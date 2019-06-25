الجزيرة - السعودية

خادم الحرمين يستقبل وزير الخارجية الأميركي

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في مكتبه بقصر السلام في جدة اليوم (أمس)، وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية مايك بومبيو. وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

الاتحاد - الإمارات

محمد بن زايد يقلد عدداً من الضباط المشاركين في مهام الواجب "أوسمة الإمارات"

قلّد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلـ نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم (أمس) في مجلس قصر البحر، عدداً من الضباط المشاركين في مهام الواجب والعمل الإنساني، "أوسمة الإمارات" من الطبقة الثانية والثالثة والرابعة، تقديراً لجهودهم، وتكريماً لدورهم خلال أدائهم مهامهم الوطنية والإنسانية، ويرافقهم معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة. وأعرب سموه عن فخره واعتزازه وكل شعب الإمارات بأبنائهم.

البيان - الإمارات

وزير الخارجية المصري: لن نفرّط بذرة رمل واحدة من سيناء

أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن مشاركة مصر في منتدى البحرين ستكون لتقييم الوضع، مشدداً على أن القرار النهائي في قبوله أو رفضه بيد الفلسطينيين.

وقال شكري في مقابلة مع قناة روسيا اليوم حول ما تردد عن وطن بديل للفلسطينيين في سيناء: "أتصور أن هذا الأمر تم التعبير عن رفضه التام على كافة المستويات من رئيس الدولة إلى كافة مؤسسات الدولة المصرية بأنه ليس هناك أي تنازل عن ذرة وحبة رمل من سيناء التي استشهد من أجلها مواطنون مصريون دفاعاً عنها وسعياً لاسترجاعها".

وأشار الوزير شكري إلى أن منتدى البحرين يأتي في إطار طرح من الولايات المتحدة للجهود المبذولة للتوصل لحل نهائي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ونتوقع أن يصدر بعده المكون السياسي.

أخبار الخليج - البحرين

الجبير: إيران ستدفع الثمن إذا واصلت سياستها العدوانية

حذر وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، إيران من مزيد من العقوبات إذا واصلت "سياساتها العدوانية"، لكنه قال إن الرياض تريد تفادي اندلاع حرب.

وأضاف الجبير في مقابلة مع صحيفة "لو موند" الفرنسية نشرت الاثنين: "إيران تقع اليوم تحت عقوبات اقتصادية شديدة. هذه العقوبات ستزيد. إذا واصلت إيران سياساتها العدوانية فستدفع الثمن".

وتابع: "قلنا إننا نريد تجنب الحرب بأي ثمن مثل الأميركيين. الإيرانيون هم من يتخذون قرار التصعيد". وأضاف: "لا يمكنك مهاجمة السفن في الخليج، ولا يمكنك مهاجمة خطوط الأنابيب، ولا يمكنك تزويد الجماعات الإرهابية كالحوثيين (في اليمن) بالصواريخ الباليستية لتستخدمها ضد السعودية".

الأنباء - الكويت

ترامب: أميركا باتت أكبر منتج للطاقة في العالم.. ولا حاجة لوجودنا في الخليج

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم أمس، إن بلاده باتت أكبر منتج للطاقة في العالم ولا حاجة لوجودها في منطقة الخليج.

ودعا ترامب في سلسلة تغريدات على "تويتر"، الدول المستوردة للنفط أن تحمي ناقلاتها النفطية في مضيق هرمز بما في ذلك الصين واليابان، متسائلاً لماذا نحمي طرق الشحن لصالح الدول الأخرى لسنوات عديدة دون أي تعويض؟ وتابع: "على كل هذه الدول حماية سفنها في رحلة لطالما كانت محفوفة بالمخاطر".

القدس - فلسطين

نتنياهو يشيد بمكانة إسرائيل دولياً وحكومته تبحث تقليص موازناتها

أشاد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، يوم الاثنين، بالمكانة الدولية لإسرائيل من خلال استضافتها للقمة الثلاثية بتمثيل مستشاري الأمن القومي لدول الولايات المتحدة وروسيا، وإسرائيل، لبحث الملفين السوري والإيراني.

وقال نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته "غداً سأقود قمة غير مسبوقة بين أكبر قوتين عالميتين.. حقيقة حدوث هذه القمة في بلادنا دليل آخر على مكانة إسرائيل".