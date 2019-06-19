الاخبار/ ليا القزي

تناولت قضية المواطن أسعد بركات المسجون في البرازيل، وقالت إنه واحد من اللبنانيين في أميركا اللاتينية الذين يتعرّضون لتعسّف سياسي، وتُشنّ عليهم حرب من الولايات المتحدة الأميركية، لضرب مصالحهم وسجنهم، بتهمة دعم "حزب الله". تسعة أشهر مضت على سجن بركات في البرازيل، بظروف غير إنسانية بتهمة الاستحصال على جواز سفر من الباراغواي بأوراق مزوّرة.

اللواء/ عامر مشموشي

تناول التهدئة السياسية الحاصلة بعد لقاء الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل، وقال إنها من ضمن مؤشرات على تطورات إيجابية سيشهدها لبنان، والذي يبعث أكثر على التفاؤل بأن لبنان سينتقل من مرحلة الانغلاق إلى مرحلة الانفتاح على العالم العربي هو القرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية بإعادة علاقاتها مع لبنان إلى سابق عهدها، منطلقة في هذا المسار من موقف لبنان الرسمي وحكومته الشرعية باعتماد سياسة النأي بالنفس كمؤشر صريح على رفضها وعدم تغطيتها تدخل أي قوى لبنانية عسكرياً وسياسياً في قضايا الدول العربية الأخرى.

الديار/ دوللي بشعلاني

رأت أن مهمة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد كوسيط أميركي بين لبنان والعدو الإسرائيلي لترسيم الحدود البحرية والبريّة، انتهت من دون التوصّل إلى وضع المفاوضات غير المباشرة بينهما على سكّة إنهاء النزاع اللبناني – الإسرائيلي. وقالت إن ساترفيلد لم ينجح في إقناع الطرفين لا حول تلازم المسارين البحري والبرّي أو عدمه، ولا حول مدّة وآلية التفاوض الممكنة، مشيرة إلى تعيين مدير برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن ديفيد شينكر كمساعد جديد لوزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى بالأصالة خلفاً لساترفيلد، لكنها تخوّفت ممّا يُمكن أن تكون عليه مهمة شينكر، المعروف بأنّه يهودي الانتماء وبتشدّده وتحيّزه للعدو الإسرائيلي. فهل سيتمكّن من متابعة المفاوضات التي بدأها ساترفيلد حول ترسيم الحدود، من موقع الوسيط وليس من موقع المتحيّز إلى أحد الطرفين؟

البناء/ غالب ابو مصلح

تحدث عن تنامي الأزمة الاقتصادية وقال: دار النقاش، وما زال، حول قضايا جانبية مهمة، بحدّ ذاتها، لكنها تمثل نتائج الأزمة البنيوية، لا أسبابها. احتدم النقاش في ظواهر الأزمة، لا في أسسها، وذلك لا يقودنا إلى اكتشاف الأزمة وإيجاد حلول لها. ولا بدّ من تقديم رؤية شاملة لطبيعة الأزمة البنيوية، ووضع عناوين لسياساتٍ بديلة عن تلك القائمة في لبنان.

الشرق/ تيريز القسيس

تناولت موضوع ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا ودول الجوار في الشمال، وقالت: إذا كان الترسيم بين لبنان وسوريا يبدو ضعيفاً، إﻻ أنه ليس متعثّراً بالضرورة. بينما قد تستحوذ المفاوضات مع تركيا بعض الوقت ليس فقط من ناحية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، إنما أيضاً من منطلق اشتراط تركيا أﻻّ تستفد قبرص اليونانية وحدها من عائدات النفط، بل أيضاً أن يشارك الجانب التركي من الجزيرة بقسم من واردات النفط والغاز.

النهار/ رضوان عقيل

رأى أن رئيس الجمهورية ميشال عون لم يعد قادراً على تغيير بوصلة الباسيلية في النصف الثاني من ولايته، ولا سيما بعدما باشر وزير الخارجية جبران باسيل فتح معركته الرئاسية مبكراً وهو يتابع أصغر تفصيل لبناني من أصغر بلدة بترونية إلى آخر عاصمة في العالم لها تأثيرها على طموحه الرئاسي.

وقال إن الوزير باسيل سيكون الحصان الأول على حلبة السرايا والذي سيفوز بالحصة الكبرى من جبنة التعيينات المسيحية في الفئة الأولى.