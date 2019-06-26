الشرق الأوسط 19 / 6 / 2019

الهند تسعى للاستفادة من المعركة التجارية بين واشنطن وبكين

بعدما دخلت المشاحنات التجارية بين الولايات المتحدة والهند، مرحلة جديدة بفرض نيودلهي رسوماً انتقامية إضافية على 28 سلعة أميركية، بدءاً من يوم الأحد، تشير إلى أن الهند تسعى من جهة أخرى لاستغلال المعركة التجارية المشتعلة – والمرشحة بقوة للتصعيد – بين واشنطن وبكين لمصلحتها الخاصة. وأشارت شبكة " سي أن بي سي" الأميركية في تقرير لها، إلى أن نيودلهي وضعت قائمة تضم 354 سلعة هندية يمكن الاستفادة منها، وسط الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، من بينها 151 سلعة قد تمثل بديلاً استراتيجياً للسلع الأميركية إلى الصين، وفرضت الهند رسوماً جمركية إضافية على 28 سلعة مستوردة من الولايات المتحدة رداً على سحب واشنطن مؤخراً امتيازات تجارية كانت تمنحها لنيودلهي. وتتزايد التخوفات من أن تؤثر الخطوة الهندية على اقتصادها، إذا اشتعلت المعركة مع الجانب الأميركي، خصوصاً مع ما تشير إليه تقارير محلية عن تأثر اقتصاد البلاد بأوضاع جيوسياسية متعددة.

الشرق الأوسط 20 / 6 / 2019

روسيا: تحذيرات رسمية من انفجار اجتماعي بسبب تفشي الفقر

حذر مسؤول روسي من انفجار اجتماعي في البلاد نتيجة تفشي الفقر، في الوقت الذي خفضت فيه وكالة فيتش، توقعاتها لنمو الاقتصاد الروسي. وأثارت تصريحات أليكسي كودرين، الجدل حول مستوى الفقر في روسيا وتأثيره على الوضع في البلاد بشكل عام، فحالياً هناك نحو 12.5 مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر، موضحاً أن 70 في المئة من مواطنينا الفقراء يعيشون في أسر، وهم غالباً من الأطفال، وحذر من أن استمرار تراجع المستوى المعيشي في روسيا، على خلفية وضع أفضل في دول أخرى قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي. واعترض ديميتري بيسكوف، الناطق الرسمي باسم الكرملين، على الصيغة التي استخدمها كودرين في طرح المشكلة، لكنه لم ينف وجودها. وقال في تصريحات للصحافيين إن الكرملين لا ينفي مشكلة الفقر لكن في الوقت ذاته لا يجوز تضخيمها، وأضاف: لا يمكننا الموافقة على الصيغة، ومن ثم أعاد للأذهان أن الرئيس بوتين تحدث عن مواطنين يتراجع دخلهم، وأن أعدادهم تزايدت قليلاً، بما في ذلك بسبب ظروف اقتصادية خارجية، ونتيجة جملة عمليات تجري في الاقتصاد الروسي حالياً.

الديار 21 / 6 / 2019

العملية التركية أول المتأثرين بالتهديدات الأميركية 6 ليرات للدولار

هبطت الليرة التركية أكثر من 1.5 في المائة أمام الدولار وسط مخاوف من عقوبات أميركية. وأشارت إلى أن العقوبات الأميركية المتوقعة ينتظر أن تبدد ثقة المستثمرين في تركيا، حيث أسهمت الضبابية التي تشهدها البلاد في العملية المحلية بنحو 10 في المائة أمام الدولار هذا العام. ونقلت الوكالة عن ثلاثة مصادر أن الحزمة الأشد من العقوبات التي يدرسها المسؤولون في مجلس الأمن القومي الأميركي ووزارتي الخارجية والخزانة ستؤدي إلى شلل شبه كامل للاقتصاد التركي المتعثر بالفعل، مضيفة أن أي عقوبات جديدة ستكون إضافة إلى القرار الأميركي السابق بإلغاء صفقة بيع الطائرات المقاتلة طراز إف 35 إلى تركيا إذا أصرت على شراء صواريخ "إس 400"، كما تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأشارت "بلومبيرج" على أن الاتجاه الأقوى لدى المسؤولين الأميركيين يتمثل في فرض عقوبات على عدد من الشركات التركية الكبيرة العاملة في مجال الصناعات العسكرية وفقاً للقانون الأميركي المعروف باسم "قانون محاسبة خصوم أميركا من خلال العقوبات" الذي يتيح فرض عقوبات على المؤسسات التي تتعامل تجارياً مع روسيا.

