"الجمهورية" اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان أمس مقتل 28 شخصاً بينهم سبعة مدنيين على الأقل في قصف سوري وروسي استهدف مناطق عدة في شمال غرب سوريا أمس الأول غداة اعلان موسكو عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار، نفته تركيا.

"الشرق الاوسط" إتهمت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" فصائل المعارضة بانتهاك اتفاق منطقة خفض التصعيد عبر استهدافها بالصواريخ والقذائف المناطق الآمنة في ريف حماة وادلب.

"اللواء" تعهد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بأن ترد تركيا على ما سماه هجمات النظام السوري، على نقاط المراقبة التي نشرتها تركيا في منطقة ادلب شمال غربي سوريا. وأعلنت وزارة الدفاع التركية عن استهداف نقطة مراقبة تابعة للقوات التركية في محافظة ادلب، محملة النظام السوري المسؤولية عن الحادث.

اعتبر وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو أمس، أن لا عذر لروسيا لعدم الضغط على النظام السوري من أجل وقف ضرباته في شمال غرب سوريا.

حمّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ايران المسؤولية عن الهجوم الذي استهدف ناقلتي نفط في بحر عمان، مؤكداً أن ايران قامت بهذا الأمر، مستنداً إلى تسجيل مصور بالابيض والاسود يظهر زورقاً سريعاً للحرس الثوري الايراني يزيل لغماً مغناطيسياً لم ينفجر عن جسم احدى الناقلتين.

إتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في تصريح له، طهران بالوقوف خلف الهجومين.

دعت روسيا أمس إلى "ضبط النفس" وعدم استخلاص نتائج متسرعة بعد الهجمات على ناقلتي النفط.

قال وزير الخارجية البريطانية جيرمي هانت أن تقييمنا الخاص قادنا إلى الاستنتاج بأن مسؤولية هذه الهجمات تقع بصورة شبه مؤكدة على ايران.

رأى وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان أن ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب، تركز حالياً لبناء "إجماع دولي" في اعقاب الهجمات في بحر عمان.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس أمس إلى إجراء تحقيق لكشف الحقائق وتحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم الذي استهدف ناقلتي نفط في مياه الخليج.

اعتبر وزير الدولة السعودية للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن حرمان المملكة العربية السعودية من السلاح أو محاولة حرمانها منه لن تصب الّا في مصلحة ايران و"حزب الله" والحوثيين. وقال الجبير في مقابلة مع شبكة "سي أن أن" بالعربية: نحاول اقناع اصدقائنا في الكونغرس بأننا نبذل كل ما في وسعنا لاحلال السلام في اليمن ونحاول منع بلد مهم مثل اليمن من الوقوع في ايدي ميليشيا تتحكم بها "ايران" و"حزب الله".

دعا رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو إلى "التهدئة" فيما يتعلق بالأزمة بين الولايات المتحدة وايران.

"النهار" أعلن التحالف العسكري الذي تقوده المملكة العربية السعودية لمحاربة المتمردين الحوثيين في اليمن أن القوات السعودية تمكنت أمس من اعتراض خمس طائرات مسيرة في ثاني هجوم جوي للمتمردين على مطار "ابها" الدولي السعودي.

"الشرق الاوسط" حذرت الولايات المتحدة الاطراف السودانية أمس، من الدخول في فوضى تؤدي إلى سيناريوهات سلبية متعددة تشهدها المنطقة.

"النهار" تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين في العاصمة الجزائرية أمس للأسبوع السابع عشر، مطالبين برحيل النخبة الحاكمة ومحاكمة المسؤولين السابقين المرتبطين بالرئيس السابق عبد العزيز بو تفليقة.