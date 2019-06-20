الوكالة الوطنية للإعلام

الاجتماع الاول للجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية السعودية سلام اشاد بالدور التاريخي للمملكة والخليوي نوه بموقف لبنان الداعم للتضامن العربي

أصدرت لجنة الصداقة البرلمانية مع المملكة العربية السعودية بيانها الختامي، وجاء فيه: "شعورا منها بضرورة تعزيز العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اللبنانية، قام وفد من مجلس الشورى السعودي برئاسة معالي الاستاذ صالح بن منيع الخليوي وعضوية السادة: محمد بن راشد الحميضي، محمد بن مدني العلي، ناصر بن عبد اللطيف النعيم، نورة بنت فرج المساعد، وسلطان بن محمد الطويل، بزيارة للبنان حيث عقد في مجلس النواب اجتماع مع لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية مع المملكة العربية السعودية برئاسة دولة الرئيس تمام سلام وعضوية النواب السادة: بهية الحريري، نعمة طعمة، اسطفان الدويهي، هاني قبيسي، نقولا نحاس، ميشال معوض، هادي ابو الحسن وطارق المرعبي، في حضور السفير السعودي وليد بخاري. واطلع رئيسا الوفدين المجتمعين على رغبة البلدين في تعزيز اواصر الصداقة بينهما استنادا الى تاريخ طويل مميز من التعاون الاخوي بين البلدين في مختلف المجالات، وضمن العلاقات الثنائية التي طبعت كل الانشطة في الاطار العربي والدولي. واشاد الرئيس تمام سلام بالدور التاريخي المستمر للمملكة في دعم لبنان في مختلف الظروف وبرعاية اللبنانيين العاملين في المملكة. بدوره، اشاد معالي الاستاذ صالح الخليوي بموقف لبنان الداعم لجهود المملكة في حفظ التضامن العربي. وعرض الجانبان الدور الذي ستتولاه كل لجنة في اطار ما تحدده القوانين والانظمة في البلدين، بما يساعد على تطوير التعاون في القطاعات التشريعية في البلدين ويخدم اهداف التضامن العربي ويعزز العلاقة بين المملكة العربية السعودية ولبنان. واتفق الجانبان على اعتبار هذا الاجتماع بداية لاجتماعات مقبلة في ضوء آلية التعاون والتنسيق وما سيقوم به الطرفان من تحديد عملي لجوانب التعاون والمجالات الموجودة حاليا، بما يضمن توسيعها وتطويرها بين البلدين. واشاد الطرفان بالموقفين الرسميين للمملكة ولبنان من التطورات العربية ولا سيما في مواجهة كل الاخطار المحيطة بها، وضرورة مجابهة كل المخططات الارهابية التي تستهدفها.



وكالة الأناضول

رئيس البرلمان التركي: على الإنسانية النضال بحزم من أجل إرساء السلام في العالم

قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، إنه يجب على الإنسانية النضال بحزم من أجل إرساء السلام في العالم. جاء ذلك في كلمة افتتاحية له لاجتماع الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط تحت عنوان "العلاقة بين الحركات السكانية والأمن"، الذي انطلق في وقت سابق الأربعاء في البرلمان التركي بأنقرة، ويستمر لمدة يومين. وأوضح "يجب أن يناضل الناس بعزم لضمان السلام في العالم، على أساس المساواة بين الدول، وعلى حكم القانون، دون ازدواجية للمعايير". وأردف "يجب أن لا نقتل، وأن لا نستعمر، وإذا ما أصبح العالم مكاناً آمناً به للبشرية جمعاء، وتم الوفاء بالحد الأدنى لشروط الرعاية الاجتماعية، فستتطور الحركات السكانية في توازنها الطبيعي". وأشار إلى أن منطقة حوض البحر المتوسط تشكل قلب التاريخ ومكان نشوئه، كما أنها في نفس الوقت مركز للأزمات الاقتصادية، والسياسية، والثقافية، ومنطلق لمعظم المشاكل في العالم. وأكد أن هناك حاجة إلى إظهار قدر أكبر من الحساسية، والدقة من أجل أن يكون حوض البحر المتوسط منطقة آمنة يعيش فيها الناس بسلام ورفاهية.

وكالة أنباء رويترز

قائد الجيش الجزائري: قوات الأمن ستكون صارمة مع محاولات اختراق مسيرات الاحتجاج

ذكرت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان أن قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح حذر من أن قوات الأمن ستكون ”صارمة“ في منع محاولات اختراق مسيرات الاحتجاج المطالبة بالإصلاحات ورحيل النخبة الحاكمة. ونقل البيان عن صالح قوله في خطاب بقاعدة عسكرية بولاية بشار في جنوب غرب الجزائر ”تم إصدار أوامر صارمة وتعليمات لقوات الأمن من أجل التطبيق الصارم والدقيق للقوانين السارية المفعول والتصدي لكل من يحاول مرة أخرى المساس بمشاعر الجزائريين في هذا المجال الحساس“.

