لبنان الحر

أوضحت مصادر "القوات اللبنانية"، أن "زيارة الوزير السابق ملحم الرياشي لرئيس الحكومة سعد ​الحريري،​ لم تكن للبحث بملف ​التعيينات​ بل لبحث العلاقات بين تيار "المستقبل" و"القوات اللبنانية"، مؤكدةً أن "القوات اللبنانية" متمسكة بطروحاتها بشأن ملف التعيينات وبالآلية التي طرحتها سابقاً والتي تعتمد على الكفاءة".

صوت لبنان

دان جهاز العلاقات الخارجية في "​حزب الكتائب اللبنانية​"، "الاعتداءين على مطار أبها في ​السعودية​ هذا الأسبوع وآخرهما صباح اليوم، كما الهجوم على ناقلتي ​النفط​ في خليج عُمان، وما يشكّلانه من تهديد لأمن المنطقة خصوصاً لجهة التعرّض للمدنيّين وتهديد سلامة التجارة الدولية".

radio orient

أطلقت رئيسة كتلة "المستقبل" النيابية النائب ​بهية الحريري​ "منتدى الثقافة و​السياحة​ "، لمدينة صيدا​ الذي نظمته "​مؤسسة الحريري​ للتنمية البشرية المستدامة" في ​خان الإفرنج​، بهدف تقييم ومتابعة ما تم إنجازه خلال ​شهر رمضان​ المبارك، ووضع خطة عمل ثقافية وسياحية للمدينة خلال الأشهر المقبلة، وذلك بمشاركة رئيس ​بلدية صيدا​ المهندس ​محمد السعودي​، وحضور الشركاء الذين ساهموا في إنجاح فعاليات "صيدا مدينة رمضانية".

اذاعة النور

أكّد نائب الأمين العام لـ حزب الله​ ​الشيخ نعيم قاسم​، خلال الاحتفال التأبيني الذي أقيم للمرحومة ذكية عبد الكريم نصر الله، شقيقة الأمين العام لحزب الله ​السيد حسن نصر الله​، وذلك في بلدة البازورية الجنوبية، أن "لبنان حقق إنجازاً كبيراً من خلال ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، وهذا الإنجاز سنحافظ عليه، ومهما علت الأصوات التي تتحدث عن مقاومة وسلاح وترتيبات، فإنها لا يمكن أن تمنعنا في أن نبقى في الخندق والصف الأمامي للدفاع عن أرضنا ومياهنا، ومن أجل أن نحرر كل ما تحتله إسرائيل، على قاعدة أننا أصحاب الحق، فهناك الآن أناس لا يريدون أن يقاتلون، وبالتالي هم أحرار، ولكن أن يجروا بلدنا إلى الاستسلام تحت عناوين مختلفة، فهذا لا يمكن أن يكون مع وجود المقاومة وعملها، ونحن مستمرون في هذه المقاومة من أجل تحرير الأرض والإنسان في آن معاً".

صوت المدى

أكد رئيس لجنة المال و​الموازنة​ النيابية ​إبراهيم كنعان،​ أن "بعض الاستمارات التي وضعت تناهز الـ 2000 مليار ليرة، الا يمكن سحب 50 مليار منها". وفي حديث تلفزيوني له، أوضح كنعان أن "بعض الوزراء لم يقرؤا موازناتهم"، مؤكداً ضرورة "تخفيض ​العجز​ للوصول إلى الإصلاح المطلوب". وشدد على "ضرورة الإلتزام بالقوانين لأن مراقبة الموازنة ليس مسرحية ولا ضرب لسيدر".