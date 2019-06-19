The Washington Post

إيران تملك قوتين بحريتين بمهمتين وقيادتين منفصلتين. إليكم الأسباب

تتمتع القوات البحرية الإيرانية بشخصية منقسمة فهناك البحرية العادية التي تتألف من جنود وضبّاط وقيادة مرتبطة بوزير الدفاع وبمسؤولين آخرين ضمن الحكومة، ثم هناك وحدات النخبة البحرية التابعة للحرس الثوري، والتي يأتمر قادتها مباشرة بالمرشد الأعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي.

وتتبع القوتان البحريتان الإيرانيتان للقوات البرية الإيرانية. لكن السفن الحربية الإيرانية وسفن الدعم التابعة لها والتي غالباً ما تكون تحت مراقبة الولايات المتحدة وحلفائها تقدّم أوضح مثال على الانقسامات الموجودة ضمن الجيش الإيراني.

هاتان الطبيعتان المختلفتان للقوات البحرية تضيفان المزيد من التعقيد على المزاعم الأميركية التي افتضرت أن إيران هي المسؤولة عن الهجمات على ناقلات النفط.

وتعمل كلتا القوتين البحريتين بشكل مستقل نسبياً وبقيادة منفصلة - مما يزيد من صعوبة معرفة من أصدر الأوامر ولماذا، هذا إذا تم تأكيد التدخل الإيراني.

وكانت القيادة الأميركية الوسطى قد نشرت الخميس شريط فيديو قال متحدث باسم القيادة النقيب بيل أوربان إنه يظهر كيف أن "زورق دورية إيراني من طراز غاشتي" يزيل لغماً غير منفجر من إحدى الناقلات التي تعرّضت لانفجار.

إلا أن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، نفى أي دور إيراني في التفجيرين واتهم إدارة ترامب بممارسة "دبلوماسية التخريب".

ويتابع الخبراء العسكريون والمحللون السياسيون التطورات في بحريتي إيران منذ سنوات ليتبيّن لهم أن القوتين تطوّرتا عديداً وعدة.

The Guardian

بوريس جونسون يحاور بشكل دفاعي ويراوغ ويبقى الأكثر ترجيحاً للوصول إلى منصب رئاسة الوزراء

اضطر بوريس جونسون إلى الالتزام بنهج دفاعي خلال النقاش الحاد الذي ساد مناظرة شارك فيها 5 سياسيين يتنافسون على قيادة حزب المحافظين، حيث تعرّض لضغوط في قضايا تتعلّق بمزاعم بشأن معاناته من رهاب الإسلام بالإضافة إلى خطته لخفض الضرائب التي تطال الأثرياء.

ولكن وزير الخارجية السابق يبقى الأكثر ترجيحاً للفوز بقيادة حزب المحافظين ولاستلام منصب رئاسة وزراء بريطانيا بعد تيريزا ماي بعد فوزه في الجولة الثانية من التصويت بين النواب المحافظين حيث حصل على تأييد 126 صوتاً من أصل 313 صوتاً.

لكن في أول ظهور له في مناظرة تلفزيونية خلال المنافسة الانتخابية، بعد أن رفض المشاركة في مناظرة القناة الرابعة يوم الأحد، برزت تصدّعات في بعض مواقفه الخاضعة لمتابعة حثيثة بعد الأسئلة التي طرحها المشاهدون وردود منافسيه خلال برنامج تعرضه قناة "بي بي سي".

ورداً على سؤال عما إذا كان يوافق على مقولة إن "الكلمات لها عواقب"، اعترف جونسون أن تعليقاته - مثل مقارنة النساء المسلمات اللواتي يضعن البرقع بـ "صناديق الرسائل" كانت في بعض الأحيان خارج السياق، كما تحدث عن جد جدّه المسلم الذي قال إنه جاء إلى بريطانيا لأنه كان يجد فيها "منارة الكرم والانفتاح".

وبدا جونسون أيضاً متردداً بشأن تعهّده بخفض الضرائب على أصحاب الدخل المرتفع ، قائلاً: "ما سنقدمه هو حزمة لمساعدة الأشخاص الأشدّ فقراً في المجتمع في المقام الأول".

روسيا اليوم

روسيا وإيران تناقشان مشاريع جديدة في مجال النفط والغاز

أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الثلاثاء، أن روسيا وإيران تبحثان مشاريع مشتركة جديدة في مجال النفط والغاز، بالإضافة إلى مجال الطاقة الكهربائية.

وقال نوفاك في حديثه لقناة "روسيا-24" التلفزيونية إن المشاريع الروسية الإيرانية المشتركة في مجال الطاقة تعد أحد الاتجاهات الرئيسية للاستثمارات الروسية.

وأضاف: "تجري مناقشة عدة مشاريع في مجال النفط والغاز وكذلك المشاريع المشتركة في مجال الطاقة الكهربائية. وتهتم إيران بتحديث محطاتها الحرارية وإنهاء بناء محطاتها الكهرومائية. وهناك الكثير من المشاريع في هذا المجال. والشركات الروسية جاهزة للمشاركة فيها".

وأشار نوفاك أيضاً إلى التطور النشيط للعلاقات بين البلدين في مجالات النقل والصناعة والصيدلة.

من جهته أفاد موقع وزارة الطاقة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا وإيران وقعتا 8 وثائق مشتركة للتعاون في مجالات الطاقة النووية السلمية، وذلك بعد مساعدة موسكو لطهران في بناء محطة الطاقة الكهرذرية في بوشهر الإيرانية، والتعاون بين الأقاليم الروسية والإيرانية، والتعاون في مجال النقل، والتعاون بين المنظمة الوطنية الإيرانية للمعايير والمقاييس التجارية والوكالة الفدرالية الروسية للتقنية والمقاييس، والتعاون في القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية، والاستيراد والتصدير وتطوير خدمات الموانئ ونقل البضائع​​​.

كما تم توقيع وثيقة حول عقد اجتماع لمجموعة العمل المشتركة بين إيران وروسيا لبحث التعاون في الثروة المائية، وكيفية المحافظة عليها والاستفادة منها.

وكان وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، وصل، أمس الاثنين، إلى طهران لبحث عقود صادرات النفط بين البلدين.

هذا واستضافت طهران على مدار يومين المؤتمر التجاري الثاني بينإيران وشمال القوقاز، والجلسة الـ15 للجنة الروسية الإيرانية للتعاون التجاري والاقتصادي، بينما انعقدت لجنة العمل الثالثة للتعاون بين محافظتي موسكو وأصفهان.