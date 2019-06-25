The Washington Post

كوبيون في القصر وصفقات ذهب غير مشروعة وخلايا تابعة لحزب الله: مزاعم أدلى بها مدير الاستخبارات السابق للرئيس الفنزويلي مادورو.

كان الرئيس الفنزويلي يعتقد أنه يمكنه على الأقل الاعتماد على ولاء جنرال رافقه خلال مسيرته وهو من أشد المؤمنين بالثورة التي أطلقها الرئيس السابق هوغو تشافيز وهو الجنرال مانويل ريكاردو كريستوفر فيغويرا. والمعلوم أن الجنرال المذكور أمضى عقداً من الزمن كرئيس جهاز أمن الرئيس الراحل تشافيز ودرس فن الاستخبارات مع خبراء كبار في هذا المجال في كوبا المجاورة. وبلغ فيغويرا ذروة سطوته عندما عيّنه الرئيس نيكولاس مادورو كمدير لشرطة الاستخبارات التي يخشاها كثيرون وتحمل تسمية SEBIN.

بالرغم من كل هذا التاريخ المؤيد للنظام الفنزويلي، برز فيغويرا كمتآمر مفاجئ حين أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو عن تمرّده في 30 نيسان، إلا أنه ومع فشل حركة التمرّد أسرع فيغويرا بالهروب للنجاة بحياته لينقذه عملاء استخبارات أميركيون منتشرين في كولومبيا المجاورة.

وبعد حوالى شهرين من الاختباء في العاصمة الكولومبية، المحمية على مدار الساعة، وصل فيغويرا إلى الولايات المتحدة يوم الاثنين مسلّحاً بمزاعم تورّط حكومة مادورو في صفقات ذهب غير مشروعة ومزاعم حول انتشار خلايا حزب الله العاملة في فنزويلا وحول مدى النفوذ الكوبي داخل قصر ميرافلوريس في مادورو.

وقال فيغويرا الأسبوع الماضي من غرفة فندق في وسط بوغوتا: "أنا فخور بما فعلته، صحيح أن النظام متقدم علينا في الوقت الحالي لكن هذا الواقع يمكن أن يتغير بسرعة. "

هذه القصة تكشف كيف نجحت المعارضة الفنزويلية في استمالة رجل كان يُعتقد في السابق أنه لا يمكن استمالته.

The Japan Times

ترامب يناقش في جلسة خاصة إنهاء الاتفاقية الدفاعية الموقعة بين الولايات المتحدة واليابان في أعقاب الحرب العالمية ويصفها بـ"غير المنصفة"

واشنطن - ناقش الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخراً في جلسة مع مقرّبين منه في مسالة الانسحاب من معاهدة دفاعية طويلة الأمد موقعة مع اليابان لاعتقاده بأنها غير منصفة بحق الولايات المتحدة، وفقًا لثلاثة أشخاص مطّلعين على المسألة.

وقال الأشخاص أنفسهم إن ترامب يعتبر الاتفاق يستفيد منه طرف واحد إلى حد كبير لأنه يعد بالمساعدة الأميركية في حال تعرّضت اليابان لأي هجوم على الإطلاق، لكنه لا يلزم الجيش الياباني بالدفاع عن أميركا. وتشكّل المعاهدة، الموقعة منذ أكثر من 60 عاماً، أساس التحالف بين الدول التي خرجت من الحرب العالمية الثانية.

ومع ذلك، لم يتخذ الرئيس أي خطوات نحو الانسحاب من المعاهدة، وقال مسؤولون في الإدارة الأميركية طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم إن هذه الخطوة غير مرجّحة.

