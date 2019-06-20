TL

لبنان سيحضر مؤتمر أستانا من منطلق أنه معني بمفاعيل الأزمة السورية وقد نقل إليه الدعوة الوفد الروسي الذي جال اليوم في بيروت حاملاً في جعبته أفكاراً حول الأزمة السورية مؤكّداً الدعم الروسي للبنان.

توازياً، جولة لوفد سعودي أيضاً لافتة بمضمونها تؤشر إلى عودة تعزيز العلاقات اللبنانية-السعودية وتمهّد لانطلاق سلسلة اجتماعات تؤكد على التعاون والتنسيق.

المنار

محاولة روسية لربط لبنان بمفاوضات أستانا حول سوريا بموازاة تنشيط العمل بالمبادرة الروسية لإعادة النازحين. وفي مسلسل الموازنة بحث البنود القانونية لامس حلقته الأخيرة، لتبدأ جولة النقاش بالاعتمادات. هو حراك تشعّب وطال وقد يطول أكثر، ولكن تبقى كلفة الإصلاحات فيه أقل من كلفة الصفقات، كما قال رئيس مجلس النواب نبيه بري.

nbn

في ميزان الصفقات والإصلاحات ترجّح كفة الكلفة الأغلى بكثير لمصلحة الصفقات.

الأكيد أن المصلحة الوطنية تقتضي التزام الجميع بالإصلاح وبآلية التعيينات المتفق عليها بنسبة مئة بالمئة غير قابلة للتخفيض.

أما رسم الاثنين بالمئة على الاستيراد فهو قابل للتعديل وفق ما أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقاء الأربعاء معلناً انتظار هذا التعديل لمناقشته في لجنة المال لأن النص وفق ما هو مطروح في مشروع الموازنة يطاول الفئات الشعبية أكثر مما هو لجباية الأموال وتعزيز الخزينة.

mtv

كل الدلائل تشير إلى أن لبنان هو موضع اهتمام ورعاية مميزة من كل دول الجوار والعالم ما عدا إسرائيل وسوريا، السعودية تبعث الرسالة تلو الأخرى بأنها للبنان وفية.

قائد الجيش العماد جوزاف عون في الرياض للتنسيق استراتيجياً ولوجستياً. وفد مجلس الشورى السعودي في بيروت للتأكيد على الاهتمام بلبنان كي يبقى في حضن الأسرة العربية.

NTV

بانطلاق جلسة مجلس النواب التشريعية في السادس والعشرين من حزيران الجاري، ومع عرض البند السابع الرامي إلى مكافحة الفساد في القطاع العام، يُفترض أن يكون الفاسدون قد ارتعبوا وارتعدت فرائصهم وضبّوا معدات الفساد، وارتحلوا من الإدارات والمؤسسات العامة، وبند المكافحة المرمي على الجلسة التشريعية كان من المقرر ألا يُدرج في جدول الأعمال، لا سيما بعدما أنجزت وزارة مكافحة الفساد مهماتها، وحلّت نفسها مطمئنة إلى أن الأمن الإداري أصبح مستتباً لكن البنود والوزارات والأحزاب لن تهزم فساداً عمره أكثر من ثلاثين عاماً وقد تحكّم بمفاصل الدولة وكاد يصبح دستورها.

المستقبل

حركة ديبلوماسية سعودية روسية في بيروت وحركة اقتصادية للإسراع في دراسةِ مشروع الموازنة؛ تمثل بمشاركة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في اجتماع لجنة المال، مؤكداً على أهمية الحفاظ على نسبة العجزِ الموجودة في الموازنة ومجدداً القول بأن لدينا وضعاً اقتصادياً صعباً والتعاون بين مجلسي النواب والوزراء يجب ان يكون قائماً.

OTV

محلياً، لقاء الساعات الخمس يوم الاثنين بين رئيس الحكومة سعد الحريري والوزير جبران باسيل لا يزال يرخي بظلّه على المشهد السياسي على مستويين: الأول إيجابي، من خلال الاندفاعة الجديدة على مستوى مجلس الوزراء، وعلى طاولة لجنة المال التي جلس إليها اليوم رئيس الحكومة. أما الثاني، فسلبي، عبّرت عنه تغريدات رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، والزيارة الليلية التي قام بها لبيت الوسط رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.

LBC

كل الصراخ الذي يُسمع منذ أسبوعين وحتى اليوم، لم يكن وليد الصدفة او التراكمات، إنما هو وليد التمسّك بالمحاصصة في التعيينات، التي يحاول البعض تغيير قواعدها، بعد أعوام من إتقان الجهات السياسية حسن توزيعها، بما يضمن حصة الجميع في كعكة الدولة.

الميادين

تعهّد القائد العام للجيش الإيراني، اللواء ​عبد الرحيم موسوي​ بـ"القضاء على العدو خارج حدود ​إيران​ في حال أراد تدميرها من الداخل"، مشيراً إلى أنه "إذا أراد العدو أن يغزونا في عقر دارنا فسنقضي عليه في ما وراء الحدود".

وحذر موسوي من "تداعيات محاولات شن أي هجوم على إيران" وتوعّد بـ"ألا يبقى شيء في المنطقة من معسكره وأذنابه حال إقدامه على ذلك"، مؤكداً "إننا مصممون على إظهار جديتنا في تقويض قوى الغطرسة في المنطقة".

الجزيرة

وصف رئيس أركان الجيش الجزائري ​أحمد قايد صالح​، رفع رايات غير الراية الوطنية أثناء المظاهرات بـ"القضية الحساسة"، مشيراً إلى أن "الجزائر علماً واحداً استشهد من أجله ملايين الشهداء، وراية واحدة هي الوحيدة التي تمثل رمز سيادة الجزائر واستقلالها ووحدتها الترابية والشعبية".

العربية

لفت الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ إلى أن "استقرار ​الشرق الأوسط​، لن يكتمل دون تسوية الصراع العربي الإسرائيلي"، مؤكداً أنه "لا سبيل لذلك دون تسوية الصراع تسوية عادلة تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967"، معرباً عن أمله في "استمرار هذا الدور الفاعل والمتوازن داخل ​الاتحاد الأوروبي​ في تحقيق مصالح دول الجوار ومن بينها مصر".