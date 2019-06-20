The New York Times

المكسيك تصادق على الاتفاقية التجارية مع الولايات المتحدة وكندا

صادق مجلس الشيوخ المكسيكي على اتفاقية تجارية جديدة لأميركا الشمالية الأربعاء لتصبح المكسيك بالتالي أول بلد يصادق على الاتفاقية التي اعتبرها الرئيس ترامب كإنجازه التجاري.

وكتب كبير المفاوضين التجاريين المكسيكيين خيسوس سايدي على تويتر تعقيباً على ذلك "المكسيك كانت سبّاقة، وقد أرسلت إشارات واضحة بأن اقتصادنا مفتوح كما أننا نثق بأن شركاءنا سيحذون حذونا من أجل أميركا الشمالية القوية مع وضع قوانين واضحة وثابتة وتنافسية وجذابة للاستثمارات".

الاتفاقية التي تعرف باتفاقية الولايات المتحدة وكندا والمكسيك تمّ توقيعها في أواخر العام الماضي من قبل رؤساء البلدان الثلاثة ولكنه كان لا بد من أن تصادق عليها الهيئات التشريعية في هذه البلدان لكي تصبح نافذة.

مسيرة المصادقة على هذه الاتفاقية واجهت أكبر قدر من التجاذبات في واشنطن حيث أثار الديمقراطيون في الكونغرس مخاوف حول التزام المكسيك بحقوق العمل والقوانين البيئية، وفي المقابل كانت مسيرة المصادقة عليها الأكثر سلاسة في المكسيك، حيث وصف الرئيس المكسيكي الاتفاقية بأنها ضمانة لاستقرار اقتصاد البلاد.

وتفوّقت المكسيك على كندا لتصبح أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة وأكبر سوق للبضائع الأميركية في وقت سابق من هذا العام. وتعبر الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك يومياً في كلا الاتجاهين بضائع بقيمة حوالي 1.7 مليار دولار.

The Guardian

الأسلحة النووية: خبراء يعبّرون عن قلقهم من العقيدة الجديدة لخوض الحروب في البنتاغون

وفقاً إلى عقيدة نووية جديدة اعتمدتها رئاسة الأركان الأميركية المشتركة الأسبوع الماضي بات البنتاغون يعتبر أن استخدام الأسلحة النووية يمكن أن يخلق ظروفاً مناسبة تؤدي إلى التوصّل إلى نتائج حاسمة واستعادة التوازن الاستراتيجي.

الوثيقة التي حملت عنوان "العمليات النووية" نُشرت في 11حزيران وهي أول وثيقة من هذا النوع تصدر منذ 14 سنة، ويقول خبراء في مجال ضبط السلاح إنها تشكّل تحوّلاً في طريقة التفكير الأميركية للاعتماد أكثر على فكرة القتال والفوز بحرب نووية وهي عقلية يجدها الخبراء غاية في الخطورة.

وتمت إزالة وثيقة العمليات النووية من الموقع الإلكتروني الخاص بالبنتاغون بعد أسبوع على نشرها ولم يعد بالإمكان الحصول عليها إلا عبر مكتبة إلكترونية لا يمكن تصفّحها إلا من خلال تصاريح خاصة.

وقال الناطق باسم رئاسة الأركان المشتركة إن الوثيقة أُزيلت عن الموقع الإلكتروني لأنه لا يحق لأحد بالاطّلاع عليها سوى المسؤولين المعنيين من دون أن يذكر سبب نشرها لأسبوع بشكل علني على الموقع الإلكتروني للبنتاغون.

روسيا اليوم

محكمة الاستئناف بباريس تفتح محاكمة ساركوزي بتهمة الفساد

رفضت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الأربعاء، طعناً قدّمه الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، في إحالة قضية يتهم فيها بالضغط على التحقيق، بما في ذلك بواسطة رشوة، إلى المحكمة.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن قرار محكمة الاستئناف يعني فقدان ساركوزي الإمكانية الأخيرة لتفادي المثول أمام القضاة بتهم فساد.

وأضافت وسائل الإعلام أن محكمة الاستئناف رفضت أيضاً طعنين قدمهما كل من محامي ساركوزي، تيري هيرزوغ، والنائب العام السابق لدى محكمة الاستئناف، جيلبير أزيبير.

ويرجح المحققون أن ساركوزي حاول، في العام 2014، الحصول على معلومات داخلية سرية من أزيبير عبر هيرزوغ. ووفقاً لجهة التحقيق فإن الرئيس الأسبق حاول بذلك استرجاع مدوّناته التي صودرت في إطار تحقيق في قضية تمويل غير شرعي لحملته الانتخابية في العام 2007 من قبل ليليان بيتانكور، وريثة شركة مستحضرات التجميل "لوريال".

وذكّرت مصادر مطلعة أن المحققين بدؤوا في التنصت على مكالمات ساركوزي الهاتفية في العام 2012، بعد مرور عام على انتهاء ولايته الرئاسية، وذلك على خلفية شبهات حول تمويل الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، حملة ساركوزي. وهذا ما أطلع المحققين على محتوى المحادثات بين ساركوزي وهيرزوغ.

وتقول أجهزة التحقيق إن ساركوزي أكد لمحاميه أنه مستعد لتدبير أمر حصول أزيبير على وظيفة "مغرية" في موناكو مقابل تقديم النائب العام خدمة له أثناء التحقيق.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن ساركوزي استخدم في مكالماته مع محاميه هاتفا نقالا سجل باسم شخصية وهمية، فيما استخدم هيرزوغ هاتفا مزوداً ببطاقة غير مسجلة.