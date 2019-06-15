اعتبر وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف أن انتهاز الولايات المتحدة فوراً الفرصة لتطلق مزاعم ضد ايران دليل مادي أو ظرفي يكشف بوضوح أنهم (واشنطن وحلفاؤها العرب) انتقلوا إلى الخطة باء التخريب الدبلوماسي وتمويه الإرهاب الاقتصادي ضد ايران.

"الشرق الاوسط" أعلنت الخارجية الأميركية أن تركيا ستتعرض لعواقب حقيقية وسلبية للغاية ّإذا ما استمرت وقبلت الحصول على منظومة الصواريخ الروسية "إس-400".

"الجمهورية" أكد وزير الخارجية التركية مولود تشاووس اوغلو، أن بلاده لن تتراجع على الإطلاق عن امتلاك منظومة "إس-400" للدفاع الجوي الروسي.

شدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على عمق التعاون القائم بين روسيا وايران في المجالات المختلفة من بينها مكافحة الإرهاب وقضايا الاستقرار الاقليمي، وذلك في مستهل اجتماعه بنظيره الإيراني حسن روحاني في العاصمة القرغيزية على هامش قمة منظمة شنفهاي للتعاون، فيما اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني الولايات المتحدة الأميركية بتهديد أمن المنطقة والعالم عبر سياساتها الأحادية.

"الشرق الاوسط" تقلص عدد المرشحين لخلافة رئيسة وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماي الجمعة إلى ستة بعد انسحاب أحد المرشحين السبعة وهو وزير الصحة مات هانكوك.