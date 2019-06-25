"الجمهورية" وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً بفرض عقوبات مالية على إيران قائلاً إن ذلك ردّ قوي ومناسب على تحركات إيران الاستفزازية المتزايدة. وأكد ترامب أنه لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي مطلقاً مشدداً على أن الكرة الآن في الملعب الإيراني.

"الجمهورية" قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي إن الوعد بفرض عقوبات جديدة يتماشى مع الدعاية الأميركية مضيفاً: نأخذ بجدية أي عقوبة ونعتبرها بمثابة خطوة معادية تتماشى مع الإرهاب والحرب الاقتصادية التي تشن ضد أمتنا.

"الجمهورية" يتوجه المبعوث الأميركي الخاص لإيران براين هوك إلى باريس للقاء مسؤولين فرنسيين وبريطانيين وألمانيين من أجل بحث الملف الإيراني.

"الجمهورية" أعلن وزير الخارجية التركية مولود تشاوش أوغلو أمس، أن بلاده لا تخشى احتمال فرض عقوبات أميركية عليها في حال تسلمت المنظومة الدفاعية الروسية المضادة للطائرات إس -400.

وأشار أوغلو إلى أن تركيا ليست دولة تشتري أو تتخلى عن هذه الأجهزة أو تلك عندما تحضها الولايات المتحدة أو آخرون.

حثت المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيلية، دول العالم أمس على استعادة زوجات وأطفال مواطنيها من مقاتلي "داعش". وقالت باشيلية في خطابها الافتتاحي للدورة الصيفية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتعيين إعادة أفراد الأسر الأجنبية إلا إذا كان ستتم محاكمتهم عن جرائم وفقاً للمعايير الدولية.