لبنان الحر

استقبل البطريرك الراعي سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان إليزابيت ريتشارد، وكان تبادل لوجهات النظر حول عدد من المواضيع المتعلقة بلبنان والمنطقة.

صوت لبنان

اعتبر وزير الصناعة وائل أبو فاعور أنه ربح جولة الإجراءات الوقائية لحماية الصناعة اللبنانية".

radio orient

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في بيت الوسط، رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع يرافقه الوزير السابق ملحم رياشي، وتناول اللقاء الذي حضره أيضاً الوزير السابق غطاس خوري، الوضع السياسي العام وآخر المستجدات.

اذاعة النور

أكّد وزير البيئة فادي جريصاتي​ خلال افتتاح "قاعة بيار أبو خاطر" في ​جامعة القديس يوسف​ خلال مؤتمر "​معالجة النفايات​ الصلبة وتقنيات التقويم - نحو حل متكامل، أنه "وبالرغم من الطابع الشائك لموضوع مؤتمرنا اليوم، موضوع النفايات، أنا مقتنع بأنه سيبحث بهدوء وإيجابية وبطريقة جامعة، تماماً كجميع المبادرات التي تطلقها هذه الجامعة العريقة".

صوت المدى

التقى النائب فريد هيكل الخازن بسعادة السفير السعودي وليد البخاري وعائلات وفعاليات بلدية واختيارية كسروانية في فقرا-كفردبيان.