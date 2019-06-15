روسيا اليوم

واشنطن تنشر ما تعتبره دليلا ًعلى تورط طهران في هجوم خليج عمان

نشر الجيش الأمريكي، فيديو قال إنه لسفينة إيرانية، تقوم بإزالة لغم لم ينفجر من هيكل ناقلة النفط اليابانية كوكورا كريسوس، وهي إحدى الناقلتين اللتين تعرضتا لهجوم بخليج عُمان. وحسب الجيش الأمريكي، يُظهر الفيديو قارباً صغيراً على متنه مجموعة من الأشخاص يقتربون من الناقلة، ثم يقف أحد ركابه على الحافة ويزيل جسماً من هيكل الناقلة المنكوبة، وقال الأمريكيون إنه قد يكون لغماً لم ينفجر. ويعتقد مسؤولو وزارة الدفاع الأمريكية أن الإيرانيين بذلك يسعون لإخفاء الأدلة على تورطهم بالهجوم. إلى ذلك، قال مسؤول أمريكي لشبكة "CNN" إن طاقم المدمرة الأمريكية "يو إس إس بينبريدج" المتواجدة في خليج عمان، شاهد لغماً بحريا غير منفجر في جانب إحدى السفينتين اللتين تعرضتا للهجوم.

روسيا اليوم

تركيا: علاقاتنا مع السعودية شهدت مشاكل بسبب مصر لكن الوضع تحسن بعد تولي الملك سلمان منصبه

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن علاقات بلاده مع السعودية شهدت مشاكل "بسبب مصر"، لكنها تحسنت بعد تولي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، زمام الحكم في بلاده. وقال تشاووش أوغلو، في تصريحات أدلى بها "لا توجد لدينا مشكلة في علاقاتنا الثنائية مع السعودية". وأضاف أنه "كانت هناك مشاكل قليلة في الماضي بسبب مصر"، في إشارة إلى موقف تركيا المناهض للإطاحة بحكم الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي. وأوضح أن العلاقات بين تركيا والسعودية بلغت "نقطة أفضل بكثير" بعد تولي الملك سلمان منصبه.

روسيا اليوم

السعودية تَعترض 5 طائرات مسيّرة أطلقها الحوثيون باتجاه مطار "أبها"

أعلنت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية أنها تمكنت من اعتراض 5 طائرات مسيّرة، أطلقها الحوثيون باتجاه مطار سعودي جنوب غربي المملكة. وقال بيان للتحالف نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن "قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية تمكنت من اعتراض وإسقاط خمس طائرات بدون طيّار أطلقتها المليشيات الحوثية باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط". وأضاف البيان أن المطار يعمل بصورة طبيعية، وليس هناك أي تأخير في الرحلات الجوية وحركة المسافرين.