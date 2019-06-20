لبنان الحر

أشار عضو كتلة "الجمهورية" النائب ​جورج عدوان​ إلى أن "هناك موقفين في ملف التعيينات، الأول يتدخل مع رئيس الحكومة سعد الحريري لنيل حصة منها"، لافتاً إلى أن "الموقف الثاني يتمثل بالقوات اللبنانية وينادي بوضع آلية محددة للتعيينات ويرفض أن تتم على أساس المحاصصة".



صوت لبنان

أكّد الرئيس السابق أمين الجميّل، في حديث صحفي، أن "كل ما نعاني منه سببه التسوية الرئاسية التي بُنيت على مصالح ولم تكن لمصلحة الوطن، وقد كانت المصالح شخصية لتوزيع المغانم وكانت التسوية آنية وأنانية"، مشيراً إلى أن "هناك عدم توازن في الحياة السياسية اللبنانية والأمر لا يمكنه الاستمرار طويلاً".

radio orient

أكدت مصادر رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ أن "الأخير يستعجل ​التعيينات​ والكلمة الفصل ستكون بمجلس الوزراء​"، معربة عن "سخريتها من الحديث الذي يدور حول اتفاق الحريري ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل على المحاصصة"، متسائلةً "كيف يمكن الحديث عن المحاصصة بين الفريقين، وهناك أفرقاء آخرين في الحكومة؟"

ولفتت المصادر إلى أن "هناك اتفاق على عدم وضع الفيتوهات على الأشخاص الذين يتمتعون بالمعايير التي ترفع من مستوى الإدارة".



اذاعة النور

أكّد وزير الشباب والرياضة ​محمد فنيش​، في حديث تلفزيوني، أن "الآلية التي كانت معتمدة للتعيينات في حكومات سابقة جرى تعديلها كما أن هذه الآلية استثنت أحياناً بعض المواقع"، مشيراً إلى أن "العقبات هي سياسية ولا داعي لربط سلة التعيينات كاملة ببعضها، إنما يمكن اعتماد مبدأ ما يتوافق عليه ثلثي المجلس، بعدها يمكن لمجلس الوزراء أن يتخذ قراره"

صوت المدى

أكد عضو المجلس السياسي في ​التيار الوطني الحر​ ​​وديع عقل​​ أن "لبنان قادر على إعادة عدد كبير من النازحين السوريين بالتفاهم مع سوريا"، مشيراً إلى أن "الموقف اللبناني الداخلي ينادي بعودة النازحين".

وأشار عقل إلى أن "وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب ينتظر أن يتم وضع خطته في ملف النازحين على جدول أعمال مجلس الوزراء"، مشدداً على "وجوب اتخاذ قرارات تبدأ من السلطات المحلية وتصل الى الوزارات للمساهمة باعادة النازحين".