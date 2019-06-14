الجمهورية:10 / 6 / 2019

البرازيلية كريستيان تدخل التاريخ في مونديال السيدات

حققت إيطاليا عودة موفقة إلى كأس العالم للسيدات التي غابت منذ 1999، وذلك بفوزها القاتل على أستراليا 2-1 أمس في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة للنهائيات الثامنة المقامة في فرنسا حتى السابع من تموز.

النهار:10 / 6 / 2019

نادال سيّد "رولان غاروس" وبارتي بطلة السيدات

اثبت الإسباني رافايل نادال أنه ملك الملاعب الترابية"، وعزز رقمه القياسي في عدد ألقاب بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب "غران شليم"، بتتويجه الأحد للمرة ال 12 والثالثة تواليا، بفوزه على وصيفه في العالم الماضي النمسوي دومينيك تييم وأصبح نادال أول لاعب في التاريخ (بين الرجال والسيدات، في عصر الاحتراف أو ما قبله)، يحرز لقب بطولة كبرى واحدة 12 مرة، متفوقاً على الأوسترالية مارغريت كورت التي توجت بلقب بطولة أوستراليا 11 مرة، وأحرزت الأوسترالية اشلي بارتي المصنفة ثامنة لقبها الأول الكبير.

اللواء 11 / 6 / 2019

صفقة القرن المدريدية تخطّط لخطف مبابي دون إغضاب الخليفي

ينتظر نادي ريال مدريد الإسباني "صفقة القرن" الكروية في موسم الانتقالات الجاري، الميركاتو الصيفي، وهي التعاقد مع كيليان مبابي، نجم هجوم باريس سان جيرمان الفرنسي.

أفضل هدف لرونالدو

نال النجم البرتغالي جائزة أفضل هدف في بطولة دوري الأمم الأوروبية، التي أحرزت لقبها البرتغال، بفوزها 1/0 على هولندا في المباراة النهائية الأحد.

بوغبا سيعود ليوفنتوس

تتواصل التقارير التي تتحدث عن مستقبل بول بوغبا، نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنكليزي، في ظل ارتباطه بريال مدريد ويوفنتوس، وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" فإن النجم الفرنسي وافق على الشروط الشخصية للعودة إلى يوفنتوس في سوق الانتقالات صيف 2019، بعد 3 مواسم من عودته إلى مانشستر يونايتد، واتفق مع فابيو باراتيشي المدير الرياضي ليوفنتوس.

هزة أمنية للمونديال

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الاثنين، إلغاء مباراة لسريلانكا في تصفيات كأس العالم، كان من المفترض إقامتها الثلاثاء، بعدما رفضت مكاو السفر إلى كولومبو لدواع أمنية، إذ أعلنوا يوم السبت عدم السفر إلى كولومبو لخوض المباراة وطالبوا الاتحاد الدولي (الفيفا) والاتحاد الآسيوي بإقامة مباراة الإياب في مكان محايد.

الشرق 11 / 6 / 2019

عقوبة خمس ثوان تمنح هاميلتون الفوز على حساب فيتل

حرمت عقوبة إضافة خمس ثوان على التوقيت سائق فيراري الألماني سيباستيان فتيل من تحقيق فوزه الأول هذا العام في بطولة العالم للفورمولا وان، مانحة التتويج في المرحلة السابعة، جائزة كندا الكبرى، لحامل اللقب سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون.

الشرق 12 / 6 / 2019

شارابوفا تعود إلى الملاعب

أعلن منظمو دورة مايوركا الإسبانية لكرة المضرب أن المصنفة أولى عالمياً سابقاً الروسية ماريا شارابوفا ستشارك في الدورة بعد تعافيها من عملية جراحية في كتفها الأيمن خضعت لها في شباط الماضي.

طوكيو تستعين بمواد بلاستيكية

قال منظمو أولمبياد طوكيو 2020 إنّ منصات تتويج الفائزين بالميداليات العام المقبل ستكون مصنوعة من نفايات بلاستيكية معاد تدويرها بعدما جمعت من سكان في المناطق المحيطة.

وزير روسي يلوح بإمكانية معاقبة اتحادات رياضية

قال بافل كولوبكوف وزير الرياضة الروسي إنّ الاتحادات المحلية التي تتعاون مع مدربين وأطباء تم إيقافهم بسبب مخالفات تتعلق بالمنشطات قد تواجه عقوبات.

اللواء 13 / 6 / 2019

الكرة الذهبية لمن؟

للمرة الأولى منذ أعوام، لا تبدو ملامح المرشح الأبرز لإحراز الكرة الذهبية واضحة، حيث يتنافس 8 لاعبين لتحقيق الجائزة الفردية الأبرز في العالم، بعدما كان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المرشح الأبرز هذا الموسم، وذلك بعد تألقه اللافت ببطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا قبل أن" ينهار" كل شيء، بهزيمة فريقه برشلونة التاريخية أمام ليفربول بنتيجة 0-4 في دوري الأبطال، ثم خسارته لكأس الملك الإسباني بعدها بأسبوع. ومع تتويج ليفربول بدوري الأبطال، برزت عدة أسماء كمرشحين حقيقيين للجائزة، أبرزهم المدافع الهولندي فيرجل فان دايك والمهاجم المصري محمد صلاح، وهناك المرشحون المعتادون، مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كيليان مبابي.