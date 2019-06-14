الأخبار/ ابراهيم الأمين

اعتبر أن الذين يخشون المواجهة العسكرية المباشرة بين الجيشين الأميركي والإيراني، يتصرفون وكأن ما يجري الآن ليس حرباً فعلية تشنها الولايات المتحدة ضد إيران وحلفائها والمتعاونين معها. الآلة الإعلامية الضخمة لا تزال تعتقد أن ما هو دون المواجهة العسكرية لا يمكن وصفه بالحرب. وهؤلاء ينقسمون بين فريقين: متواطئ وشريك، ممن يريدون أن لا تبقى الحرب مقتصرة على بعدها الاقتصادي والأمني، ويلحّون على نقلها إلى المستوى العسكري، أملاً بالتخلص من عدوهم الأول إيران. والفريق الآخر فيه من يقولون بإمكانية تحمل العقوبات الانتقامية والضغوط طالما أن النار لم تشتعل. لكن الحقيقة، بالنسبة إلى المعتدى عليه (ايران)، تقول بأن ما يجري هو حرب بكل ما تعنيه الكلمة، وأن مواجهة هذا العدوان واجبة بكل ما يلزم من أدوات.

اللواء/ رلى موفق

تناولت الصراع الإيراني – الأميركي، ورأت أن إيران تراهن على عامل تقطيع الوقت. ستعضّ على الجرح حتى الانتخابات الأميركية في 2020 لتبيان ما إذا كان دونالد ترامب سيعود إلى "البيت الأبيض"، لكن ذلك لا يعني أبداً أنها لن تمارس اللعب على حافة الهاوية، وهي المتمرسة في هذه السياسة. تدرك طهران أن الحرب العسكرية ليست خيار ترامب الرئيس، ولا ترامب المرشح لولاية ثانية، الذي عليه أن يأخذ في الاعتبار جيداً مزاج الناخب الأميركي وتطلعاته واهتماماته الاقتصادية والحياتية، وأن يخطو خطوات محسوبة بدقة، من دون الانزلاق إلى مغامرات قاتلة تفقده من رصيده. غير أن هذا التصعيد، رغم خطورته، لن يؤول في نظر متابعين إلى إشعال حرائق كبرى في المنطقة، فالكلام يدور في واشنطن عن بحث خيارات عدة مع الحلفاء بشأن كيفية حماية الملاحة الدولية، ما يعني عملياً زيادة التواجد الأميركي في المنطقة، ليس فقط كقوة ردعية، بل إيلائها مهمة مرافقة ناقلات النفط لعبورها مضيق هرمز ونقاط الخطر تأميناً لسلامتها.

الديار/ كمال ذبيان

تناول تحضيرات البحرين لاستضافة مؤتمر "تشجيع الاستثمار في المناطق الفلسطينية" في 25 و26 حزيران الحالي، والذي دعت إليه الولايات المتحدة الأميركية من ضمن "صفقة القرن" التي قدمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كمشروع لحل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، وأكد أن لبنان أعلن رفضه حضور المؤتمر الذي يرتكز على "صفقة القرن" التي أسقطت حق العودة للفلسطينيين، وتدعو إلى بقاء الفلسطينيين في الأماكن التي نزحوا إليها، أو ترحيلهم وهجرتهم إلى دولة غير فلسطين. ففي "صفقة القرن"، إعادة إحياء لمشروع "الوطن البديل" في الأردن والتوطين في أماكن النزوح الفلسطيني، حيث يدخل لبنان ضمن المشروع الأميركي.

البناء/ ناصر قنديل

رأى أنه ليس من إثبات قانوني على مسؤولية إيران عن أي من الحوادث التي تصيب سوق النفط، وتتسبب بالمزيد من التدهور في استقراره والمزيد من الصعود في أسعاره، لكن الأكيد أن ما تشهده منطقة الخليج من حوادث تستهدف سوق النفط يتمّ على خلفية النظر إلى مشهد التوتر الناتج عن الاستهداف الأميركي لقدرة إيران على تصدير نفطها من جهة، والرد الإيراني القائم على معادلة، إذا لم نستطع تصدير نفطنا فإن غيرنا لن يستطيع ذلك أيضاً، والعالم كله ينظر للتصعيد القائم الآن وفقاً لمعادلة أبعد من كيف تثبت واشنطن قوتها، أو كيف تردّ واشنطن على ما تتهم إيران به، فالسؤال الكبير دولياً هو مَن يضمن عودة الاستقرار إلى سوق النفط وإلى أسعاره؟

الشرق/ عوني الكعكي

تناول التوتر في الخليج، وقال: حتى الآن لا نزال ضمن "اللعبة المنضبطة" لكن الخوف كل الخوف أن أي خطأ من أي طرف سيؤدي إلى اندلاع حرب، يتعذر تقدير تداعياتها الكارثية منذ اليوم.! ونأمل أن يتوصل مجلس الأمن الدولي إلى إبقاء الأوضاع تحت السيطرة، وعساه يتوصل إلى قرارات فاعلة لا يسقطها ڤيتو أميركي أو آخر روسي وفق مصلحة كل من البلدين.

الشرق/ خليل الخوري

أكد أنّ التسوية السياسية الداخلية تحظى بتغطية أكبر من أن تكون داخلية وحسب. إذ لها امتدادات متلازمة ومتطابقة أحياناً ذات طابع إقليمي وآخر دولي. وقال: لذلك، لا ينفع الصراخ والعويل، كما لا ينفع في المقابل، الاستقواء والاستفزاز من جانب آخر. وبصراحة أكبر، لا يتحمّل العهد العوني سقوط التسوية، ولا يتحمّل الرئيس سعد الحريري سقوطها، وحتى حزب الله لا يتحمّل أن تسقط التسوية! لماذا؟ لأنّ سقوط التسوية يعني سقوط الحكومة. فمن هو الذي له مصلحة في ذلك إلاّ قلّة قليلة… هذا إذا وُجدت.

النهار/ عباس الصباغ

نقل عن أوساط قريبة من العهد موقفها لما حصل من تباين في الفترة الأخيرة بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري. وقال إن صفحة التباين الأخيرة مع الحريري قد طويت بفضل حكمة الرئيس عون، وأن اللقاء الأخير بين الرجلين في بعبدا أعاد الأمور إلى نصابها، وأعاد كذلك الحركة إلى العمل الحكومي الذي سينطلق الأسبوع المقبل. ونقل عن مصادره أن ما جرى هو "غيمة صيف" مرت وزالت بشكل نهائي، وأن غسل القلوب سيستكمل مع الوزير جبران باسيل.

النهار/ ابراهيم حيدر

نقل عن مصدر سياسي قوله إن الوساطة الأميركية حققت خرقاً في ترسيم الحدود والنفط من دون أن تخرج ممانعات لبنانية حادة أو رفض من "حزب الله"، قائلاً إنه من المفترض أن ينطلق عمل اللجنة الرباعية في المفاوضات بعد الاتفاق على أسس التفاوض.