الشرق الأوسط 12/6/2019

الأردن: أوقفنا الاستيراد من سوريا... للمعاملة بالمثل

أفاد وزير الصناعة والتجارة الأردني طارق الحموي، بأن بلاده أوقفت الاستيراد من سوريا رداً على قرار سوري مماثل أوقف استيراد البضائع والصناعات الأردنية. وقال خلال حديثه مع صناعيين إن عمّان حاولت مع دمشق للسماح باستيراد الصناعات الأردنية، غير أنها لم تلقَ أي استجابة بهذا الشأن، موضحاً أن إلغاء الأردن قرارها بوقف الاستيراد من سوريا مرتبط بموقف سوري مماثل يسمح بتدفق السلع الأردنية إلى الأسواق السورية. وعبّر الوزير، عن تفاؤله بنمو الاقتصاد الأردني، مشيراً إلى أن الصادرات الأردنية ارتفعت خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 9.3 في المائة. وكانت الأردن وسوريا قد أعادتا فتح الحدود بينهما قبل ثمانية أشهر، بعد ثلاث سنوات من الإغلاق.

الصين مستعدة لحرب تجارية حتى النهاية

فيما أعلنت الصين، أنّها لن تسمح بإرغامها على القيام بتنازلات بشأن مبادئها الجوهرية، رغم انفتاحها على إجراء مفاوضات على قدم المساواة مع واشنطن، فإنّها لم تؤكد لقاءً مرتقباً بين الرئيس شي جينبينغ ونظيره الأميركي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان. وقلّل وزير التجارة الأميركي، ويلبور روس، من أهمية اللقاء، قائلاً إنّ القمّة ليست "مكاناً يستطيع فيه أي شخص إبرام اتفاق حاسم". ومن شأن الللقاء بين ترامب وشي أن يشكّل نقطة تحوّل في النزاع التجاري الحاد بين أكبر اقتصادين في العالم، الذي أثار توتر الأسواق العالمية ومخاوف إزاء الاقتصاد العالمي. ويدين الرئيس الأميركي باستمرار اختلال الميزان التجاري مع الصين لمصلحة بكين. من جانبها، أبدت الصين استعدادها للتفاوض، لكنّها قالت إنّها لن تسمح بإرغامها على القيام بتنازلات بشأن مبادئها الجوهرية.

الجمهورية 13/6/2019

قبرص بدأت أخيراً بالاستفادة عبر بيع غازها

الطلب القبرصي على الغاز ضئيل جداً لصغر مساحة الجزيرة ومحدوديّة عدد سكانها بما يحتم البحث بشكل دائم عن أسواق للتصدير قبل الانصراف إلى تطوير هذه الحقول على نحو واسع وبدء الإنتاج. وشكّل اكتشاف شركة نوبل إنرجي (Noble Energy) الأميركية وشركائها حقل "أفرودايت" أوّل هذه الاكتشافات بكمية 4.5 تريليون قدم مكعب من الغاز في كانون الأول من سنة 2011. ما يكفي لتأمين حاجة قبرص من هذه المادّة لأكثر من 50 سنة في حال كانت هناك جدوى اقتصادية لتطوير الحقل. بعد مرور أكثر من 8 سنوات من البحث عن الاستفادة من هذا الاكتشاف المهمّ نسبياً، توصّل المسؤولون المعنيون في الحكومة القبرصية والشركات النّفطية، أصحاب الحق، إلى حل يحفظ مصالح الجميع ويتضمن إنشاء خط بحري إلى محطة إدكو لتسييل الغاز في مصر، والمملوكة جزئياً من شركة "شل" البريطانية. وتشارك شركة "شل" "نوبل إنرجي" في امتلاك حقل "أفرودايت" بنسبة 35% بالتساوي. أما نسبة الـ30% المتبقية فتملكها مجموعة "ديليك" الإسرائيلية. وتعّول قبرص بعد تسييل غازها في مصر على تصديره بناقلات الغاز بحراً إلى أوروبا حيث الطلب مرتفع عليه. وتقدمت شركة "نوبل" الأميركية مؤخراً بطلب إلى الحكومة القبرصية يرمي إلى تعديل نسب تقاسم الأرباح، لتحصل على حصة أقصى وقدرها 43% للشركات و57% لحكومة قبرص، بعد أن كانت في الاتفاقية الأصلية 38 و62% على التوالي. وأعلن وزير الطاقة القبرصي يورغوس لاكوتريبس، مؤخراً، أن من المتوقع أن تحقق الاتفاقية الجديدة عائدات إجمالية للحكومة قدرها 9.5 مليارات دولار أميركي خلال 18 عاماً.