8 ملفات تهيمن على "قمّة العشرين" المقبلة...

أبرزها "رقمنة الاقتصاد" والاستثمارات وتمكين المرأة

تتصدر أجندة قمة العشرين التي تستضيفها مدينة أوساكا اليابانية يومي 28 و29 حزيران الجاري ثمانية ملفات تتسم بالقضايا الاقتصادية المهمة. واطلعت "الاقتصادية" على تقرير بثه موقع قمة مجموعة العشرين حول الملفات الثمانية، وهي: مشكلات الاقتصاد العالمي، والتجارة والاستثمار، والابتكارات وعلاقتها بالتقنية، والبيئة والطاقة، والأيدي العاملة، والتوظيف وتمكين المرأة، والتنمية المستدامة، وقطاع الصحة وعلاقته بالاقتصاد العالمي. وعلى صعيد ملف الاقتصاد العالمي، أشار التقرير إلى أنه في حين تم تأسيس مجموعة العشرين في الأصل استجابة للأزمة المالية العالمية، فإن مهمتها الأساسية اليوم هي إرساء أسس اقتصادية لتحقيق نمو مستدام وشامل للاقتصاد العالمي. ومن هذا المنظور، تناقش مجموعة العشرين تأثير العوامل الهيكلية في الاقتصاد العالمي، مثل الاختلالات العالمية والشيخوخة، إضافة إلى مراقبة المخاطر الرئيسة من خلال مراقبة الاقتصاد العالمي. كما تناقش المجموعة إجراءات ملموسة لتعزيز إمكانات النمو، والتمويل المستدام لتعزيز التغطية الصحية الشاملة، خاصة في البلدان النامية، إضافة إلى تعزيز شفافية الديون وضمان القدرة على تحملها في البلدان المنخفضة الدخل، وزيادة تشجيع الاستثمار في البنية التحتية للجودة، فضلاً عن التدابير التي تعزز أساس التنمية المستدامة، بما في ذلك تعزيز المرونة المالية ضد الكوارث الطبيعية، مثل تمويل مخاطر الكوارث.

الديار 24 / 6 / 2019

10 محاور اقتصادية في خطة السلام الأميركيّة للشرق الأوسط

سيكشف المستشار الكبير في البيت الأبيض، جاريد كوشنر، النقاب عن الجزء الأول من خطته للسلام في الشرق الأوسط. ونشرت وكالة "رويترز"، بعض الحقائق المتعلقة بـ"الرؤية الاقتصادية" لخطة السلام وتشمل:

إسهام الدول المانحة والمستثمرين بنحو 50 مليار دولار، من بينهم 28 مليار للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة، و7.5 مليار للأردن، و9 مليارات لمصر، و6 مليارات للبنان.

تودع المبالغ التي تجمع من خلال هذا المسعى الدولي، في صندوق يؤسس حديثاً لدعم اقتصادات الأراضي الفلسطينية والدول الثلاث، يديره بنك تنمية متعدد الجنسيات.

يتم جمع 15 مليار دولار من المنح، و25 مليار دولار من قروض مدعومة، ونحو 11 مليار من رأس المال الخاص.

يتم تمويل 179 مشروعاً للتنمية الاقتصادية.

المشروعات تشمل البنية التحتية، والمياه والكهرباء، والاتصالات، ومنشآت سياحية وطبية وغيرها.

تخصص عشرات الملايين من الدولارات لعدة مشروعات، تهدف لتحقيق اتصالات أوثق بين قطاع غزة وسيناء في مصر.

يجري تحديث خطوط الكهرباء بين مصر وغزة وإصلاحها لزيادة إمدادات الكهرباء.

المقترحات الإضافة لمصر تشمل "دعم توسعة موانئ وحوافز تجارية لمركز التجارة المصري قرب قناة السويس".

الخطة تروج لمناطق فلسطينية "يحتمل تحويلها لوجهة سياحية عالمية ناجحة"، وتقترح منحاً وقروضاً تبلغ 950 مليون دولار لتطوير قطاع السياحة الفلسطينية.

