Published by lebarmy10 on جمعة, 06/14/2019 - 10:36
Ar
  • U.S. allegations over tanker attacks part of 'sabotage diplomacy,' Iran's Zarif says
  • ظريف يقول إن مزاعم الولايات المتحدة بشأن الهجمات على ناقلات النفط جزء من "دبلوماسية التخريب"
  • Saudi air defense intercepts five Houthi drones, state media reports
  • الدفاع الجوي السعودي يعترض خمس طائرات حوثية بدون طيار
  • Sudan's military rulers say several coup attempts thwarted
  • حكام السودان العسكريون يقولون إن عدة محاولات انقلاب قد أُحبطت
Press: 
Haaretz
Date: 
الجمعة, يونيو 14, 2019