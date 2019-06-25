قال باتروشيف بعد لقائه نتنياهو إن موسكو تعير اهتماماً كبيراً لضمان أمن إسرائيل وتحقيق ذلك يتطلب استتباب الأمن في سوريا، وأن أمن إسرائيل هو مصلحة روسية، وهذه المصلحة الخاصة تأتي لأنه يعيش نحو مليوني روسي في إسرائيل. وأوضح أن اللقاء الثلاثي اليوم مع بولتون وشبات ستكون قضيته المركزية، قضية المنطقة. وقال لدينا بعض الأفكار للتوصل إلى سلام وعندما نتوصل إلى اتفاق يجدر ضم دول أخرى، وشدد أيضاً على ضرورة القيام بخطوات لضمان التسوية الداخلية في سوريا.

قال نتنياهو خلال اصطحابه بولتون في جولة في غور الأردن، إن موقفنا يقضي بأنه في إطار أي اتفاق سلام مستقبلي يجب بقاء إسرائيل هنا من أجل ضمان أمنها وأمن الجميع، وعلى من يقول أن تترك إسرائيل غور الأردن، أقول إن هذا لن يجلب السلام، بل الحرب والإرهاب، وقال إنه لا يستطيع أن يفهم كيف رفض الفلسطينيون المخطط الأميركي (صفقة القرن) قبل أن يسمعوا تفاصيله.

يسعى حزبا الليكود إلى إمكانية إلغاء الانتخابات المقررة في أيلول المقبل، وبالتالي تشكيل حكومة ائتلافية، وقالت القناة الـ12 إن الحزبين يدرسان الإمكانية كل بمفرده، ولكن وسط تنسيق بين الجانبين، ويحتاج الإلغاء إلى 80 عضو كنيست.

قال تقرير للمستشار القضائي إيلان ينون إنه لا يمكن إلغاء قانون إعادة الانتخابات المقررة في 17 أيلول.