أعلنت القناة الـ 13 الإسرائيلية نشر القبة الحديدية في منطقة الجنوب نتيجة عودة التوتر في منطقة غلاف غزّة وإطلاق صاروخ أصاب مبنى في ساديروت.

اعتبر الجنرال عاموس غلبواع، أنّ حركة حماس تخوض حرب استنزاف شبيهة بتلك التي جرت على الجبهة المصرية قبل 50 عاماً بفارق بسيط وهو أنّه كان في حينه الاستنزاف ضدّ الجيش الإسرائيلي وبعيداً عن المدنيين. أماّ اليوم فيشمل الجبهة الداخلية الإسرائيلية من الجنوب حتى منطقة وسط إسرائيل وتل أبيب.

دعا وزير الدفاع السابق موشيه يعالون إلى تدفيع حركة حماس ثمناً باهظاً بما في ذلك الاغتيالات الإنتقائية لقادتها.

كشفت مصادر سياسية أنّ قيادات من الليكود مع قيادة حزب الجنرالات على التواصل سراً للبحث في إمكانية استبعاد نتياهو بعد الانتخابات المقبلة في 17 أيلول.

قصف الطيران الإسرائيلي أهدافاً عدّة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزّة رداً على سقوط صاروخ أصاب مبنى في "ساديروت" ، واستهدف الطيران الميناء البحري لخان يونس وموقع عسكري لحماس شرق غزة.

بحث مبعوث الأمم المتحدة نيكولاي، مع قيادة حركة حماس وقف التصعيد، وكيفية إدخال الأموال القطرية إلى القطاع لمعالجة الأوضاع الاقتصادية وتحسين الأحوال الاجتماعية.

أصيب أكثر من خمسين فلسطينياً بجروح بينهم مسعفون، إضافة إلى عشرات بحالات الاختناق خلال قمع الاحتلال المسيرات السلمية على امتداد الشريط الحدودي على قطاع غزة، كما أصيب عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية عندماهاجمت قوات الاحتلال مسيرة رفعت شعارات رافضة لضم الضفّة