لبنان الحر

أطلقت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ومدير برنامج الحوكمة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD ماركوس بونتوري، برنامج التعاون بين الحكومة اللبنانية والمنظمة في مجال الحوكمة في السراي.

صوت لبنان

شدّد عضو "حزب الكتائب اللبنانية" النائب ​الياس حنكش​ على أنّ "أبطالنا لم يستشهدوا من أجل حفنة من الدولارات".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، على أنّه "كان ممكن أن يقبلوا بـ"صفقة قرن الماضي" الّتي نقلها الموفد دين براون إلى "الجبهة اللبنانية"، وما أشبه اليوم بالأمس"، مؤكّدًا أنّه "كما قاومنا وانتصرنا بالماضي، فاليوم سنقاوم وسننتصر على "​صفقة القرن​".

radio orient

استقبلت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، عند السادسة من مساء اليوم، رئيسة مكتب الدفاع في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دوروتي لو فرابيه دو إيلين وتم البحث في المستجدات المتعلقة بالمحكمة الدولية.

اذاعة النور

غرد وزير المالية علي حسن خليل على حسابه على تويتر قائلاً: "لبنان ليس أرضاً لتنفيذ أحلام المستشارين وأفكارهم الإيديولوجية. وأزماتنا الاقتصادية ليست مجالاً للاستثمار على حساب القضايا المركزية للعرب وللمسيحيين وللمسلمين. صفقة القرن لن تمر من هنا، ومن سيمرّون جنوباً هم فقط أفواج العائدين إلى كل فلسطين".

صوت المدى

وصل بعد ظهر اليوم إلى مدينة شنغهاي الصينية وفد التيار الوطني الحر الذي يضم عضو المجلس السياسي وليد الأشقر ومسؤول العلاقات مع الأحزاب والمنظمات الدولية بشير حداد، وذلك للمشاركة في المؤتمر الذي دعا إليه الحزب الشيوعي الصيني تحت عنوان "التشارك الصيني العربي في بناء الحزام والطريق".