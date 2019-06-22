لبنان الحر

التقى المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس إبراهيم​، السفير الفرنسي ​برونو فوشيه​، وبحث معه الأوضاع العامة على الصعيدين المحلي والإقليمي وسبل تعزيز التعاون بين السفارة و​الأمن العام​.

صوت لبنان

وقّع رئيس ​الجامعة اللبنانية​ البروفسور فؤاد أيّوب اتفاقية تعاون مع جامعة العلامة الطباطبائي الإيرانية، وذلك بهدف تبادل الأساتذة والطلاّب وإنشاء دكتوراه مشتركة وإجراء الأبحاث العلمية.

radio orient

التقى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ في القصر الجمهوري في بعبدا، سفيرة سيرلانكا مانديس ويجراتني في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمتها الديبلوماسية في لبنان.

اذاعة النور

اعتبر المفتي الجعفري الممتاز ​الشيخ أحمد قبلان​ خلال خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في ​برج البراجنة​، "أن البلد أمام أزمات مالية واقتصادية كبيرة، ولكن الأخطر من هذه وتلك، أزمة الأخلاق السياسية التي لم تعد مبررة على الإطلاق، مهما كانت المضامين التي تظهرها أو تبطنها، فالبلد ينهار، وهناك من يتحدث في ​التعيينات​ وكيفية تقاسمها، خلافاً لكل ما يقول، ويرفع من شعارات تدعو إلى ​مكافحة الفساد​ ووقف الهدر وإحداث نقلات نوعية في الإصلاح، ولكن للأسف ليس على قاعدة الكفاءة والأهلية

صوت المدى

اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب الان عون إلى انه "عندما بنينا تفاهمات وطنية، خاصة في ساحل ​بعبدا​ والحدت، كنّا مدركين أننا نبني شبكة أمان وطنية تحمي وحدتنا وعيشنا معاً بتنوّع ولكن مع إحترام خصوصيات بعضنا البعض".