TL

محليا كثافة اتصالات في الجامعة اللبنانية على صعيدي الإدارة ورابطة الأساتذة تتوج باجتماع ليلي لوقف الإضراب في ضوء النتائج مع وزير التربية.

المنار

في لبنان لم يأخذ المعنيون خطورة المرحلة على محمل الجد كما يبدو، فلا زالت الزواريب المحلية أولى عند البعض من المسارات المصيرية في منطقة ساخنة إلى حد الغليان، ولبنان معني بها في شتى المجالات..

في مجال الموازنة الجميع متفق على ألا مجال إلا بإنهاء نقاشها في لجنة المال لإقرارها في مجلس النواب، وقد تم اليوم إقرار موازنة وزارة الدفاع وهي الأكثر حساسية في ظل جولات الاعتراضات..

nbn

نجح الرئيس بري في فرملة السجال بين الاشتراكي والمستقبل.

في ما خص الموازنة استأنفت لجنة المال درس موازانات الوزارات حيث حضرت اليوم موازنة وزارة الدفاع التي لحقها تخفيض طال التغذية والتعليم والمحروقات. أما في ما يتعلق برسم الـ 2% على الاستيراد فإن وزارة المال أنهت ما طلب منها من دراسة، وأنجزت الصياغة النهائية وفق ما أشار وزير المال علي حسن خليل الذي دعا الحكومة على خط آخر إلى إعداد مشروع تنظم فيه التعويضات ومعاشات التقاعد للجيش والتدابير الاستثنائية العائدة له.

mtv

لبنان لن يشارك في قمة البحرين في الفصل الأول من صفقة القرن الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية وشرعنة التوطين، القرار يحظى بإجماع الفئات السياسية اللبنانية كافة في موقف نادر يستحق الثناء ليس بعيداً من المنامة، التوتر مستيقظ في شط العرب لكن المعنيين بالمعركة واشنطن وطهران تسعيان إلى إبقائه شفوياً، وقد دخلت بريطانيا والسعودية والإمارات على خط التبريد ولكن بحزم فدعت طهران إلى وقف تهديد الاستقرار والانكفاء إلى الدبلوماسية.

NTV

دولة واحدة حتى اليوم رفضت صفقة القرن وأعلنت مقاطعة مؤتمر البحرين وهي الكويت التي رسمت خطها العروبي بحروف رئيس مجلس أمتها .. ذلك الرجل المرزوق عروبياً والغانم فلسطينياً والثابت على القضية.

أما في لبنان فالمواقف بالمفرق ولم تصغ بجملة رسمية .. لكن أكثرها تقدماً كان لضمير فلسطين الرئيس سليم الحص متوجهاً إلى الحكام العرب بالقول "فلسيطن ليست للبيع".

المستقبل

الموازنة لم تبتعد عن دائرة الهم الأول للبنان الرسمي.

ففي مجلس النواب تستمر لجنة المال والموازنة بدرس مشروع الموازنة عبر جلساتها المتتالية بالتزامن مع تأكيد وزير المالية علي حسن خليل على ضرورة إعطاء رسالة واضحة عن جدية لبنان في إقرارها، في وقت انطلقت بعثة صندوق النقد الدولي بمهمة في لبنان تتركز على إعداد تقرير عن الوضعين النقدي والاقتصادي.

OTV

فيما تواصل لجنة المال درس الموازنة، لتدخل اليوم مفترقاً حاسماً، ابلغ رئيس الجمهورية وفد "مجموعة العمل المكلفة من الكونغرس الأميركي دراسة الوضع في سوريا" الذي زاره في بعبدا أن "عودة النازحين لا يمكن أن تنتظر تحقيق الحل السياسي للأزمة السورية الذي قد يأخذ وقتاً بسبب التجاذبات الدولية حيال الوضع السوري، خصوصاً أن موجة النزوح السوري تركت تداعيات سلبية على القطاعات اللبنانية كافة، وعلى الأمم المتحدة أن تقدم مساعداتها للنازحين داخل الأراضي السورية وليس خارجها، لتشجيعهم على العودة والمساهمة في إعمار بلدهم، ختم رئيس الجمهورية.

LBC

اليوم، رئيس بعثة صندوق النقد كريس جارفيس في بيروت، ويتمنى أن يقر مجلس النواب الموازنة بأقرب وقت ممكن، والتي جرى العمل فيها لخفض العجز إلى 7.6 بالمئة، مما سيساعد على تحرير الأموال التي يحتاجها لبنان من مؤتمر سيدر...

لكن في المقابل، رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان يقول: "لا يهمنا أن يكون العجز 7,59 على الورق، بل يهمنا ان يكون كذلك بالفعل "...

الميادين

نشأت عمي يجمع مخلفات آلات الموت في عين العرب (كوباني) ليحولها إلى منحوتات فنية (الجزيرة).

خلف فناء منزله في مدينة عين العرب (كوباني) شمال شرقي سوريا يجمع نشأت عمي مخلفات آلات الموت من قذائف الهاون والصواريخ وبقايا هياكل الدبابات المعطوبة والمدرعات والرصاص التي ما زالت سيد المشهد على جغرافيا مدينة عاشت حرباً ضروساً بعد تحريرها من تنظيم الدولة الإسلامية قبل أربع سنوات.

الجزيرة

قارب تابع للبحرية الأميركية يشارك في تمرين لمواجهة الألغام البحرية في بحر العرب (رويترز)

سعى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم الاثنين إلى التمهيد لبناء تحالف لمراقبة حركة الملاحة في منطقة الخليج بعد الهجمات الأخيرة، في وقت أكدت فيه واشنطن وحلفاؤها في المنطقة اعتماد الدبلوماسية في التعامل مع التصعيد الأخير.

العربية

التقى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم في جدة، العاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز، ومن المتوقع أن يلتقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في وقت لاحق قبل أن يتوجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حسبما أفاد مسؤولون أميركيون.