الشرق الأوسط 24 / 6 / 2019

أكبر اتفاق تجاري في العالم يمضي قدماً

أحرز قادة رابطة دول جنوب شرقي آسيا المجتمعون في بانكوك، تقدماً بشأن مشروع اتفاق للتبادل التجاري الحار، اقترحته بكين. يشمل 16 دولة من آسيا والمحيط الهادي، آملين بإتمامه أواخر العام 2019، ما يعني أن أكبر اتفاق تجاري في العالم يمضي قدماً، بعيداً عن الولايات المتحدة. ومن المقرر أن يضمّ المشروع، بالإضافة إلى دول رابطة آسيان والصين، الهند واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا، ما يعني أنه سيشمل نصف عدد سكان العالم. واستغلت بكين الفرصة لتعيد إطلاق مبادرتها البديلة، التي من المقرر أن تخفض الحواجز الجمركية في المنطقة، وتسهل الاستثمارات في الدول الأقل نمواً في التكتل. وضمّ جدول أعمال القمة أيضاً الخلافات في بحر الصين الجنوبي حيث يخوض الصينيون والأميركيون معركة نفوذ، وكذلك وضع المسلمين الروهينغا الذين لجأ الآلاف منهم إلى بنغلاديش هرباً من الاضطهاد في بورما.

الديار 25 / 6 / 2019

شركة "آبل" تحثّ ترامب على عدم فرض تعريفات على أجهزة "آيفون" وسط الحرب التجاريّة مع الصين

حذرت الشركة المصنّعة لهواتف اللآيفون من أنّ حرب الرئيس دونالد ترامب التجارية مع الصين ستؤذي شركة "آبل" وتساعد منافسيها العالميين. فقد حثت شركة آبل في رسالة الحكومة الأميركية على عدم فرض تعريفات جمركية على أجهزة آيفون، وآيباد، وماك، وإيربودز، وآبل تي في، بالإضافة إلى قطع وأكسسورات لتلك الأجهزة مثل الشاشات ولوحات المفاتيح. وقال محللون إنّ التعريفات قد تزيد من تكلفة منتجات آبل، التي يتم تركيب الكثير منها في الصين وتحتوي على مكونات صينية الصنع. وحذرت شركة التكنولوجيا من أنّ جميع منتجاتها الرئيسة ستخضع لضرائب إضافية على الحدود الأميركية نتيجة لخطة السيد ترامب بفرض تعريفة بنسبة 25 في المائة على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار. وكتبت آبل: "إننا نحث حكومة الولايات المتحدة على عدم فرض رسوم جمركية على هذه المنتجات". وتمثل الرسالة اختباراً للعلاقة بين الرئيس وإحدى أكثر الشركات الأميركية قيمة وأهمية. كما المنتجون الصينيون الذين نتنافس معهم في الأسواق العالمية ليس لهم وجود ملحوظ في السوق الأميركية، وبالتالي لن يتأثروا بالتعريفات الأميركية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى منافسينا الرئيسيين غير الأميركيين. وبالتالي، فإنّ التعريفات التي فرضتها الولايات المتحدة سوف تؤدّي إلى ترجيح كفّة الميزان لصالح منافسينا العالميين.

ردود فعل دوليّة رافضة لعملة "فيسبوك" الرقميّة الجديدة

قبل ساعات من الإعلان الرسمي عن إطلاق عملة شركة فيسبوك الرقمية الجديدة، قوبلت تلك العملة بردود فعل دولية رافضة. ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن وزير المالية الفرنسي، بورينو لو مير، إنه "من المستحيل أن تتنافس هذه العملة الرقمية مع العملات السيادية الأخرى". وقال ديفيد ماركوس، مدير مشروع العملة، التي يطلق عليها "ليبرا"، إن فيسبوك لن يكون قادراً على الإطلاق على بيانات المعاملات. وأضاف نظام ليبرا سوف يستخدم في بادئ الأمر بصورة أساسية في التحويلات بين العملات المختلفة. ومع ذلك، فإن رؤية المشروع طويلة المدى، هى جعل العملة وسيلة كاملة للدفع. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، شكل فيسبوك تحالفاً مع رابطة ليبرا ومقرها جنيف بسويسرا. ومن بين أعضائها الحاليين وعددهم 28 الشركات المقدمة للخدمات المالية مثل فيزا وماستر كارد وباي بال، وهي شركات يمكنها تسهيل دمج عملة ليبرا في أنظمة الدفع.

ويشار إلى أن عملات تكنولوجيا بلوك تشين مثل بيتكوين تتأثر بتقلبات الأسعار، وهو أمر يسعى فيسبوك لتجنبه مع عملة ليبرا. لذلك سوف يتم تخصيص صندوق احتياط مؤلف من عملات مختلفة لتغطية عملة ليبرا.