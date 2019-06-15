اللواء/ أنطوان غطاس صعب

قال إنّ الإطلالة الأخيرة لرئيس الحكومة سعد الحريري (الثلاثاء 11 حزيران)، أدّت تماماً الغرض الرئيسي منها. فرمت في حينه إلى إمتصاص الجلبة التي حصلت إثر ما نُسب الى وزير الخارجية جبران باسيل في جولته البقاعية عن المارونية السياسية، وهو ما نفاه باسيل، وما لم يستطع أحد تقديم دليل موثق أو تسجيل صوتي يثبت الكلام المنسوب والمحرّف قصدا،ً من جهة باتت معلومة تماماً للمعنيين والقصد من هذا التحريف والإثارة. وقد سحبت إطلالة الحريري الفتيل وأطّرت أي نقاش في جدواه السياسية، لا الثأرية فقط، والثأريون كثر على رصيفي بيت الشعب وبيت الوسط.

اللواء/ عمر البردان

قال إنّ اللقاء الأخير الذي عقد في قصر بعبدا بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، فتح الباب أمام مرحلة جديدة من العمل الحكومة ستتضح معالمها، بعد الاجتماع المنتظر بين الرئيس الحريري ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، بعد عودته إلى بيروت في اليومين المقبلين، حيث أشارت أوساط حكومية إلى أن الرئيس الحريري، وبعدما أوصل الرسائل التي أراد إيصالها إلى من يعنيهم الأمر، يبدو مرتاحاً لمسار المرحلة المقبلة بعد الذي سمعه من الرئيس عون الذي يريد بدوره تفعيلاً أكثر في الأداء الحكومي، بالنظر إلى المهمات التي تنتظر الحكومة في الكثير من المجالات، مشددة على أن رئيسي الجمهورية والحكومة، يتشاركان الهواجس نفسها لناحية السعي لإزالة كل العقبات من أمام تفعيل العمل الحكومي وتسريع الخطوات التي تساعد الحكومة على تحقيق الإنجازات التي وعدت اللبنانيين بها.

الشرق/ تيريز القسيس صعب

تناولت مسألة مشاركة لبنان في مؤتمر البحرين الاقتصادي المرتبط بصفقة القرن لحل الصراع العربي – الاسرائيلي، وقالت، إنّه لم يتم التأكد ما إذا كان لبنان قد تلقى دعوة أميركية أو إنّه سيتلقى دعوة للمشاركة في هذا المؤتمر، وإن كان الاتجاه اللبناني هو لرفض المشاركة في هذا المؤتمر. علماً بأن بعض الأصوات أشارت إلى انّه من الأفضل على لبنان عدم الغياب عن أي مؤتمر دولي يعنى بحل قضية الشرق الأوسط مخافة الأضرار بالمصالح اللبنانية. وأضافت: يمكن أن يستشف من الموقف الأميركي في ما خص لبنان الآتي: لا إشارات أميركية واضحة بأن خطر فرض توطين الفلسطينيين في لبنان هو خطر حقيقي وفعلي في وجود حلول عديدة أخرى تطرح في حينه. يبدو إن الولايات المتحدة الأميركية، لا تحبذ بقاء اللاجئين السوريين في لبنان، وإن كانت تحرص في الوقت عينه على تأمين عودة كريمة وآمنة لهم. تأكيد الولايات المتحدة، التزامها المطلق بدعم الجيش والمحافظة على الاستقرار في لبنان، وحماية مؤسسات الدولة. من هنا، ربما قد يكون مؤتمر البحرين إنطلاقة للحلول السياسية الشاملة في المنطقة، ولو أنّ دولاً عربية تعترضه وتمانع في حضوره. فالمنطقة ومقبلة على تغيرات جذرية، وعلى الجميع الالتزام والمضي بها.

البناء/ ناصر قنديل

قال، إنّ موسكو تملك تصوراً لحل الأزمة الأميركية -الإيرانية، يقوم على تقاطعات مصالح بالتهدئة بعدما تكتشف واشنطن محدودية تأثير سياساتها، وتطلب الوساطة، والتصور يأخذ بالاعتبار صعوبة عودة واشنطن للاتفاق النووي، كما يأخذ بالاعتبار جهوزية الشركاء الآخرين لإيجاد مخارج لتفادي العقوبات الأميركية، لكن المطلوب ألا يتم ذلك بالتصادم مع واشنطن، وهذا ينتظر القراءة الأميركية لكيفية التعامل مع التدهور الحاصل في الخليج، واقتراب مهلة خروج إيران من الاتفاق النووي وعودتها للتخصيب المرتفع لليورانيوم، وإمكانية التفكير الجدي بفرص العودة إلى ما قبل الأول من أيار الماضي، تتراجع واشنطن عن إلغاء الاستثناءات من العقوبات وتتراجع إيران عن الخروج من الاتفاق النووي لستة شهور، ويدور خلالها حوار هادئ حول التسويات الإقليمية وضمان الملاحة الإقليمية والنفطية، والمهلة قابلة للتجديد لأكثر من مرة طالما أن الحلول كما الحروب مستبعَدة.

النهار/ عباس الصباغ

الجولات التي أجراها مساعد وزير الخارجية ديفيد ساترفيلد في بيروت وتل أبيب، مشيراً إلى أنّ لبنان مازال في انتظار أجوبة إسرائيلية، عن مقترحاته من دون معرفة إذا كان المبعوث الأميركي سينقلها عبر اتصال أو يعود للقاء المسؤولين اللبنانيين. ولفت إلى أنّ عدم زيارة ساترفيلد لقصر بعبدا في الجولة الرابعة، ترك تساؤلات عدّة وما إذا كانت مهمته قد فشلت، مشيراً إلى أنّ موجة التفاؤل التي عمدت جهات لبنانية عدّة إلى إشاعتها بعد الجولة الثالثة لمحادثات ساتلرفيلد مع كبار المسؤولين اللبنانيين لم تكن في محلّها.

الجمهورية/ عماد مرمل

نقل عن مصادر قريبة من "التيار البرتقالي" قولها، إنّ الوزير جبران باسيل، لا يعتبر أنّ هناك أزمة حقيقية بينه وبين الرئيس سعد الحريري، بل هو مقتنع أنّ التسوية لا تزال قادرة على امتصاص نوبات الغضب أو العتب، وإن تكن تتطلب من حين إلى آخر تفعيلاً لها.