الجمهورية 14/6/2019

النفط يقفز... وتصنيفات الدول مُعرّضة للخفض

اعتبرت وكالة التصنيف "ستاندرد أند بورز غلوبل"، أنّ تصنيفات قطر والبحرين، هي الأكثر تعرّضاً للمخاطر إذا تسبب تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران في إغلاق مضيق هرمز، أحد شرايين شحن النفط الرئيسية في العالم. وأدّت هجمات على ناقلتين قبالة سواحل إيران إلى صعود حاد في أسعار النفط أمس، بعد انخفاضها في الآونة الأخيرة، مع تأجيج الحادث للتوترات المتصاعدة بالفعل بين طهران وواشنطن. وقالت "ستاندرد أند بورز" في تقرير، "يبدو أنّ البحرين هي أكثر حكومات دول الخليج انكشافاً" على أي إغلاق لمضيق هرمز، مشيرة أيضاً إلى ضعف المركز المالي للبحرين. وأضافت الوكالة إنّ قطر عُرضة للخطر أيضاً، بسبب ارتفاع احتياجاتها من التمويل الخارجي، عند نحو 180 بالمئة من عوائد ميزان المعاملات الجارية.

الشرق الأوسط 17/6/2019

الاقتصاد الباكستاني ينتظر جرعة الأكسجين الصينية

عندما كان في المعارضة كان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يردد أن على بلاده التوقف عن طلب دعم صندوق النقد الدولي، لأن اهتمامه كان مركّزاً على محاربة التهرب الضريبي، السبيل الوحيد برأيه لزيادة الإيرادات التي تحول دون "مد اليد" لطلب الدعم المالي من الخارج عموماً والدول الغربية خصوصاً. أما الآن، وبعدما وصل إلى سدة السلطة بات أمام الواقع الصعب، ويحاول جاهداً إنقاذ الاقتصاد من براثن الركود ويسعى لتنفيذ جملة خطط متوازية على أكثر من صعيد مع إبقاء الأمل معقوداً بقوة "على جرعة الأكسجين" الصينية كما يؤكد اقتصاديون في إسلام آباد. وأعلن صندوق النقد الدولي في منتصف "أيار" الماضي اتفاقاً مع إسلام آباد لإقراضها 6 مليارات دولار تُصرف خلال 3 سنوات.

الشرق الأوسط 18/6/2019

وكالة الطاقة تحذر من تداعيات الهجمات على ناقلات النفط... والأسعار ترتفع لليوم الثاني

قال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، إن الهجمات التي تعرضت لها ناقلتان في خليج عمان تهدد أمن الطاقة العالمية. وأثارت الهجمات على الناقلتين مخاوف بشأن تقلّص تدفقات الخام في أحد أهم مسارات الشحن العالمية مما دفع أسعار النفط للصعود 4.5 في المائة.

وقال بيرول للصحافيين: "هذا مبعث قلق كبير لأمن الطاقة العالمية، لأمن النفط العالمي وأسواق الطاقة العالمية". وأضاف " نراقب الأحداث على نحو وثيق للغاية" قائلاً إن الوكالة مستعدة للتحرك متى كان ذلك ضرورياً.

وهذه المرة الثانية في شهر التي تتعرض فيها ناقلات لهجمات في أهم منطقة لإمدادات النفط في العالم، في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. وتفترض توقعات نمو الطلب على النفط الإبقاء على الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة والصين على سلع في 2018، لكن الوكالة قالت إنها لم تضع في الاعتبار رسوم أميركية أخرى أعلِنت في أيار.

الشرق الأوسط 18/6/2019

"هواوي" تقدّر خسائرها جرّاء المطاردة الأميركية بـ 30 مليار دولار

أعلن مؤسس شركة "هواوي" الاثنين أن مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة تقدّر خسائرها خلال العامين المقبلين بنحو 30 مليار دولار، وأنها ستخفض إنتاجها خلال تلك الفترة، مؤكداً أن مبيعاتها من الهواتف الذكية في الخارج تراجعت بنسبة 40 في المائة هذه السنة، في وقت تواجه تحديات جرّاء مساعي الولايات المتحدة لعزلها دولياً. وبلغت العائدات التي حققتها "هواوي" في 2018 أكثر من مائة مليار دولار. وبرزت "هواوي" كنقطة خلافية رئيسية في إطار الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة التي فرض الطرفان خلالها رسوماً جمركية انتقامية على سلع بقيمة مئات مليارات الدولارات. وحرمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "هواوي" من السوق الأميركي الضخم، ومنعت شركات التكنولوجيا الأميركية من تزويد المجموعة الصينية بمكونات أساسية بالنسبة إليها إلا بإذن من واشنطن. ووضعت الحكومة الأميركية شركة "هواوي"، أكبر شركة لأجهزة الاتصال في العالم، على قائمة تجارية سوداء في أيار تحظر على المورّدين الأميركيين إبرام صفقات معها، بسبب ما تصفه واشنطن بمخاوف تتعلق بالأمن القومي.