وكالة فرنس برس

المجلس العسكري الحاكم في السودان يدعو المحتجين لمفاوضات دون شروط

دعا الفريق اول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الحاكم في السودان تحالف الحرية والتغيير الذي قاد الاحتجاجات على مدى شهور وصولاً للإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير إلى مفاوضات غير مشروطة، بعد تعليق المفاوضات إثر فض اعتصام خلف عشرات القتلى. ونقل تلفزيون السودان عن البرهان وهو يتحدث لمجموعة من العاملين في الحقل الصحي "دعوتنا إلى أخوتنا في كل القوى السياسية والحرية والتغيير تعالوا إلى المفاوضات دون أن نضع شروطا مسبقة". وجدد البرهان الاعتراف بان تحالف الحرية والتغيير هو الذي قاد الاحتجاجات التي بدات في كانون الاول/ديسمبر الماضي وحتى إطاحة الجيش بالبشير في الحادي عشر من نيسان/ابريل. وقال إن "الحرية والتغيير هي المبتدرة للحراك ونحن لا ننكر دورها في الثورة وقيادتهم للجماهير، لا ننكر ذلك عليهم". وفي الثالث من حزيران/يونيو هاجم مسلحون يرتدون الزي العسكري اعتصاما امام القيادة العامة للقوات المسلحة ما خلف عشرات القتلى .



وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

شويغو: تدريبات روسية مصرية في أغسطس تنضم إليها القوات البيلاروسية

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن تدريبات روسية مصرية ستجري في أغسطس/آب بالقرب من مدينة ريزان الروسية، وستنضم إليها القوات البيلاروسية. موسكو — سبوتنيك. وقال الوزير: "في أغسطس، في منطقة ريزان، ستجري التدريبات المشتركة الرابعة تحت عنوان "المدافعون عن الصداقة" مع وحدات القوات المسلحة لجمهورية مصر العربية. كما يشارك في التدريبات الجيش البيلاروسي". وكانت روسيا ومصر قد أجريتا بنجاح العام الماضي تدريبات مشتركة "حماة الصداقة 2018". وقالت القيادة العسكرية الروسية في المناورات بعد انتهاء المرحلة الأساسية من تدريبات مكافحة الإرهاب، التي جرت في الصحراء، في منطقة تبعد 100 كم عن العاصمة المصرية القاهرة: "نحن راضون عن التريبات المشتركة التي جرت في مصر، الجانب المصري والروسي راضيان عن النتائج". ونوه الجانب الروسي في القيادة إلى أنه بالإضافة إلى عملية الإنزال الجوي المشترك للمظليين الروس والمصريين كانت هناك مهام أخرى. يذكر أن مناورات "حماة الصداقة" انطلقت لأول مرة عام 2016 في جمهورية مصر العربية، ثم جرت في روسيا عام 2017.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي سيعقد بفيينا في 21 يوينو

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية "سيد عباس موسوي" : ان اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي سيعقد في 28 يونيو على مستوى مساعدي الوزراء ومدراء الشؤون السياسية (لدى وزارات الخارجية) الايرانية والالمانية والبريطانية والفرنسية والروسية والصينية في العاصمة النمساوية فيينا. وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية، اليوم الاربعاء، ان موسوي اكد بأنه وفقا للاتفاق النووي، ينبغي عقد الاجتماعات الاعتيادية للجنة الاتفاق النووي المشتركة بصورة موسمية وعلى مستوى مساعدي الوزراء ومدراء الشؤون السياسية للدول الاعضاء. ولفت المتحدث باسم الخارجية ايضا، الى ان الاجتماع السابق للجنة المشتركة كان قد عقد في 6 مارس 2019.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

الخارجية الصينية تؤكد على استمرار العلاقات الطبيعية بين طهران وبكين

اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "لوكانغ" على اهمية العلاقات بين طهران وبكين وعدم المساس بالتعاون الطبيعي ولاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. المتحدث باسم الخارجية الصينية، وفي معرض رده على سؤال اليوم الاربعاء بشأن اسباب استمرار بكين في استيراد الخام الايراني على مدى الشهرين الاخيرين رغم الحظر الامريكي في هذا الخصوص، قال : لقد اكدت مرارا على ان الصين وايران تربط بينهما علاقات ثنائية طبيعية، ونحن سنواصل تبادلنا الاقتصادي والتجاري معها دون الاكتراث الى هذا الحظر. تصريحات المتحدث باسم الخارجية الصينية جاءت على غرار وزير خارجية هذا البلد "وانغ بي" يوم امس (الثلاثاء) خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوري "وليد المعلم" في بكين؛ حيث تاكيده على ان الاجراءات الامريكية الاحادية ضد ايران لاتتّسم بالاسس المنطقية وعليه فإن الصين تعارض هذه الاجراءات ضد كافة البلدان. كما دعا الوزير الصيني في هذا اللقاء، الامريكيين الى اتخاذ اجراءات منطقية وخفض الضغوط على ايران للتخفيف من شدة التوترات الراهنة في المنطقة.