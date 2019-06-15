الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية تسلم رسالة تقدير من نظيره الفلسطيني لمواقفه التاريخية والشجاعة ولتضحيات لبنان ورفضه صفقة القرن وورشة المنامة

تسلم فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رسالة من نظيره الفلسطيني محمود عباس، نقلها إليه عضو اللجنة المركزية لـ"حركة فتح" والمشرف العام على الساحة اللبنانية الوزير عزّام الأحمد، تناولت "الموقف الفلسطيني من التطورات الأخيرة المتصلة بالقضية الفلسطينية، والتي تهدد مستقبل النظام الدولي القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية." محاولة تهويد القدس والتهجير القسري لسكانها". وتطرق إلى "الموقف الأميركي حيال التطورات في فلسطين، لا سيما الخطة المسماة "صفقة القرن". أعرب عن تقديره لمواقف الرئيس عون "التاريخية والشجاعة، ومواقف الشعب اللبناني بدعم الشعب الفلسطيني في كل مراحل نضاله ومشاركته في التصدي للعدوان الإسرائيلي، والتضحيات التي قدمها ويقدمها الشعب اللبناني بكل مكوناته، لا سيما رفض لبنان "صفقة القرن" والمشاركة في ورشة المنامة". وإذ أكد "استمرار التنسيق المشترك على كل الأصعدة السياسية والأمنية لمكافحة الإرهاب"، عبّر عن تقديره "للجهود المشتركة من أجل المحافظة على أمن المخيمات الفلسطينية في لبنان وعدم استغلالها بما يهدد الأمن والاستقرار في لبنان الشقيق".

وكالة الأناضول

تشاووش أوغلو: نحن مع السودانيين في تحقيق الاستقرار والسلام

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أنّ موقف بلاده واضح في دعم تطلعات الشعب السوداني في تحقيق الاستقرار والازدهار. وقال تشاووش أوغلو: "السودانييون شعب يتصف بالكرامة وهذا ما أثبتوه عبر التاريخ، وأشار إلى أنّ الشعب السوداني يرغب في مجيء حكومة مدنية بدلاً من الإدارة العسكرية الحالية، وتحقيق الاستقار والازدهار والنمو الاقتصادي، مبينا أنّ السودان دولة تمتلك إمكانات تحقيق ذلك. وأكد تشاووش أوغلو أنّ بلاده وقفت دائماً مع الشعب السوداني، وفي الوقت الراهن تقف مع تطلعات السودانيين دون الوقوف مع طرف ضد طرف آخر.

وكالة أنباء رويترز

الأمين العام للأمم المتحدة يدين الهجوم على ناقلتي نفط ويدعو لتحقيق مستقل

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش للصحفيين، إنه لا بد من الوقوف على الحقيقة بعد الهجوم على ناقلتي نفط هذا الأسبوع في خليج عُمان مضيفاً أنّ المنظمة الدولية تدين الهجوم. وحث أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية إيران، على تغيير مسارها بعد أن قالت الولايات المتحدة إنّ طهران تقف وراء الهجمات.

وكالة فرنس برس

شركات روسية وأوروبية مهتمة بالاستثمار في نفط وغاز لبنان

صرحت وزيرة الطاقة والمياه اللبنانية ندى بستاني، أنّ شركات دولية كبرى روسية وأوروبية تزور بيروت تباعا،ً وتبدي اهتماماً بالاستثمار في قطاعي النفط والغاز، في وقت يستعد لبنان لحفر أول بئر نهاية العام الحالي. ويُقدم لبنان على هذه المرحلة في وقت تضطلع واشنطن بوساطة بينه وبين إسرائيل لترسيم الحدود بينهما، لا سيما البحرية. ووقع لبنان العام الماضي للمرة الأولى عقوداً مع ثلاث شركات هي "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية و"نوفاتيك" الروسية، للتنقيب عن النفط والغاز في رقعتين في المياه الإقليمية. وأطلق في شهر نيسان دورة التراخيص الثانية للتنقيب عن النفط والغاز في خمس رقع أخرى. وقالت بستاني، في مقابلة مع وكالة فرانس برس "يزورنا الكثير من الشركات الكبرى.. نتحدث هنا عن غازبروم (روسية) ولوك أويل (روسية)"، وإلى لقاء مع شركة "بي. بي" البريطانية.

وكالة أنباء شينخوا

مبعوث صيني يشيد بجامعة الدول العربية بوصفها "جسراً مهماً" بين الأمم المتحدة والعالم العربي

أشاد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "ما تشاو شيوي"، بجامعة الدول العربية، بوصفها "جسراً مهماً" للتبادلات والتعاون بين الأمم المتحدة والعالم العربي. وفي اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أشار ما إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تعاوناً وثيقاً بين المنظمة العالمية وجامعة الدول العربية، في تخفيف التوترات الإقليمية وحلّ القضايا الساخنة.

بشكل خاص، فيما يتعلق بتعزيز التعاون بين مجلس الأمن والجامعة، اقترح "ما" مواصلة الحوار والتشاور، والدعوة إلى مصالحة شاملة بغية تحسين الوضع الأمني الإقليمي.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

إسرائيل تنشر "القبة الحديدية" في الجنوب... وقطر في الواجهة

قالت قناة عبرية، إنّ الجيش الإسرائيلي قرر نشر منظومة "القبة الحديدية" في منطقة الجنوب. وذكرت القناة العبرية الـ"13"، أنّه نتيجة لعودة التوتر في منطقة غلاف غزة، فإن الحكومة الإسرائيلية عزمت على نشر المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية" في منطقة غلاف غزة، وذلك على ضوء التصعيد الأمني في اليومين الماضيين في القطاع. وأفادت القناة العبرية بأن الجيش الإسرائيلي نشر تلك المنظومة الدفاعية، بعد إطلاق صاروخ، من قطاع باتجاه مدينة سيدروت، وإصابة مبنى بشكل مباشر دون وقوع إصابات. وفي السياق نفسه، زار نيكولاي ميلادينوف، مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط، قطاع غزة، والتقى بقادة حماس، بهدف وقف التصعيد في قطاع غزة، وبحثا معاً كيفية إدخل الأموال القطرية إلى القطاع، بهدف وضع حلول عاجلة للأوضاع الاقتصادية المتردية في غزة، وتحسين الأحوال الاجتماعية.