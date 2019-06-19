الوكالة الوطنية للإعلام

المفوض الروسي الخاص إلى سوريا وصل إلى بيروت ويجري محاثات حول النازحين

وصل عند الثالثة والثلث من بعد ظهر اليوم إلى مبنى الطيران المدني في مطار رفيق الحريري، المفوض الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتيف قادماً من العراق يرافقه نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين على رأس وفد ديبلوماسي في زيارة رسمية إلى لبنان يلتقي خلالها المسؤولين اللبنانيين الكبار في الدولة اللبنانية.

وقال السفير زاسبكين في حديث لـ"الوكالة الوطنية للإعلام": "إن هذه الزيارة للمفوض الروسي الخاص إلى سوريا تأتي ضمن زيارة للمنطقة تشمل العراق ولبنان والأردن وسوريا وبالطبع سيتطرق إلى مجمل القضايا التي تتعلق بالنازحين السوريين سواء الإنسانية أو الأمنية أو اللوجستية خاصة وإن الظروف الأمنية أصبحت أفضل من السابق. كذلك من المتوقع أن يوجه الموفد دعوة إلى لبنان لحضور مؤتمر أستانا 3 المزمع عقده في شهر تموز المقبل".

وكالة أنباء رويترز

الكرملين يدعو لضبط النفس بالشرق الأوسط بعد خطط نشر مزيد من القوات الأميركية

دعا الكرملين يوم الثلاثاء كل الأطراف في الشرق الأوسط إلى ضبط النفس وقال إنه لا يحبذ أي خطوات من شأنها زعزعة الاستقرار الإقليمي وذلك بعدما أعلنت الولايات المتحدة عن خطط لإرسال مزيد من القوات إلى المنطقة.

وكان باتريك شاناهان القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي قد أعلن يوم الإثنين عن نشر نحو ألف جندي إضافي في الشرق الأوسط لأغراض وصفها بأنها دفاعية متعلّلا بمخاوف من تهديد إيراني.

وكالة فرنس برس

تركيا تعتبر الإنذار الأميركي بخصوص الصواريخ الروسية بعيداً عن "روحية التحالف"

اتهمت تركيا الثلاثاء الولايات المتحدة بعدم التحلي "بروحية التحالف" في خضم ردها الرسمي على تحديد واشنطن مهلة أخيرة لأنقرة للعدول عن شراء نظام صواريخ أس-400 الروسية.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إنّ "صياغة وتوجه" الخطاب الذي أرسله القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي باتريك شاناهان "لا يتحلى بروحية التحالف وسبّب عدم ارتياح".

وأثارت عملية شراء صواريخ روسية من جانب عضو في حلف شمال الأطلسي، غضب واشنطن التي أمهلت في السابع من حزيران/ يونيو تركيا حتى نهاية تموز/يوليو للعدول عن شراء هذا النظام الصاروخي الروسي.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

منافس "إف-35" الأميركية... تركيا تعرض تصميم مقاتلة الجيل الخامس

عرضت تركيا لأول مرة مقاتلة "توركش فايتر إكس" (TF-X)، خلال معرض "لو بورجيه-2019" في فرنسا للصناعات الجوية.

وقال ممثلو شركة التصميم التركية (TAI)، إن تطوير الطائرة يدخل الآن مرحلة نشطة، حيث يتم تحديث الخصائص التقنية للطائرة، كما يتم البحث عن مورّدي الأنظمة الفرعية المختلفة لنظام "TF-X".

بالإضافة إلى ذلك، تقوم أكبر شركة تركية "روكيتسان"، التي تصنّع الأسلحة الصاروخية، بتطوير صواريخ لنظام "TF-X".

كما لاحظت الشركة أن الأولوية بالنسبة للشركة هي تسليم الطائرة للقوات المسلحة الوطنية.

يذكر أن المعرض الجوي الدولي الشهير "لو بورجيه — 2019" افتتح في 17 يونيو/حزيران ويستمر حتى 23 يونيو/حزيران.