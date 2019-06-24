Published by lebarmy14 on اثنين, 06/24/2019 - 10:17
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  • ارتفاع عدد المصابين إلى 21 في الهجوم الحوثي على المطار السعودي
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Press: 
Jerusalem Post
Date: 
الاثنين, يونيو 24, 2019