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رأى رئيس حزب ​القوات​ ​سمير جعجع​ في تصريح من ​بيت الوسط​ بعد لقائه رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ أن "الأوضاع تتدهور ولا يجوز أن يرمي أحد ​لبنان​ في الهاوية، وتوقفنا عند موضوع ​الموازنة​ وننسّق مواقفنا مع "المستقبل" إلى أبعد حد".

ولفت إلى أن " الموازنة ليست فقط أرقام، وإذا انضربت ثقة ​المجتمع الدولي​ بلبنان نخسر "سيدر" وسواه"، معتبراً أن "الإصلاح الفعلي يبدأ من الفرقاء الرئيسيين في الحكومة والتصرّف بمسؤولية.

المنار

كشف عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ماريو عون​ في حديث تلفزيوني أن "اجتماع رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ورئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ كان ناجحاً وتم البحث خلاله في الكثير من المواضيع كملف ​النازحين​​والكهرباء​".

nbn

أكّد نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​إيلي الفرزلي​ "أنني لم أستغرب اللقاء بين وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ ورئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​، لكن أستغرب حين يتمّ الحديث عن ​التسوية الرئاسية​. كل الضجيج الذي مرّ والذي رأيت نتائجه مسبقاً وقلت إن التسوية قائمة ومستمرة ومتجذرة ولن تتزحزح ولا يمكن لأحد النيل منها، ليس لأنها قوية ولكن لأنه لا يوجد أي بديل. البديل عنها الواضح هو أن يستقيل الحريري من الحكومة وذلك سيؤدي إلى الفوضى، لأنه ممثل الأكثرية الموصوفة في مجتمعه ومكوّنه شئنا أم أبَينا.

mtv

أشادت مصادر وزارية باقتراح نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، والذي وافق عليه مجلس الوزراء، بشأن البند الثامن على جدول أعمال مجلس الوزراء والمتعلق بعقود صيانة لصالح وزارة التربية.

يقضي اقتراح حاصباني، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، بتحويل العقود إلى مديرية المباني في وزارة الأشغال ليصيب أهدافاً كثيرة باقتراح واحد، فهو أولاً يعيد صلاحية صيانة المباني إلى المديرية المختصة في وزارة الأشغال، كما ينهي عقود التراضي والتسوية لصالح إجراء مناقصات ما سيعني حتماً فتح الباب للمنافسة المشروعة وتحقيق وفر على الخزينة، كما أنه يفتح الباب لسائر القطاعات والإدارات لتحذو هذا المسار الإصلاحي.

NTV

أكّدت مصادر اطّلعت على أجواء لقاء رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ ورئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​، لصحيفة "الجمهورية أن "هذا اللقاء قارب كل الملفات المطروحة، وطوّر جعجع خلاله ما كان قاله نهاراً في مؤتمره الصحافي بعد اجتماع تكتل الجمهورية القوية".

المستقبل

أكّد رئيس وفد ​مجلس الشورى السعودي​ من ​المطار​ أن "علاقتنا مع ​لبنان​ متميّزة ونتمنى أن تكون هذه الزيارة الأولى مقدمة لزيارات أخرى"، مشيراً إلى أن "الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان يحرصان على تنمية العلاقات بين البلدين على كافة المستويات، على صعيد مجلس الشورى والبرلمان، ونحن فخورون جداً بهذه العلاقات".

OTV

كشف رئيس لجنة المال و​الموازنة​ النائب ​إبراهيم كنعان​ أن "جلسة اللجنة، شهدت انقساماً حاداً في الرأي حول مجموعة من المواد، أبرزها البنود المتعلّقة بتقاعد العسكريين، وتجميد الإحالة إلى التقاعد 3 سنوات، وفرض ضريبة 3% على المتقاعدين"، مؤكّداً "انتظار نتائج المشاورات الجارية بين رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ ووزيري الدفاع والمال، والصيغة التي سيطرحونها اليوم على اللجنة، للبتّ في هذه البنود".

LBC

وصف وزير العمل ​كميل أبو سليمان​ اللقاء بين رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ ووزير الخارجية ​جبران باسيل​ "بالنافع"، مؤكّداً أنه "انعكس إيجابياً على بنود جدول أعمال جلسة ​مجلس الوزراء​".

ولفت أبو سليمان في حديث لصحيفة "الجمهورية" إلى أن "جلسة مجلس الوزراء تضمّنت مناقشة نحو 50 بنداً بطريقة علمية، بعدما مضى زمن على جلسات اقتصر مضمونها فقط على درس مشروع ​الموازنة​".

الميادين

هاجم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من جديد سلطات مصر على خلفية وفاة رئيسها الأسبق، محمد مرسي، فيما أشار إلى أن أمثالاً للرئيس المصري الحالي، عبد الفتاح السيسي، موجودون في تركيا.

الجزيرة

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو إن "جنودنا في القيادة الوسطى جاهزون لأي تهديد تمثله إيران، مضيفاً: "نحن موجودون في المنطقة لردع أي اعتداء من طهران ولحماية مصالحنا".

العربية

دعا مجلس الوزراء السعودي، المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته المشتركة واتخاذ إجراءات حازمة لتأمين حركة النقل في الممرات المائية في المنطقة تحسّباً للتداعيات الخطيرة لمثل تلك الحوادث على أسواق الطاقة وخطرها على الاقتصاد العالمي.