واعتبر المسؤولون أن الخروج من هذه الاتفاقية من شأنه أن يعرّض للخطر تحالف ما بعد الحرب الذي ساعد على ضمان الأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مما أرسى الأساس للنهضة الاقتصادية في المنطقة. كما أن الانسحاب من المعاهدة المذكورة يخاطر بالتحفيز على سباق تسلّح نووي جديد لأن اليابان ستحتاج إلى إيجاد طريقة أخرى للدفاع عن نفسها ضد تهديدات الصين وكوريا الشمالية خاصة وأن اليابان وافقت بعد الحرب العالمية الثانية على دستور سلمي تخلّت فيه عن حقها في شن الحرب بموجب شروط استسلامها في الحرب العالمية الثانية.

روسيا اليوم

قطر تضخ 3 مليارات دولار في الاقتصاد الباكستاني

قرّرت قطر ضخ استثمارات جديدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار في باكستان، على شكل ودائع واستثمارات مباشرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء القطرية اليوم.

وذكرت الوكالة، نقلاً عن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أنه بعد هذا الاستثمار "فإن حجم الشراكة الاقتصادية القطرية الباكستانية سيبلغ تسعة مليارات دولار".

جاء الإعلان القطري بعد زيارة أمير قطر لباكستان، ووقعت الدوحة وإسلام آباد خلالها عدداً من مذكرات التفاهم المتعلّقة بالتجارة والاستثمار والسياحة وأنشطة الأعمال والتعاون في المعلومات المالية.

وتسعى حكومة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى تحقيق الاستقرار في الاقتصاد عبر الاقتراض من دول الخليج والمانحين الدوليين.

وكانت السعودية قدّمت قرضاً قدره ثلاثة مليارات دولار إلى باكستان في وقت سابق، وإمدادات نفطية بنفس القيمة سنوياً بسداد آجل. كما أعلنت الإمارات عن حزمة قروض لباكستان قيمتها ثلاثة مليارات دولار.

روسيا اليوم

مجلس الأمة الكويتي يدعو إلى مقاطعة مؤتمر البحرين

دعا نواب مجلس الأمة الكويتي حكومة البلاد إلى مقاطعة مؤتمر البحرين الذي دعت إليه الولايات المتحدة ضمن ما يعرف بـ "صفقة القرن".

وطالب النواب، في بيان تلاه رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم خلال جلسة خاصة، الحكومة بـ"إعلان موقف حازم وحاسم بمقاطعة أعمال هذا الاجتماع".

وأضاف البيان: "نرفض كل ما تسفر عنه أعمال الاجتماع من نتائج من شأنها أن تساهم في تضييع الحقوق العربية والإسلامية التاريخية في فلسطين المحتلة".

وذكر النواب أن الكويت كانت "تاريخياً مناصرة على الدوام للحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني وأن التطبيع مع الكيان الصهيوني مناهض للثوابت والمواقف والتشريعات الكويتية".

كما اعتبروا أن "ورشة المنامة المزمع عقدها بمشاركة صهيونية تهدف إلى تكريس الاحتلال وإضفاء الشرعية عليه وتحميل الدول الخليجية والعربية نفقات وأعباء تثبيته".

وأشاروا إلى "الموقف الشعبي الكويتي الذي عبّرت عنه النخب السياسية والتجمعات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة مراراً وتكراراً عن الرفض القاطع لأي محاولة للتطبيع مع الكيان الصهيوني".

من جانبه، أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، خلال الجلسة على تمسّك الكويت بالثوابت الأساسية في سياستها الخارجية بدعم القضية الفلسطينية والقبول بما يقبله الفلسطينيون.

وقال الخالد إن الحكومة استمعت باهتمام إلى البيان "وتؤكّد تمسكها بالثوابت والركائز الأساسية في سياستها الخارجية بدعم القضية الفلسطينية،" مضيفاً: "نحن نقبل ما يقبل به الفلسطينيون ولن نقبل ما لا يقبلون به".

ورفض الخالد التشكيك في مواقف الحكومة الكويتية قائلاً: "أرجو عدم التشكيك بمواقفنا... الحكومة لن تقبل بأي تشكيك"، مشدداً على أن "الكويت فوق كل اعتبار ونحن نعرف كيفية تنفيذ السياسة الخارجية الكويتية".