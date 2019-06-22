TL

استعاض الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الضربة العسكرية لإيران بفرض عقوبات جديدة عليها.

وقال ترامب إنه أوقف الضربة قبل عشر دقائق من تنفيذها على ثلاثة مواقع.

وأضاف: ان الضربة لو حصلت لكانت أوقعت مئة وخمسين قتيلا.

وألقى ترامب باللائمة على سلفه باراك أوباما في توقيع الإتفاق النووي.

سبق ذلك أن قال ترامب أنه ليس في عجلة من أمره للرد على إسقاط طائرة الإستطلاع الأميركية.

المنار

في المقالع والكسارات حبس أنفاس، وزير البيئة، على طريقة الوزير رائد خوري في مواجهة مافيا المولدات، قرر الدخول في مواجهة مع أنفاق المقالع والكسارات، بعد انتهاء مهلة تسوية الأوضاع، فإذا نجح في اجتياز النفق، يكون أول وزير للبيئة يسجل له اللبنانيون أنه تجرأ فأقدم رغم أنه يعرف أن مهمته محفوفة بالتحديات، لذا هو قال: "نقوم بفعل المستحيل للابتعاد عن التدخلات السياسية في المقالع والكسارات والعمل على مخطط توجيهي بطريقة علمية".

وفي لجنة المال والموازنة، اللجنة تناقش موازنات مجلس الإنماء والإعمار والهيئة العليا للإغاثة، يعني أن الأرقام والمناقشات بمئات المليارات، كما أن المجلس والهيئة تابعان بشكل مباشر لرئاسة الحكومة...

nbn

محلياً أيضاً أستأنفت لجنة المال درس الموازنة في جلسة تعقد في هذا الوقت حيث تستكمل مناقشة موازنات الوزارات بعدما أقرت عددا منها في جلسة الأمس.

وعلى الخط أيضاً فإن العسكريين المتقاعدين فكوا إعتصامهم أمام مبنى الواردات التابع للمالية وانتقلوا إلى ساحة رياض الصلح.

فيما برزت إلى الواجهة قضية نتائج خفراء الجمارك التي أعلن المجلس الأعلى للجمارك أنه يعمل على تدارك ما يشوبها مع المراجع المختصة ولا سيما مع وزير المال.

mtv

توازياً الانتظار سيد الموقف لمعرفة موقف مجلس المندوبين من إضراب الجامعة اللبنانية غداً، علماً ان الجامعة الوطنية تجتاز أخطر أزمة منذ بداية تأسيسها في ظل الانقسام الذي يهددها. ووضع المستشفيات الخاصة ليس أفضل حال وقد نزل المسؤولون فيها والقيمون إلى الشارع للمرة الاولى مطالبين الدولة بدفع المستحقات المترتبة عليها، افلا يعني كل هذا المشهد ان الموازنة السوداء إذا ولدت لن تعيد إلى لبنان الأيام البضاء التي سرقتها طبقة حاكمة فاسدة وفاجرة بل حتى مجرمة؟

NTV

في أقل من ربع ساعة كان توازن الرعب.. توازن القوة وتضارب المصالح.. وتوازن "الدرون" هو من يتحكم ويتخذ القرار فالخوف الأميركي الأول اندلع لدى اكتشاف جنرالات الحرب الأميركيين، أن سلاحهم عالي الدقة قد عطل بسلاح ايراني بدائي الصنع.

بضع مئات من الدولارات كانت قادرة على إسقاط الطائرة الأميركية المسيرة "إيغل " وثمنها مئة وعشرون مليون دولار وبتكلفة تشغيلية تصل إلى أربعة وعشرين ألف دولار في الساعة الواحدة.

المستقبل

خطف شد الحبال الأميركي الإيراني الأضواء من كل ما عداه من ملفات على الساحتين الإقليمية والمحلية، وذلك على خلفية إسقاط طهران لطائرة استطلاع أميركية فوق مضيق هرمز.

وفيما كان العالم اجمع يترقب طبيعة الرد الاميركي على هذا التطور النوعي، كشف الرئيس دونالد ترامب أنه تراجع قبل عشر دقائق عن تنفيذ قرار بضرب ثلاثة أهداف إيرانية الليلة الماضية، في وقت قالت طهران انها امتنعت عن إسقاط طائرة أميركية مأهولة بالركاب كانت ترافق الطائرة المسيرة المستهدفة.

OTV

على خلفية التطورات الأميركية - الإيرانية، طلبت واشنطن عقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن بشأن إيران، دعوات أوروبية وأممية لضبط النفس، في حين عدلت بعض شركات الطيران العالمية مسار رحلاتها لتفادي عبور المجال الجوي الايراني.

LBC

في لبنان، حبس أنفاس في أكثر من ملف، من دون تنفس الصعداء...

الملف الأبرز هو الكباش بين المديرية العامة للجمارك والمجلس الأعلى للجمارك، والقضية موضوع الكباش: ناجحون وفق معيار الكفاءة ووفق التوازن الطائفي، رفع المدير العام للجمارك بدري ضاهر أسماءهم عبر وزارة المال إلى المجلس الأعلى الذي رفض الموافقة عليهم...

الميادين

أفاد التلفزيون الرسمي ​الصيني، أن الرئيس الصيني ​شي جينبينغ​، غادر ​بيونغ يانغ​ بعد محادثات مع الزعيم الكوري ​الشمال​ي ​كيم جونغ اون​ استمرت يومين.

الجزيرة

أعلن وزير المالية البريطاني فيليب هاموند إن بلاده ستطلق إصداراً ثانياً من الصكوك السيادية.

العربية

هدد ​الاتحاد الأوروبي​ ​تركيا​ بفرض ​عقوبات​ عليها إذا لم توقف عملياتها "غير الشرعية" للتنقيب عن ​الغاز​ قبالة سواحل قبرص.