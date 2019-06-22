روسيا اليوم

مصدر إيراني ينفي لـRT تلقي طهران رسالة من واشنطن عبر مسقط

نفى مصدر في مجلس الأمن الإيراني لـRT تلقي طهران رسالة من واشنطن عبر مسقط، تدعو فيها لبحث تبعات إسقاط الحرس الثوري الإيراني طائرة أمريكية مسيرة. جاء هذا النفي بعد أن نقلت وكالة "رويترز" في وقت سابق عن مسؤولين إيرانيين اثنين قولهما، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أرسل رسالة عبر عمان إلى طهران ليلة أمس حذر فيها من هجوم مرتقب على إيران، وجاء فيها أيضا: "نحن لا نريد الحرب، بل نريد المحادثات"، كما منح الإيرانيين مهلة للرد على رسالته.

روسيا اليوم

بريطانيا تعلق ترخيص تصدير السلاح إلى السعودية

أعلنت حكومة المملكة المتحدة تعليق إصدار تراخيص تصدير الأسلحة إلى السعودية، بعد إقرار القضاء البريطاني بأن مجلس الوزراء خالف القانون ببيع هذه الأسلحة للرياض. وقضت محكمة الاستئناف في المملكة المتحدة بأن الحكومة انتهكت القانون بعدم تقييمها خطر استخدام هذه الأسلحة ضد المدنيين في اليمن، مطالبة مجلس الوزراء بمراجعة قراره تصدير السلاح، لكن دون تعليق صفقات التسليح المبرمة مع الرياض.