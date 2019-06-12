الوكالة الوطنية للإعلام

زكا من بعبدا: المبادرة من أولها إلى آخرها ولدت في لبنان واليوم تنتهي في لبنان

قال نزار زكا في كلمة تلاها من قصر بعبدا، بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: "أتوجه إليكم، للمرة الأولى، من بيت الشعب اللبناني تحت شمس الحرية التي اشتقت إليها. لقد أمضيت 3 سنوات في المعتقل بعيداً عن عائلتي وأصدقائي، وأنتم السند الحقيقي، ومنكم استمددت القدرة على المقاومة".

أضاف: "ما زلت قومياً صامداً، ورأسي مرفوع، فلم يتغير في إلا زيادة شراستي في حرية التعبير والوصول إلى الإنترنت".

وكالة الأناضول

أكار: تركيا وأذربيجان تقفان معاً ضد التهديدات والمخاطر

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الثلاثاء، إن "بلاده وأذربيجان تقفان معاً ضد جميع أنواع التهديدات والمخاطر، وفي الحزن والفرح".

جاء ذلك خلال مشاركته بمناورات "الأخوّة الراسخة - 2019"، بين جيشي البلدين، المنظمة في "جمهورية نخجوان ذاتية الحكم" التابعة لأذربيجان. وحضر المناورات، رئيس برلمان جمهورية نخجوان "واصف طاليبوف"، ووزير الدفاع الأذري ذاكر حسنوف، إضافةً إلى السفير التركي لدى باكو أركان أوزورال. وتضمنت المناورات سيناريوهات مختلفة حول تبادل إطلاق النار وعمليات الإنقاذ، وذلك باستعمال طائرات من طراز "سوخوي سو-25"، ومروحيات هجومية، وأسلحة أخرى.

وكالة فرنس برس

الجمود سيد الموقف بعد عام من أول قمة بين ترامب وكيم

عندما صافح الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام عدسات كاميرات العالم في سنغافورة قبل عام، تعهدا بإحداث تغيير وتحقيق تقدم. لكنهما اليوم عالقان في سجال دبلوماسي بعد فشل اجتماع هانوي.

وفي سنغافورة، حيث جرت أول قمة في التاريخ بين رئيس أميركي في منصبه وزعيم كوري شمالي في 12 حزيران 2018، وقّع كيم على اتفاق مبهم يتحدث عن نزع الأسلحة النووية وصفه ترامب بالاختراق التاريخي.

لكن اجتماعاً ثانياً جرى في فيتنام في شباط انتهى بشكل مفاجئ دون عقد غداء العمل الذي كان مقرراً، بعدما فشل الطرفان في الاتفاق على ما ستكون بيونغ يانغ مستعدة للتخلي عنه مقابل رفع العقوبات.

وكالة أنباء شينخوا

كبير المشرعين الصينيين يلتقي رئيس المجلس الاتحادي النمساوي

التقى كبير المشرعين الصينيين لي تشان شو رئيس المجلس الاتحادي النمساوي إينجو أبي هنا اليوم (الاثنين)، وحث على المزيد من التعاون بين البلدين. وقال لي، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، إن قائدي البلدين أسسا علاقات شراكة استراتيجية ودية بين الصين والنمسا في أبريل العام الماضي، ما رسم مسار تنمية العلاقات بين البلدين. وأضاف لي أن الرئيس الصيني شي جين بينغ شرح مؤخراً بصورة منهجية مبادرة تدعيم التعاون التنموي الدولي وحث على بذل جهود مشتركة لخلق اقتصاد عالمي مفتوح وتعددي ومجتمع سعيد شامل ويعود بالنفع على الجميع ووطن جميل يتميز بتعايش متناغم بين البشر والطبيعة، مضيفاً أن الرئيس شي أعلن موقف الصين واقتراحها بشأن زيادة توسيع الانفتاح عالي المستوى وتقوية التنمية المشتركة والتقدم البشري.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

حاملة صواريخ إضافية تنضم لمجموعة القوات البحرية الروسية في المتوسط

انضمت حاملة الصواريخ الصغيرة "فيليكي أوستينغ" التابعة لأسطول بحر قزوين إلى مجموعة السفن البحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط. وقال مدير قسم المعلومات بأسطول البحر الأسود، أليكسي روليف، الثلاثاء، للصحفيين: "بحلول نهاية اليوم )أمس(، ستنضم حاملة الصواريخ الصغيرة فيليكي أوستيوغ إلى أسطول قواتنا البحرية بالبحر المتوسط والبدء في إنجاز المهام الموكلة إليها". وأشار إلى أنه في الوقت الحاضر، بدأ طاقم السفينة عبور مضيقي البوسفور والداردنيل في البحر الأسود.