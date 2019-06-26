الأخبار/ هيام القصيفي

قالت إنه رغم ارتفاع حدة التوتر في الأيام الأخيرة بين واشنطن وطهران، وترافقه مع مؤتمر البحرين والحشد الإقليمي والدولي لصفقة القرن وتداعياتها على لبنان كبلد لجوء أساسي، كان لافتاً حجم اللامبالاة التي يبديها بعض المسؤولين في لبنان، تجاه حدثين من هذا النوع. لا بل ثمة ارتياح لانتقال التوتر الإقليمي إلى ساحة أخرى، ما يجعلهم ينصرفون بهدوء إلى مناقشة الموازنة والجولات السياسة الانتخابية. في المقابل، فإن قلة سياسية لا تزال تتلمس بجدية مخاطر ما يحصل في المنطقة، لأن لبنان لن يكون بمعزل عنها، بفعل الضغط الأميركي - الإسرائيلي على لبنان وحزب الله، وانعكاس "صفقة القرن" عليه.

الأخبار/ ميسم رزق

ذكرت أن الأمور تزداد تعقيداً بين رئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال إرسلان والتيار الوطني الحر لأسباب عدة، تبدأ من إشكال بلدية الشويفات، وتصل إلى ملف مسؤول أمنه أمين السوقي المتهم بقتل الشاب علاء أبو فرج في بلدة الشويفات، وأخيراً تعامل القضاء العسكري ومخابرات الجيش مع عناصر تابعين لرئيس الحزب الديمقراطي إثر إشكال في الشويفات قبل أيام. وقالت: بعدَ أن شعر "المير" بأنه وصل إلى حائط مسدود مع الوزير جبران باسيل، لجأ إلى حارة حريك وأعلم قيادة حزب الله بتحفظاته على حليفهما.

الأخبار/ عمر نشّابة

بدأ بنشر الحلقة الأولى من سلسلة مقالات بشأن المحكمة الخاصة بلبنان بقضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وتهدف – حسب قوله- إلى كشف حقيقة المسار السياسي والقضائي الذي سلكته هذه القضية منذ وقوع الجريمة التي هزت لبنان ونقلته من مرحلة إلى أخرى. وقال: إن الحلقة الأولى تعرض تجاوز المحكمة الدولية للسيادة الوطنية اللبنانية وكيف عزف قضاتها على وتر مجلس الأمن الدولي في صياغة نظام قضائي فُرض على لبنان وهو غريب عنه، مشيراً إلى اقتراب موعد صدور الحكم في حق أربعة لبنانيين متهمين بالجريمة استناداً إلى معلومات هشّة أساسها تحليل حركة اتصالات هاتفية، من خلال تشديد المدعي العام فيها على أن المتهمين ينتمون إلى حزب الله والى طائفة ومذهب محدّد، وتأكيده أن لا دوافع فردية لاغتيال الحريري بل دوافع جماعية.

اللواء/ حسين زلغوط

قال بأنّ لبنان دخل مرحلة هي من أخطر المراحل التي تواجهه منذ الاستقلال إلى اليوم، ففي الوقت الذي بلغت فيه أزمته الاقتصادية والمالية حدّاً بات عاجزاً عن مواجهتها، برزت إلى الواجهة مشكلة جديدة قديمة تتعلق بمصيره وكيانه وهي خطر التوطين عندما أعلنت واشنطن مضامين صفقة القرن التي حيكت للقضاء على القضية الفلسطينية وضياع فلسطين. وتؤكد مصادر سياسية بأنّ الجميع يعرف أنّ الإدارة الأميركية تحاول استغلال الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تعيشها مختلف الدول المجاورة لفلسطين والتي تستضيف اللاجئين لتسويق خطتها الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية بالكامل، مستفيدةً من حالة اللا استقرار التي تعيشها مختلف الدول العربية.

اللواء/ د.عامر مشموشي

تناول موضوع زيارة وفد صندوق البنك الدولي ولقائه عدد من المسؤولين اللبنانيين وإطلاعه على ما آلت إليه الموازنة لكي تستطيع الدول المانحة إعطاء لبنان ما وعد به في مؤتمر سيدر. وقال: إنّ الوفد لم يحصل على أجوبة مقنعة تريح الدول المانحة وتشجعها على الإيفاء بتعهداتها تجاه لبنان. هذه التوجهات التي كشف عنها وفد البنك الدولي تترك انطباعاً عاماً بأنّ الجهود التي بذلتها الحكومة اللبنانية من خلال الموازنة وغيرها ذهبت أدراج الرياح، ما من شأنه أن يضع لبنان مجدداً أمام مخاطر كبيرة أقلها الانهيار الاقتصادي وسقوط الهيكل على رؤوس الجميع من دون أي استثناءات.

الشرق/ يحيى جابر

تناول موضوع الخلاف بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية واللقاء المرتقب بين رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وقال إنّ هناك مصادر تؤكد أنّ أبواب القصر الجمهوري مفتوحة أمام جعجع، وقد سبق للرئيس العماد عون أن التقى مع الوزير السابق ملحم الرياشي وأكد أن الأبواب مفتوحة و"اليد ممدودة للجميع" إلا أنه طلب بعض الوقت لحل عقدة "الثنائي الماروني". وقال إنّ هذا اللقاء المنتظر قد يؤدي إلى "هدنة" لكن هذه الهدنة لن تتحول إلى حلحلة عقد التمثيل الماروني في دوائر الدولة، حيث لكل حساباته وتطلعاته.

الديار / ايمن عبدالله

تساءل: أين اللبنانيون من صفقة القرن؟ وقال: سؤال طرحه مرجع سياسي كبير منذ يومين، ولم يجد الجواب له، إذ لا يزال رئيس المجلس النيابي نبيه بري يغرّد وحيداً في سرب المقاومين لصفقة القرن وما يحوم حولها من مشاريع سياسية واقتصادية مشبوهة. ونقل عن مصادر قيادية في حركة "أمل" قولها: إن لبنان قد يكون البلد العربي الوحيد الذي يرفض توطين الفلسطينيين على أرضه، وهنا يكمن دوره في مواجهة الصفقة.

النهار/ روزانا بو منصف

وصفت لبنان بأنه يسير في هذه المرحلة الراهنة على حبل مشدود نتيجة التطورات الاقليمية وأن الاستقرار أكثر هشاشة مما يعلن عنه.

وقالت إن التسوية السياسية الداخلية لم تتمكن من إنقاذ لبنان من الأزمة الاقتصادية وأن أي تطور داخلي على مستوى تحسين أداء المؤسسات وتفعيلها لم يحصل باستثناء الكلام عنه إعلامياً.

الجمهورية/ عماد مرمل

نقل عن مصادر قريبة من "حزب الله" قولها إن أي حرب لن تكون أميركية – إيرانية فقط بل ستتمدد تلقائياً على مساحة المنطقة بحكم الأمر الواقع وليس هناك في الضاحية الجنوبية من لديه مزاج الانخراط فيها مشيرة إلى أن واشنطن وتل أبيب ربما تستطيعان بدء الحرب إلا أنهما بالتأكيد لن تتمكنا بعد ذلك من التحكم لا بمسارها ولا بنهايتها.