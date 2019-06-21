الوكالة الوطنية للإعلام

الراعي تابع مع وفد اتحاد المعوقين موضوع دفع مستحقاتهم وزير المهجرين: أصبحنا جاهزين لعرض خطتنا على مجلس الوزراء

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم، في الصرح البطريركي في بكركي، وفداً من الاتحاد الوطني لشؤون المعوقين ضم ممثلين عن 102 جمعية تهتم بذوي الاحتياجات الخاصة في لبنان، في زيارة عرض خلالها الوفد "للضائقة الخانقة التي تعاني منها هذه الجمعيات بسبب تقاعص الدولة عن دفع ما يتوجب عليها حيال هذه المؤسسات لتتابع رسالتها في خدمة المواطنين من كافة الطوائف ومن دون استثناء".

وأعرب اعضاء الوفد عن قلقهم الكبير، مشيرين إلى أنه "حتى اليوم لم يتم توقيع عقودهم مع الدولة"، لافتين إلى أن "استمرار الأمور على ما هي عليه من عدم دفع المستحقات سيؤدي حتماً إلى إقفال هذه الجمعيات التي لم يعد باستطاعتها التحمل لا سيما وأن الدولة لا تغطي سوى 30% من القيمة المادية التي تنفقها هذه الجمعيات للعناية بذوي الاحتياجات الخاصة والبالغ عددهم زهاء 8,900 تلميذ من مختلف البلدات والطوائف".

وشددوا على أن هذه المؤسسات "ليست بجمعيات وهمية كما صرحت الدولة"، مناشدين الدولة" من هذا الصرح الوطني الحاضن، أن تكشف عن الجمعيات الوهمية وتنزل بها العقوبات، ولكن في المقابل يتوجب عليها القيام بواجباتها حيالنا فنحن نقوم بدورها ونقدم الخدمات الإنسانية والتعليمية لمن يفترض أن يكونوا تحت رعايتها. فهل هذه هي مكافأتنا لأننا نهتم بأبناء وإخوة وأهل لنا قست عليهم الطبيعة واليوم تقسو عليهم دولتهم؟"

وكالة الأناضول

الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته الاقتصادية على روسيا لمدة عام آخر

قرر الاتحاد الأوروبي تمديد عقوباته على روسيا لمدة عام آخر، بسبب ضمها شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول الأوكرانية بشكل غير قانوني. وقال بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد مدد تدابيره التقييدية على روسيا بسبب ضمها شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول بشكل غير قانوني، إلى 23 حزيران 2020.

وتقيد العقوبات أنشطة وفعاليات مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، حيث لا يسمح الاتحاد الأوروبي باستيراد المنتجات من منطقة القرم وسيفاستوبول، ولا يمكن لمواطني وشركات الاتحاد شراء عقارات في المنطقة، ولا تمر سفن الركاب السياحية الأوروبية على موانئ المنطقة إلا في الحالات الطارئة. كما تمنع العقوبات تصدير بعض المنتجات والتقنيات المستخدمة في قطاعات الطاقة والمواصلات والاتصالات إلى القرم، وتمنع العقوبات مد منطقة القرم بالتكنولوجيا المستخدمة في عدد من القطاعات خاصة كالتنقيب عن النفط والغاز والمعادن واستخراجها وإنتاجها.

وكالة أنباء رويترز

السعودية تقول وقف صادرات السلاح البريطانية للمملكة سيساعد إيران

قال عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية يوم الخميس إن إيران ستكون المستفيد الوحيد من أي وقف لصادرات الأسلحة من بريطانيا إلى المملكة، وأضاف أن نشر أسلحة في اليمن أمر مشروع. وقضت محكمة بريطانية بأن الحكومة خالفت القانون بسماحها بمبيعات أسلحة إلى السعودية ربما استخدمت في حرب اليمن. ولا يوقف حكم المحكمة صادرات الأسلحة البريطانية، لكنه يعني تعليق منح التراخيص الجديدة. وقال الجبير للصحفيين في لندن "قرار المحكمة البريطانية يتعلق بإجراءات إصدار التراخيص وليس بخطأ وقع". وأضاف "التحالف حليف للغرب ويخوض حرباً مشروعة تلبية لرغبة حكومة شرعية لمنع إيران ووكلائها من السيطرة على دولة مهمة استراتيجياً، لذا فإن المستفيد الوحيد من وقف إمدادات الأسلحة للتحالف سيكون إيران".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

بوتين حول الصفقة مع الولايات المتحدة بشأن سوريا: روسيا لا تتاجر بالحلفاء أو المبادئ

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أن روسيا لا تتاجر بالحلفاء، مجيباً عن سؤال حول الصفقة مع الولايات المتحدة بشأن سوريا. وأشار بوتين إلى أنه يجب حل قضية التسوية السياسية في سوريا من خلال الجهود المشتركة لجميع اللاعبين المهتمين، بما في ذلك الولايات المتحدة. وقال فلاديمير بوتين خلال "الخط المباشر": "يمكننا التفاوض مع شركائنا حول حل بعض المشكلات الملحة. واحدة من تلك المشكلات التي يتعين علينا حلها معاً، أولاً وقبل كل شيء، مع زملائنا الذين حققنا معهم تقدماً كبيراً، أعني تركيا وإيران مع الدول الأخرى المشاركة في هذا النزاع، ومن بينهم بطبيعة الحال الولايات المتحدة، هذه قضايا متعلقة بالتسوية السياسية، وإنشاء لجنة دستورية وبداية عملها وقواعد عملها".