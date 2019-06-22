النهار / روزانا بو ومنصف

رأت أن مخاوف لبنان من تطورات المنطقة لا تقتصر على احتمالات أي مواجهة يمكن أن ينخطر فيها "حزب الله" بل من انعكاسات أي تصعيد على المستويين المالي والاقتصادي والتي لا يتحملها لبنان.

اللواء / عمر البردان

قال انه بعد التوافق على تفعيل عمل الحكومة، فإن الأولوية ستكون لملف التعيينات الذي ينتظر أن يكون على جدول أعمال مجلس الوزراء في وقت قريب، وتحديداً ما يتصل بتعيين فادي فليحان نائباً لحاكم مصرف لبنان، على أن يصار إلى التجديد لنواب الحاكم الثلاثة الباقين، في حين يرجح أن يبقى نبيل الجسر في موقعه كرئيس لمجلس الإنماء والإعمار، دون استبعاد التوافق على إسم آخر لشغل هذا المنصب، في إطار المشاورات التي تجري بين المسؤولين بشأن هذا الملف.

الديار / فادي عيد

نقل عن مصدر ديبلوماسي لبناني واسع الإطلاع، أن الولايات المتحدة الأميركية تسعى إلى إعداد الأجواء في المنطقة من أجل المؤتمر الذي دعت إليه في البحرين، والذي اعتذر لبنان عن المشاركة فيه. ووفق المصدر نفسه، فإن الرسالة الإيرانية بإسقاط طائرة التجسس فوق الخليج استبقت انعقاد هذا المؤتمر، وكشف المصدر نفسه، أن لبنان ما زال بعيداً عن التأثّر بما يجري في المنطقة، حيث أن استمرار الحراك الديبلوماسي الأميركي والروسي الكثيف في بيروت، يشير إلى أن التداعيات التي قد تُسجّل نتيجة التوتر الحاصل في المنطقة لن تطال الساحة اللبنانية، كون التوافق ما زال موجوداً على تحييده نتيجة التقاء مصالح عواصم القرار الدولية، كما الإقليمية.

البناء / ناصر قنديل

تناول الازمة في الخليج، وقال: المعادلة التي رسمتها واشنطن كانت الحرب المالية الكاملة حتى تقف الحرب العسكرية بشكل كامل، والمقصود وقف أعمال المقاومة في فلسطين واليمن وحشود وتنامي قوى المقاومة في لبنان وسورية والعراق، فردّت إيران بأنّ الحرب المالية الشاملة تعني حرباً عسكرية شاملة، وما يعنيه ذلك من تقابل أميركي إيراني وجهاً لوجه، وها هي المعادلة تتجه لتستقرّ اليوم على قاعدة نصف حرب عسكرية بنصف حرب مالية، فتستمرّ المقاومة ويستمرّ الحصار وتستمرّ العقوبات، لكن المقاومة ليست حرباً شاملة وليس على العقوبات أن تكون حرباً شاملة، وهذه هي قواعد الاشتباك الجديدة التي فرضتها إيران بذكاء استراتيجي عرف كيف يستثمر على الإمساك بلعبة الوقت وخريطة المكان.

الشرق / خليل الخوري

تناول قضية العنصرين في جهاز أمن الدولة اللذين أفرجت عنهما السلطات السورية وسلمتهما إلى موفد النائب طلال ارسلان، وقال: كنا نتمنّى لو تم التسليم من سلطة إلى سلطة. ليس انتقاصاً من قدر المير طلال على الإطلاق. إنما تصويباً لمسار كان خاطئاً في أيام مضت، ولايزال خاطئاً في هذه الأيام. وليس من لبناني لا يعرف أبعاد الرسالة التي أرادت القيادة السورية أن توجّهها إلى مَن يعنيهم الأمر في لبنان. لأنَّ الرسالة متعددة الاتجاهات ولا مجال لذكر المرسلة إليهم جميعاً. وكان الأبسط والأسلم والأكثر قبولاً ومنطقاً أن يُسلّم عنصرا أمن الدولة إلى مرجعيتهما الممثلة باللواء طوني صليبا مدير عام جهاز أمن الدولة.. أو عبر السفير السوري علي عبد الكريم علي. وهذا أضعف الإيمان.