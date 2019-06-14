وكالة الأناضول

أردوغان يلتقي زعيم الحركة القومية المعارض في أنقرة

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، مع زعيم حزب الحركة القومية التركي المعارض دولت باهتشلي. وجرى لقاء أردوغان وباهتشلي في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة. واستمر اللقاء الذي جرى بعيداً عن عدسات الصحفيين، لمدة 40 دقيقة. ولم تفصح المصادر الرئاسية، عن فحوى المباحثات بين أردوغان وباهتشلي.

وكالة فرنس برس

مجلس النواب الأميركي يسعى لمنع ترامب من تزويد السعودية بالأسلحة

تقدّم نواب أميركيون من الحزبين الديموقراطي والجمهوري بمشروع قرار يمنع الرئيس الأميركي دونالد ترامب من بيع أسلحة إلى السعودية، بعد أن أعلنت إدارته أنها تتجاوز الكونغرس لنقل أسلحة أميركية إلى المملكة وحلفاء آخرين.

وتأتي ردة فعل مجلس النواب ضد البيت الأبيض بعد أسبوع من قيام أعضاء في مجلس الشيوخ من مختلف التوجهات السياسية، بتحرك لمنع بيع أسلحة بقيمة 8,1 مليار دولار إلى السعودية.

وأغضبت إدارة ترامب المشرّعين الأميركيين بإعلانها الشهر الماضي، أنها ستستخدم سلطات الطوارئ لتحدي الكونغرس وتزويد السعودية والإمارات والأردن بالذخائر والطائرات والصيانة ومكونات عسكرية أخرى.

وكالة أنباء شينخوا

رئيسا الصين وقيرغيزستان يتعهدان بتعزيز العلاقات الثنائية

التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ مساء اليوم (الأربعاء) نظيره القيرغيزي سورونباي جينبيكوف، حيث تعهدا ببذل الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية.

جرى اللقاء بين شي وجينبيكوف بالمقر الرئاسي في العاصمة القيرغيزية بيشكك، عقب وصول الرئيس الصيني إلى البلد الواقع في آسيا الوسطى، في زيارة دولة والمشاركة في القمة الـ19 لمنظمة شانغهاي للتعاون.

وفي إطار بحث الصداقة التقليدية بين البلدين، ناقش رئيسا البلدين مستقبل العلاقات الثنائية مع تبادل وجهات النظر المتعمقة بشأن القضايا محل الاهتمام المشترك.

وأشار شي إلى أن تلك الزيارة هي زيارته الثانية إلى قيرغيزستان في 6 أعوام، قائلاً إنه سعيد بزيارة صديق قديم.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

روسيا تتحضر لإجراءات جوابية على نشر طائرات أميركية في بولندا

صرح عضو لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي، فرانتس كلينتسيفيتش، بأن روسيا ستتخذ إجراءات جوابية رداً على قرار الولايات المتحدة الخاص بنشر طائرات دون طيار في بولندا.

وكتب كلينتسيفيتش في صفحته في شبكة الفيسبوك للتواصل الاجتماعي: من شأن هذا القرار أنه يزيد من تفاقم الوضع في القارة الأوروبية فقط دون أن يغير شيئاً في ميزان القوى. وبطبيعة الحال، سنقوم باتخاذ جميع الإجراءات الجوابية اللازمة.

أضاف: "يبدو أن الولايات المتحدة تفعل عمداً ما يجعل العلاقات بين بلدينا آخذه في التفاقم وما يزيدها سوء أكثر فأكثر". وقال: "أليس من الواضح حقاً أن مثل هذه الخطوات تقرب من نقطة اللاعودة. واليوم لا أحد يعلم إلى أي مدى نحن بعيدون عنها".

يذكر أنه سبق واتفقت واشنطن ووارسو على نشر سرب من طائرات الاستطلاع الأميركية دون طيار من طراز "إم كيو-9" على أرض بولندا.