؤسسات المصرفية والمالية الوسيطة التي قدمت القروض من دون ما يثبت إمكانية أو قدرة المقترض على السداد. وتعتبر المؤسسات المالية الوسيطة أو الثانوية هي نقطة البداية لحدوث أزمة فهي غير منظمة أو أقل تنظيماً من البنوك التجارية، وهي مصدر كل الديون خارج قطاع البنوك.

الديار 10 /6 /2019

واشنطن تزيد الضغوط على فنزويلا عبر تشديد العقوبات النفطيّة

شددت وزارة الخزانة الأميركية ضغطها على شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة "بي.دي.في.اس.ايه" عبر توضيح أن تصدير شركات الشحن العالمية لمخففات اللزوجة ربما يخضع لعقوبات أميركية. وبحسب "رويترز"، فان هذا التعديل، الذي أعلنته وزارة الخزانة الأميركية على موقعها الالكتروني، هو أحدث اجراء أميركي يهدف الى الضغط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عبر تقييد الوصول الى إيرادات الصادرات النفطية من "بي.دي.في.اس.ايه". واعتمدت "بي.دي.في.اس.ايه" لفترة طويلة على مخففات اللزوجة من الولايات المتحدة لكي تضيفها الى نفطها الثقيل جدا ليصبح الخام قابلاً للتصدير، لكن تلك التجارة جرى حظرها في كانون الثاني، ما أجبر الشركة على البحث في الخارج عن موردين آخرين. وشهدت فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية هائلة في عهد مادورو الذي فاز بفترة ولاية ثانية في انتخابات قاطعتها أغلب المعارضة قبل عام، ودفع الوضع الصعب الفنزويليين الى مغادرة البلاد وسط تضخم ونقص في السلع.

الشرق الأوسط 7 /6/ 2019

"هواوي": شبكة G5 الصينيّة ستقود العالم

منحت الصين تراخيص تجارية لتشغيل شبكة الجيل الخامس لأربع شركات صينية مملوكة للدولة، وتعليقاً على ذلك توقعت شركة "هواوي" الصينية، أن تقود شبكة " G5" الصينية العالم قريباً. ومن خلال هذه الخطوة تكون الصين قد قطعت شوطاً كبيراً في مسعاها لأن تصبح الرائدة في العالم تكنولوجيا الاتصالات، وسط منافسة شديدة من الولايات المتحدة. وتعدّ "هواوي" من الشركات الرائدة عالمياً في تطوير هذه الشبكة لكن طموحاتها واجهت تحدياً من الولايات المتحدة، التي حضت دولاً أخرى على مقاطعتها بسبب مخاوف من احتمال استخدام أجهزة الاستخبارات الصينية معداتها. وتوفر شبكة " G5" في تكنولوجيا الاتصالات نقلاً أسرع للبيانات ويمكن أن تعزز تكنولوجيات مثل القيادة الذاتية والتشخيص الطبي عن بعد والدفع عبر الهاتف.

الشرق الأوسط 8 /6/ 2019

الليرة التركية تعود للتهاوي ...والقوة الشرائية مهددة بضغط التضخم

عادت الليرة التركية الى مسار التراجع في تعاملات أمس (الجمعة) مع ظهور بوادر ضغوط جديدة على العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا بسبب التوتر حول ملف صفقة الصواريخ الروسية "اس 400" المبرمة بين أنقرة وموسكو، لتنخفض العملة لليوم الثاني على التوالي بعد سلسلة مكاسب استمرت 10 أيام، ومثلت أطول موجة ارتفاع منذ مايو (أيار) 2014.

واستأنفت الأسواق التركية عملها أمس، ليوم واحد بعد عطلة لمدة 3 أيام بمناسبة عيد الفطر المستمرة في القطاع العام حتى بعد غد. وكانت الليرة واصلت مكاسبها يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين بفضل ضعف الدولار، وتوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، ما قد يعزز الاقتصاد العالمي المتباطئ. وأمس، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أميركيين أن الولايات المتحدة قررت عدم قبول المزيد من الطيارين الأتراك، كان من المقرر استقبالهم للتدريب على المقاتلات "اف35" وذلك في مؤشر واضح على تصاعد الخلاف بخصوص اعتزام انقرة شراء صواريخ "اس 400" الروسية. وفي ظل الأزمة التي يعانيها الاقتصاد، كشفت المعارضة التركية عن ان الرئيس رجب طيب أردوغان، طلب هدم وإعادة بناء بعض من أجزاء قصره الرئاسي الصيفي، وهو ما سيكلف خزينة الدولة ملايين الدولارات.