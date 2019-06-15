TL

يميل الوضع السياسي المحلي نحو البرودة بخلاف الطقس الحار، وسُجل تراجع في السجالات لصالح إنهاء مشروع قانون الموازنة والشروع في عملية التعيينات الإدارية. وقال نواب في لجنة المال النيابية، إنّ اللجنة ستنهي غداً على الأرجح درس مشروع الموازنة، على أن يُقر في جلسة للهيئة العامة تمتد ليومين من المناقشة المفتوحة، في موعد يحدده رئيس المجلس على الارجح في مطلع الشهر المقبل.

المنار

يبقى حزب الله على اتزانه والتزامه بالوقوف إلى جانب الطبقات الفقيرة والمتوسطة، رافضاً رسم الاثنين بالمئة على السلع المستوردة، وحتى الضريبة على المعاشات التقاعدية التي سيكافحها نواب الحزب.

nbn

واشنطن سارعت إلى إتهام طهران باستهداف الناقلتين، الأمر الذي قرأه الإيرانيون إنتقالاً للولايات المتحدة وحلفائها ومعهم إسرائيل إلى الخطة البديلة أي دبلوماسية التخريب، وبدبلوماسية عاقلة دعت موسكو إلى ضبط النفس وعدم إستخلاص نتائج متسرعة، فيما أعلن العراق بعد إتصال بين رئيس وزرائه عادل عبد المهدي ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو السعي إلى تحقيق تهدئة في الأزمة بين الأميركيين والإيرانيين.

mtv

لبنانياً التأجيل سيد الموقف، فمن الزيارة الأخيرة لدايفيد ساترفيلد بدى أن قضية ترسيم الحدود ليست سهلة كما توقعوا، بل دخلت في دائرة المراوحة ان لم نقل التعقيد، كما أنّ مجلس الوزراء لا ينعقد في بعبدا ، بل في القصر الحكومي، وفي ذلك مؤشر إلى أن التعينات لم تنضج بعد، وبالتالي فإنها مؤجلة.

NTV

الاستتناج يقول باستبعاد الحرب وتقدم التفاوض، إذ أعلن ترامب أنه مستعد لعقد محادثات مع إيران حينما تكون مستعدة لذلك، وأضاف نريد عودتهم إلى طاولة التفاوض، ولست على عجلة. ومع كل تصريح أميركي أو أوروربي يتأكد ابتعاد المنطقة عن الحروب، وبينها ما أعلنته قيادة المنطقة الوسطى التي أكدت أن الحرب ليست من مصلحة واشنطن الاستراتيجية، ولا المجتمع الدولي وسوف تدافع عن مصالحها وبينها حركة الملاحة، إذ إن الحروب لن تضمن سلامة حركة الملاحة، لاسيما أن هناك أربعين في المئة من الإنتاج العالمي للنفط سوف يتعرض للتهديد.

المستقبل

الرئيس الحريري جدد التأكيد على دقة المرحلة وصعوبتها . وقال إنّه تم الاتفاق مع رئيس الجمهورية، على ضرورة تسريع العمل الحكومي لتحقيق الإنجازات المطلوبة، أضاف: جميعنا في الحكومة أنجزنا موازنة تاريخية، وقال لا يوجد خلافات حول التعيينات، والأسبوع المقبل سيكون هناك جلسة للحكومة، داعياً الجميع للعودة إلى الهدوء والعمل.

OTV

مع نهاية الأسبوع عاد الهدوء إلى الداخل اللبناني، وانطلق كل فريق إلى معالجة ذيول السجالات الماضية، فأتت النتيجة صمتاً مطبقاً لم تخرقه أي مواقف تصعيدية تذكر. وفي نهاية الأسبوع أيضاً استراحة لجنة المال والموازنة، بعدما جهد نوابها في تفنيد بنود مشروع الموازنة، وصولاً إلى إدخال تعديلات على بعضها استناداً، إلى الدور الرقابي المنوط بالنواب بفعل الدستور اللبناني.

LBC

ما هو شبه مؤكد أن ما بعد حادث الناقلتين لن يكون كما قبله، فمضيق هرمز هو المضيق الأكثر حيوية في العالم لجهة نقل النفط، ولا يبدو أن الدول العظمى ستتركه تحت رحمة احتمال جعله خطراً، ولكن وفق أي آلية، فهذا ما لا يعرفه سوى قلة قليلة جداً من زعماء هذا العالم.

الميادين

أعلن المتحدث باسم "​قوات سوريا الديمقراطية​ - قسد" مصطفى بالي، "القبض على 7 أعضاء من خلايا تنظيم "داعش" النائمة، بعد الغارة الّتي نفّذتها ​قوات الأمن​ في ​الرقة​ يوم أمس"، لافتًا إلى "العناصر يشتبه في أنّهم شاركوا في هجمات بالقنابل في المدينة".

الجزيرة

لفت وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية ​أنور قرقاش​، إلى أنّ "في كلّ يوم ، تصبح إشارة وزير ​الخارجية الإيرانية​ ​محمد جواد ظريف​ إلى الفريق "ب" أكثر سخافة وتناقص مصداقيّته". وركّز قرقاش في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "العلاقات العامة ليست بديلًا حقيقيًّا عن السياسات البنّاءة"، مشدّدًا على أنّ "إلغاء التصعيد في الوضع الحالي يتطلّب إجراءات حكيمة.

العربية

ذكر رئيس الاستخبارات السعودية السابق الأمير ​تركي الفيصل،​ أن "الأزمة مع قطر لن تؤثر إطلاقا على النهج الخليجي تجاه ​طهران​ بل كشفت حقيقة وقوف قطر إلى جانب ​إيران​"، مشيراً إلى أن "حملة مقاطعة قطر التي انطلقت في بداية صيف 2017 لن "تقلل من هامش المناورة" لـ ​دول الخليج​ تجاه إيران".