الوكالة الوطنية للإعلام

قيوميجيان زار مجمع نبيه بري لتأهيل المعوقين في الصرفند: نمر بأزمة اجتماعية ونحن بحاجة إلى حل وطني شامل

زار وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيوميجان، مجمع نبيه بري لتأهيل المعوقين في الصرفند حيث كان في استقباله رئيسة الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين السيدة رندى عاصي بري، المديرة العامة للجمعية ريم مكي حدارة، مدير مجمع نبيه لتأهيل المعوقين في الصرفند محمد تفاحة وعدد من أعضاء الهيئة الادارية في الجمعية. وبعد استراحة قصيرة قدمت خلالها بري لقيومجيان درع الجمعية وأعمالاً حرفية من انتاج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجمع ثم جال قيوميجيان برفقة بري على أقسام المجمع واطلع على سير عملها والخدمات التي توفرها هذه الأقسام لذوي الاحتياجات الخاصة لا سيما أقسام التربية المختصة والعلاج الانشغالي والفيزيائي وقسم الأطراف الاصطناعية.

وكالة أنباء رويترز

الاتحاد الأوروبي قلق بشأن التطورات في الخليج لكنه لا يرى حاجة للتدخل

قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك بعد قمة للاتحاد إن زعماء التكتل يشعرون بقلق بالغ بشأن التوترات بين إيران والولايات المتحدة في الخليج لكنهم لا يرون سبباً للتدخل ببيان خاص من جانبهم. وقال توسك في مؤتمر صحفي "بالطبع نتابع الموقف عن كثب ويساورنا قلق شديد إزاء التطورات بمنطقة الخليج لكن بصورة عملية لا يوجد سبب لتحضير بيان أوروبي خاص. أعتقد أن موقفنا مسؤول جداً".

وكالة فرنس برس

تظاهرة جديدة للمطالبة برحيل السلطات في جورجيا

تجمع عدة آلاف من المتظاهرين مرة أخرى أمام البرلمان الجورجي في تبيليسي للمطالبة برحيل السلطات غداة مواجهات ليلية عنيفة ضد مداخلة لنائب روسي في البرلمان. وبعد ساعة من الموعد المحدد للتظاهرة، استجاب ما لا يقل عن ثمانية آلاف شخص لدعوة المعارضة وفقاً لصحافي في فرانس برس. وكان بعضهم معصوبي الأعين دعماً لمتظاهرين اصيبوا في اشتباكات مع الشرطة مساء الخميس وكان معظمهم يطالب برحيل الملياردير بيدزينا إيفانيشفيلي، الذي غالباً ما بوصف بأنه ممسك بزمام الأمور في البلاد.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

ترامب: مستعد لإجراء محادثات مع الزعيم الإيراني الأعلى أو الرئيس

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إنه على استعداد لإجراء محادثات مع الزعيم الإيراني الأعلى أو الرئيس. وأضاف الرئيس الأمريكي أن مسألة الصواريخ الباليستية الإيرانية يجب أن تكون ضمن أي اتفاق مع طهران. وأكد ترامب أنه "ليس لديه أي شروط مسبقة لإجراء محادثات مع إيران". وفي السياق ذاته، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إنها راضية عن إلغاء الرئيس دونالد ترامب للضربات العسكرية المزمعة على أهداف إيرانية، وأضافت أن حجم الأضرار الجانبية من تلك الضربات كان سيصبح "مستفزاً جداً".