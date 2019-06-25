النهار/ اميل خوري

رأى أن الخدمة التي تستطيع روسيا أن تؤديها هي في تأمين عودة النازحين السوريين إلى ديارهم بأسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أن تأمين هذه العودة تستأهل عقد لقاء بين الرئيسين ميشال عون وبشار الأسد لأن مصلحة لبنان يجب أن تعلو على كل مصلحة.

الجمهورية/ عماد مرمل

كتب عن المخاوف التي تواجه الوضع الاقتصادي، معتبراً أن لبنان يهتز من وقت إلى آخر إلا أنه لن يقع مهما اشتدت الضغوط. وأشار إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد اللبناني راهناً تكمن في ضخ كميات ضخمة من الدولار إلى الخارج لأن معظم السلع التي يستهلكها اللبنانيون مستوردة، الأمر الذي وضع الدولة أمام خيارين اثنين إما مواصلة الاستدانة أو فرض ضرائب جديدة.

الجمهورية/ طوني عيسى

اعتبر أن البعض الرافض لـــ "صفقة القرن" لا يقدم ولا يؤخر، ومن المشير أن يظهر بعض المسؤولين وكأنهم قد فوجئوا بالتوطين فيما الجميع منذ تسعينات القرن الفائت تبلغوا أن توطين النازحين الفلسطينيين مسألة وقت وظروف.

وقال: سواء شارك لبنان في مؤتمر البحرين أو قاطعه فإنه ماش بالصفقة بإرادته أو رغماً عنه، متسائلاً كيف سيتصدى لبنان لـــ "صفقة القرن والتوطين" وهو لا يملك القدرة على المواجهة؟ وكيف سيعارض مؤتمراً تراعاه السعودية فيما هو يطلب دعمها ليصمد مالياً واقتصادياً.

الديار/ هيام عيد

نقلت عن أوساط دبلوماسية قولها إن الساحة اللبنانية أمام مرحلة محفوفة بالمخاطر بعدما تصاعدت وتيرة التوتر في منطقة الخليج والتي تنذر بتداعيات سلبية وخطيرة على الواقع الاقتصادي بشكل خاص وبعدما نقلت واشنطن المواجهة مجدداً من الإطار العسكري إلى الإطار الاقتصادي نتيجة التصعيد الأميركي في العقوبات ضد إيران.

اللواء/ أنطوان غطاس صعب

أشار إلى أن المساعي جارية ومستمرة لتنفيس الاحتقان السياسي في البلد، خصوصاً بين بعض الأطراف المتخاصمة، كاشفاً عن أن رئيس حزب القوات سمير جعجع أعطى توجيهاته لقيادة حزبه ووزرائه ونوابه بعدم التعرض لمقام رئاسة الجمهورية وتسوية الخلافات من أجل تحصين البلد ومواجهة ما يمكن أن يحصل في المرحلة المقبلة.