الوكالة الوطنية للإعلام

بو صعب: خفض موازنة وزارة الدفاع كان استثنائياً هذه السنة وقيادة الجيش كانت منفتحة

أدلى وزير الدفاع الياس بو صعب بتصريح عقب مشاركته في جلسة لجنة المال والموازنة اليوم في مجلس النواب، وقال: "أوجه شكراً كبيراً لقائد الجيش ولقيادة الجيش وللضباط الموجودين معنا اليوم، وعملنا معهم فترة طويلة على موازنة صعبة، لأننا مقتنعون جميعاً بضرورة الخفض الذي يحصل، وكان هناك انفتاح تام من قيادة الجيش على تخفيضات لبعض البنود بمبالغ كبيرة، وعندما يفكر فيها المرء يقول من غير المعقول أن نستطيع في سنة واحدة الخفض لهذه الدرجة في بعض الأماكن. وقد وصلنا إلى مكان في قانون البرنامج خفضنا فيه إلى نحو 336 ملياراً، وأجلنا الصرف لأن هناك أموراً نستطيع أن نؤجلها وأموراً نستطيع أن نطلب تنفيذها في السنوات المقبلة، وهذا طبعاً يؤثر على جهوزية الجيش من تجهيزات وشراء أسلحة، وعلى المهمات المطلوبة من الجيش على الحدود، ويتطلب منا أن يكون لدينا مراكز مجهزة أكثر ومصاريف أكثر وأفواج إضافية لكي نضبط الحدود، كل هذه الأمور أخذناها في الاعتبار وقت دراسة الموازنة، وصار هناك خفض كبير في وزارة الدفاع، إنما كنا نأمل ألا يصل هذا الأمر إلى خفض المعاشات وأمور أخرى يعنى بها العسكري أو الضابط أو المتقاعد، وهذا الأمر الذي كان تحدث عنه رئيس اللجنة وقال إنه ما زال عالقاً في بعض المواد".

وكالة فرنس برس

ماكرون يعلن عن لقاء مرتقب مع ترامب بشأن إيران خلال قمة مجموعة العشرين

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين أنه سيلتقي نظيره الأميركي دونالد ترامب "على انفراد" على هامش قمة مجموعة العشرين المقررة نهاية الأسبوع الحالي في اليابان، لمناقشة الملف الإيراني. وقال ماكرون في تصريح صحافي أدلى به في ختام قمة دول ضفتي المتوسط في مارسيليا "سأجري على هامش مجموعة العشرين سلسلة اتصالات، وسأعقد بالتحديد اجتماعاً على انفراد مع الرئيس ترامب". وأضاف الرئيس الفرنسي "أرسلت مستشاري الدبلوماسي إيمانويل بون الأسبوع الماضي إلى ايران." وضاعفت فرنسا خلال الفترة الأخيرة اتصالاتها لتهدئة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وتجنب أي نزاع عسكري محتمل بين الدولتين. وكان صدر بيان عن الرئاسة الفرنسية الأسبوع الماضي يؤكد أن بون التقى عدداً من القادة الإيرانيين "بهدف المساهمة في التخفيف من حدة التوتر في المنطقة". من جهة ثانية أعلن رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب أنه "تطرق طويلاً" إلى الملف الإيراني خلال لقاء عقده مع نظيره الروسي ديمتري مدفيديف الاثنين في مدينة هافر في غرب فرنسا. وشدد المسؤول الفرنسي على "أهمية تجنب خروج الوضع عن السيطرة والعمل على خفض التصعيد خصوصاً عبر الحوار". أما وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية إميلي دي مونشالان فنددت بـ"النزعة العسكرية والخطابات الشديدة الخطورة من قبل الطرفين في كامل المنطقة".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

شويغو: حرب مصر ضد التطرف والإرهاب تصب في مصلحة المنطقة

قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو إن مصر نموذج للاستقرار في العالم العربي، وأشار شويغو، في تصريحاته عقب مباحثات مع وزير الدفاع المصري، محمد أحمد زكي، إلى أن حرب مصر ضد التطرف والإرهاب، تصب في مصلحة المنطقة كلها. وأعلن وزير الدفاع الروسي أن مصر تلعب دوراً رئيسياً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتعد نموذجاً للاستقرار في هذا الوقت العصيب للعالم العربي وقال شويغو إن مصر "تعد مثالاً للاستقرار في مثل هذا الوقت العصيب على العالم العربي، وحربها ضد التطرف والإرهاب، تصب في مصلحة المنطقة كلها" وأضاف شويغو: "كل هذا يعتبر إلى حد كبير مجهود شخصي للرئيس المصري السيسي والقوات المسلحة. نحن ندعم جهود القيادة المصرية لمكافحة الإرهاب الدولي وعودة الوضع في سيناء إلى طبيعته". ووفقاً له، فإن مصر "تلعب دوراً رئيسياً في حل القضايا السياسية والاقتصادية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط". وقالت الخارجية الروسية في بيان: "من المخطط مناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط وأفريقيا الشمالية مع التركيز على الأزمة السورية والليبية والوضع في السودان ومشاكل الأمن في منطقة الخليج، وتسوية الأوضاع في الشرق الأوسط وقضايا مكافحة الإرهاب وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل خلال المشاورات القادمة". وأشارت الخارجية الروسية إلى أن الوزراء سيقومون بمراجعة الوضع في المجالات الرئيسية للتعاون الروسي المصري المتنوع ووضع أهداف لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات".