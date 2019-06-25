تنطلق في العاصمة البحرينية المنامة، اليوم أعمال ورشة العمل الاقتصادية التي دعت إليها واشنطن كجزء من خطة السلام الأميركية لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وجه جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، انتقادات إلى السلطة الفلسطينية لرفضها حضور "ورشة المنامة" التي ستعلن فيها الإدارة الأميركية ما أطلقت عليه عنوان " سلام من أجل الازدهار"، وقال إن الفلسطينيين يفوتون فرصة بعدم انخراطهم في هذا الموضوع، وإن الحزمة (الاقتصادية المطروحة في الخطة الأميركية) جيدة جداً، وعدم تلقفها "خطأ استراتيجي".

"الجمهورية" أعلن وزير الخارجية المصرية، سامح شكري، أمس، أنّ مصر ستشارك في مؤتمر البحرين المقرّر عقده هذا الأسبوع لبحث تنمية الاقتصاد الفلسطيني من أجل تقييم خطة "السلام من أجل الازدهار" المقترحة البالغ حجمها 50 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، اعتبرت السلطة الفلسطينية أنّ "عدم مشاركة الفلسطينيين في ورشة البحرين الاقتصادية أسقط الشرعية عنها".

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني أنّ عدم مشاركة الفلسطينيين في ورشة البحرين الاقتصادية أسقط الشرعية عنها، واصفاً محتواها بالهزيل ومخرجاتها بالعقيمة.

"الشرق الأوسط" أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، عن اجتماع هو الثاني من نوعه، يضم ممثلين عن الاتحاد الأوروبي وإيطاليا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي و"اليونيسيف"، في مدينة طرابلس، في إطار برنامج "التعافي والاستقرار والتنمية الاجتماعية الاقتصادية في ليبيا".

"الجمهورية" أعلن قائد القوة البرية في الجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري، استعداد بلاده لإجراء مناورات مشتركة مع العراق.

وقال مدير التدريب العسكري في الجيش العراقي طارق عباس البلداوي إن العراق لن ينسى أبداً مساعدة الجمهورية الإسلامية خصوصاً المساعدات العسكرية في الحرب على "داعش".

"الجمهورية" شدّد المبعوث الأميركي الخاص لإيران براين هوك على أنّ إيران مسؤولة عن الهجوم على السفن التجارية قبالة سواحل الفجيرة وعن الهجوم على ناقلتي نفط قبالة خليج عمان، لافتاً إلى أنّ هذا التقييم يرتكز إلى معلومات استخباراتية بالإضافة إلى التكتيكات والأسلحة التي تمّ استخدامها. وقال هوك إنّ تهديد إيران للشحن البحري هو تهديد للعالم برمّته مشيراً إلى أن هذا التحدّي هو تحدٍّ عالمي ويتطلب استجابة.

"الجمهورية" سعى وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو أمس، إلى التمهيد لبناء تحالف لمراقبة حركة الملاحة في منطقة الخليج بعد الهجمات الأخيرة.

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، الدول التي تستورد كميات كبيرة من نفط دول الخليج إلى المشاركة في حماية حرية الملاحة في مضيق هرمز.

كشف مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية أمس أن بلاده تبني تحالفاً مع شركائها لحماية ممرات الشحن في الخليج.