الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية بحث ورئيس مجلس الوزراء في سبل تفعيل العمل الحكومي

الحريري: للعودة إلى العمل والهدوء واعتماد لغة العقل

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، رئيس الحكومة سعد الحريري، وأجرى معه جولة أفق تناولت الأوضاع الداخلية والتطورات السياسية وسبل تفعيل العمل الحكومي، بعد انتهاء مجلس الوزراء من إقرار مشروع موازنة 2019. بعد اللقاء، قال الرئيس الحريري: " تداولنا في بعض المواضيع، حيث كان اتفاق على منهج لتسريع عمل الحكومة وتحقيق الإنجازات، خصوصاً أنّنا في مرحلة اقتصادية صعبة. وكان الرأي على ضرورة تخفيف حدّة الكلام في الإعلام وإيقافه، وأتمنى على وسائل الإعلام أن تقوم بدور مساعد في هذا المجال". أضاف: الأساس أننا أنجزنا في الحكومة موازنة تاريخية. وكان حديث جانبي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، بهدف الإسراع في إقرار الموازنة. كان الاجتماع إيجابي، وإن شاء الله يكون العمل الحكومي أسرع وأسرع في الأيام المقبلة".

وكالة الأناضول

"إس-400".. تركيا والهند "على مسار واحد" أمام الضغوط الأميركية

تواجه تركيا والهند تحديات مشتركة أمام الضغوط الأميركية، أبرزها ملف شراء النفط الإيراني، وصفقة شراء منظومة الدفاع الصاروخي بعيدة المدى "إس 400 " من روسيا. يأتي ذلك فيما تتجه الأنظار إلى اجتماعات الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في قمة مجموعة الـ20 باليابان. وتواصل الولايات المتحدة ممارسة الضغوط على تركيا والهند من أجل العدول عن قراراتها بشراء منظومة "إس 400" من روسيا. وفي الوقت الراهن، تتجه الأنظار إلى قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان المقرر عقدها في الفترة من 28 إلى 29 حزيران الجاري. ومن المقرر أن يلتقي أردوغان ومودي بالرئيس الأميركي على هامش الاجتماعات. وسبق أن حذرت الولايات المتحدة كِلا البلدين، من أنه ستكون هناك "تداعيات خطيرة" على علاقاتهما الدفاعية والتجارية، في حال مضيهما قدماً في صفقة شراء المنظومة.

وكالة فرنس برس

رئيس الوزراء الياباني في إيران لمحاولة خفض التوتر بين طهران وواشنطن

بدأ رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، زيارة إلى إيران يأمل خلالها العمل على خفض التوتر بين إيران والولايات المتحدة. واستقبل الرئيس الإيراني حسن روحاني، آبي، بكل مراسم الشرف في القصر الرئاسي في شمال طهران، حيث بدأ الرجلان اجتماع عمل. وسيلتقي آبي، المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي. واليابان حليف أساسي لواشنطن، وتقيم علاقات جيدة تقليدياً مع طهران. وقال آبي في مؤتمر صحافي قبل مغادرته طوكيو "وسط قلق بسبب التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط، الذي يتركز عليه اهتمام المجتمع الدولي، تأمل اليابان أن تفعل ما بوسعها من أجل السلام والاستقرار في المنطقة"، معرباً عن أمله "في تبادل صريح لوجهات النظر" مع محاوريه.

وكالة أنباء شينخوا

مدير الأمن اللبناني: إطلاق طهران سراح مواطن معتقل لديها تم بناء على رسالة رئاسية إلى الرئيس الإيراني

أكد مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم، ّأن الافراج عن اللبناني نزار زكا الذي أطلق من السجون الإيرانية وعاد برفقته من طهران إلى بيروت، قد "عاد إلى لبنان نتيجة رسالة من الرئيس اللبناني ميشال عون إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني." جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ابراهيم وزكا في قصر الرئاسة بعد لقائهما الرئيس عون عقب عودتهما من طهران. وقال ابراهيم، إنه سمع من المسؤولين الإيرانيين أن "رغبة الرئيس عون ستلبى وأنه سيتم إطلاق سراح نزار زكا بناء على طلب الرئيس عون". وأشار إلى أن "تورط زكا في أي ملف تحدده السلطات الإيرانية، وما يهمنا أن أي مواطن وأي حامل للهوية اللبنانية في أي من بقاع العالم دورنا أن نستعيده ولو خالف قوانين الدولة المقيم فيها".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الإمارات وألمانيا يوجّهان رسالة عاجلة إلى إيران

أعربت الإمارات وألمانيا، عن قلقهما إزاء تزايد التوتر في المنطقة، كما دعتا إيران للعب دور بنّاء، والامتناع عن أي خطوات تصعيدية. وذكر بيان إماراتي ألماني مشترك، عقب زيارة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد إلى برلين "في ما يتعلق بإيران، فإن الإمارات وألمانيا تعربان عن قلقهما إزاء تزايد التوتر في المنطقة، وأضاف البيان المشترك "ألمانيا أوضحت عن موقف الثلاثية الأوروبية من خطة العمل المشتركة كإنجاز رئيسي لهيكل حظر الانتشار النووي عالمياً، والذي يمثّل مصلحة مشتركة للجميع". وتابع البيان المشترك "أكد الجانبان على التزامهما بمبادئ الأمم المتحدة والنظام الدولي القائم، وسيعملان على ذلك من خلال مشاورات على مستوى الخبراء، وإنشاء منتديات لتبادل وجهات النظر حول القضايا الرئيسية مثل إيران، واليمن، وليبيا، ومنطقة الساحل".