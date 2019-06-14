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Published by lebarmy10 on جمعة, 06/14/2019 - 10:36
Ar
- U.S. allegations over tanker attacks part of 'sabotage diplomacy,' Iran's Zarif says
- ظريف يقول إن مزاعم الولايات المتحدة بشأن الهجمات على ناقلات النفط جزء من "دبلوماسية التخريب"
- Saudi air defense intercepts five Houthi drones, state media reports
- الدفاع الجوي السعودي يعترض خمس طائرات حوثية بدون طيار
- Sudan's military rulers say several coup attempts thwarted
- حكام السودان العسكريون يقولون إن عدة محاولات انقلاب قد أُحبطت
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Date:
الجمعة, يونيو 14, 2019