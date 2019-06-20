النهار/ ابراهيم حيدر

اعتبر أن المبادرة الروسية حيال عودة النازحين السوريين من لبنان إلى ديارهم غير قادرة على إتمام المهمة وحدها، مشيراً إلى أن الروس عادوا إلى التنسيق مع الأمم المتحدة والأوروبيين تحت المنطقة الأميركية، قائلاً: "إن الولايات المتحدة لا تمنح النظام السوري الشرعية بإطلاق يد الروس في ملف عودة اللاجئين من دون أن تضمن تسوية مصالحها الكاملة في الحل السوري".

النهار/ رضوان عقيل

أشار إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يكشف عن عدم رضاه على أداء الحكومة وانقطاعها عن عقد جلسات عمل متتالية، في حين أنه يعبّر عن رضاه على أداء البرلمان وحيوية لجانه. ولفت إلى أن الرئيس بري يلوّح بعقد جلسات محاسبة لملف التعاقد العشوائي الذي تم في العدد الأكبر من الوزارات والإدارات حتى لو وصل الأمر إلى طرح الثقة بالوزير أو إقدام الحكومة على محاسبة المدير العام المخالف.

الأخبار/ ليا القزي

قالت إن رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي حنا الناشف، يكتب استقالته. وهي نتيجة اجتماعه مع وفدٍ من الحزبيين القوميين موفدين من قبل رئيس المجلس الأعلى في الحزب النائب أسعد حردان، لوضع الناشف أمام خيارين: إقالتك من قبل المجلس الأعلى يوم الجمعة، أو مُبادرتك إلى تقديم استقالتك. فاختار الناشف الخيار "الأقلّ مرارةً" بالنسبة إليه، وهو الاستقالة. وبحسب قوميين واسعي الاطلاع، من المفترض أن يُقدّم استقالته اليوم، وتتضمن سرداً لكلّ ما واجهه خلال سنوات ولايته.

البناء/ ناصر قنديل

قال إن ما لم يضعه الأميركيون في حسابهم هو أنه ما لم يتم التوصل إلى تسوية مقبولة في الأيام المتبقية من المهلة الإيرانية للخروج من الاتفاق النووي فإن المنطقة ستكون ذاهبة إلى مواجهات متعددة وليس إلى تسخين تفاوضي. فالقراءة الإيرانية ومعها قراءة حلفائها أن إضعاف إيران يستهدفهم قبلها، وبناء عليه فإن الشهرين المقبلين سيضعان المنطقة على حافة الحرب، وسيكون لكل الجبهات التي يعرف الأميركيون أنها تعنيهم نصيب من بلوغ حافة الهاوية، ويكفي عدم بلوغ تسوية تُنهي التصعيد، حتى يكون آخر شهر آب موعد لإقفال مضيق هرمز، وربما اشتعال جبهات عديدة في شمال المنطقة وجنوبها وشرقها وغربها، وعندها سيكون على الأميركيين أن يقرروا ماذا سيفعلون؟



الديار/ محمد بلوط

نقل عن مصدر سياسي بارز أن التجربة السابقة عكست الخلاف حول التعاطي مع التسوية السياسية، خصوصاً حين تحوّلت في بعض مراحلها وربما في معظمها إلى ما يشبه التسوية السياسية بين طرفين فقط هما "المستقبل" و"التيار الوطني الحر". وقال: ونتيجة هذا المنحى شعرت أطراف مشاركة في الحكومة لا سيما "الحزب التقدمي الاشتراكي" و"المردة" و"القوات اللبنانية" أنها مستبعدة ومستهدفة جراء هذه الطريقة في التعاطي مع التسوية... وبرأي المصدر فإن تحويل التوافق الذي أدّى إلى تشكيل الحكومة إلى ما يشبه التسوية الثنائية ساهم ويساهم في استمرار هذا المناخ غير الصحي لمسار عمل الحكم والحكومة، ملاحظاً أن الرئيس ميشال عون لم يخفِ أخيراً قلقه من الواقع الراهن بوصفه أن البلاد كسفينة "التايتنيك" التي تغرق ببطء.

الديار / ابراهيم ناصر الدين

قال إن رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع حمل إلى الرئيس سعد الحريري عند زيارته في "بيت الوسط" معلومات عن خطر اندلاع حرب أميركية إيرانية بدا متأكداً من وقوعها، وذلك على وقع التحذير من ملفي النزوح السوري والتوطين الفلسطيني "كقنابل" "معدّة" للتفجير على الساحة اللبنانية. وذلك في غياب أي حلول واقعية توحي بإمكانية "تعطيلها". لم يحمل جعجع إلى الحريري فقط شكواه من محاولة الوزير جبران باسيل للاستئثار بالتعيينات المسيحية... بل غاص عميقاً في الحديث عن مواجهة مباشرة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، وأوضح أن معلومات جعجع ليست تحليلاً إنما معلومات مستقاة من دول خليجية.

اللواء/ عامر مشموشي

قال إنّه وبعد الغليان السياسي الذي ألقى بثقله على الوضع السياسي والحكومي بشكل عام، والتسوية الرئاسية بشكل خاص، نجحت الاتصالات التي شهدتها الأيام القليلة الماضية في تهدئة الأجواء المتوترة، وأصبحت الطريق سالكة لتفعيل عمل الحكومة بما يؤدي إلى تحقيق المرتجى منها سواء على الصعيد الداخلي لجهة إقرار الإصلاحات التي يتطلبها مؤتمر "سيدر"، أو على الصعيد العربي لجهة تحسين علاقات لبنان مع أشقائه العرب، ولا سيما مع المملكة العربية ودول الخليج. ورأى في هذه المؤشرات بأنّ صيف لبنان سيكون واعداً، وأنّ لبنان سيشهد مرحلة مليئة بالإيجابيات في حال استمرت الأمور على ما أفضى إليه إجتماع بيت الوسط، ولم يقدم أحد الفريقين على تغيير قواعد اللعبة.

الشرق / تيريز القسيس صعب

قالت بأنّ الوفد الروسي الذي زار العراق ولبنان، عبّر عن ارتياحه وتشجيعه لما سمعه من المسؤولين في بيروت حول دعم لبنان لما تقوم به روسيا لجهة إيجاد حلول للأزمة السورية، والتي قد تفضي إلى وضع دستور جديد لسوريا، وتنهي النزاع العسكري القائم من أكثر من 5 سنوات. وأوضحت أنّ روسيا نصحت لبنان بضرورة التواصل مع سوريا لحل أزمة النازحين التي أصبحت عبئًا ليس فقط على لبنان والدول المضيفة، إنما أيضًا على المجتمع الدولي، مشيرةً إلى أنّها ستبذل جهوداً إضافية مع المراجع السياسية المعنية بهذا الملف تسهيلاً لعودة النازحين.

الشرق / يحيى جابر

قال بأنّ نتائج اللقاءات في الفترة الأخيرة بين القوى السياسية انعكست عملياً في جلسة مجلس الوزراء. ورأى أنّ لبنان، في ظل الظروف الدولية – الإقليمية السائدة بحاجة إلى تعزيز مناعته، وتوفير كل عوامل الاستقرار والأمن، وبأمسّ الحاجة إلى تبريد الساحة السياسية. وهي مسؤولية لا تقع على شخص أو فريق بل وكما قال الرئيس الحريري، مسؤولية كل واحد منّا في الحكومة. من دون أن يعني ذلك إقفال الباب بوجه أي نقاشات وإبداء الرأي.