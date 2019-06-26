The Washington Post

بومبيو يقوم بزيارة غير معلن عنها إلى أفغانستان ويقول "لقد حانت ساعة السلام"

طمأن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأفغان يوم الثلاثاء بأن الولايات المتحدة لن تتفاوض من دون علمهم حتى في الوقت الذي تسعى فيه إلى تعزيز اتفاق سلام مع حركة "طالبان" يؤدي إلى سحب 14 ألف جندي أميركي.

وأعلن بومبيو بعد لقائه مع الرئيس أشرف غني أثناء زيارة غير معلنة إلى العاصمة كابول أنه بعد 18 عاماً من الحرب "حان الوقت للسلام".

وتوقف بومبيو في أفغانستان أثناء توجّهه إلى الهند في الوقت الذي يخطط فيه المسؤولون الأميركيون وقادة طالبان التوجّه إلى قطر للمشاركة في جولة سابعة من المحادثات تهدف إلى إنهاء الحرب. وقال بومبيو إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق سلام قبل الأول من أيلول أي قبل الانتخابات الرئاسية في أفغانستان. ومن المتوقع أن تركّز المحادثات على مطالب طالبان "بانسحاب القوات الأجنبية، ومعظمهم من الجنود الأميركيين، ومطالبة أميركية بإنهاء الهجمات المسلحة التي يتم تخطيطها من الأراضي الأفغانية.

وقال بومبيو للصحفيين في مؤتمر صحفي "بينما أوضحنا لطالبان أننا على استعداد لسحب قواتنا، أريد أن أكون واضحاً وسأعلن أننا لم نتفق بعد على جدول زمني للقيام بذلك".

وقال بومبيو إن المشاركين في محادثات قطر، بقيادة المبعوث الأميركي زلماي خليل زاد، على وشك الانتهاء من إعداد مسودة نص توضح التزام طالبان بضمان عدم استخدام البلاد مرة أخرى كملاذ آمن للإرهابيين. وعُلم أن خليل زاد رافق الوزير بومبيو في لقاءاته مع القادة الأفغان.

The Guardian

المحادثات التجارية بين ترامب وتشي اقترب موعدها على هامش قمة مجموعة الدول العشرين في اليابان

من المتوقع أن تهيمن محادثات التجارة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني تشي جين بينغ على قمة مجموعة الدول العشرين المقبلة في أوساكا، حيث من المتوقع أن يجتمع الزعيمان في اليوم الأخير من القمة.

على الرغم من اللقاء المرتقب بين الرئيسين الأميركي والصيني يوم السبت، وهو الأول منذ انهيار المحادثات التجارية في أيار، لا يتوقع كثيرون التوصّل إلى اتفاق حقيقي لإنهاء حوالى عام من التوترات التجارية وشهور من العلاقات المتدهورة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال سكوت كينيدي، الخبير الأميركي الصيني في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: "أعتقد أننا قد نرى في أفضل الأحوال اتفاقاً سطحياً لوقف تصعيد الحرب التجارية والاتفاق على استئناف المفاوضات".

وكان ترامب قد هدد قبل الاجتماع بفرض المزيد من الرسوم الجمركيةعلى مجموعة أخرى من السلع الصينية، بقيمة 300 مليار دولار، بما في ذلك المنتجات اليومية التي يستخدمها المستهلكون الأميركيون مثل الإلكترونيات.

هزت المواجهة الأسواق المالية في العالم وسط حالة من القلق بشأن الانقطاع المحتمل لنظام التجارة الدولية والآثار المترتبة على النمو العالمي.

وتراجعت الأسواق الآسيوية صباح الأربعاء بعد أن أثار جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بعض الشكوك حول التوقعات بخفض أسعار الفائدة.

روسيا اليوم

واشنطن: يتعيّن على السعودية الموافقة على معايير حظر الانتشار النووي

قال وزير الطاقة الأميركي ريك بيري، إنه يتعيّن على السعودية إذا أقدمت على تطوير مفاعلات نووية بتقنية أميركية الالتزام ببرنامج مراقبة دولي واسع النطاق لمرافق الطاقة النووية.

وجاء رد الوزير الجمهوري بيري خلال جلسة في الكونغرس يوم الثلاثاء: "نعم سيدي، هذا هو موقفنا في كل محادثاتنا مع المملكة العربية السعودية"، عندما سأله عضو مجلس النواب الديمقراطي براد شيرمان حول الالتزام بعدم إبرام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أي اتفاق للتعاون مع السعودية في مجال الطاقة النووية إلا إذا وافقت الرياض على ما يسمى البروتوكول الإضافي.

وقال بيري لشيرمان إنه لن يكون بإمكان كوريا الجنوبية إبرام اتفاق لبناء المفاعلين في السعودية بتقنية أميركية إلا إذا وقعت الرياض على اتفاق مع واشنطن بشأن معايير حظر الانتشار.

وأكد بيري لشيرمان أن الإدارة ستطلع في المستقبل أعضاء الكونغرس ذوي الصلة بسياسة حظر الانتشار على أي اتفاقات مزمعة بشأن منح تراخيص للسعودية.

ووفقا لوكالة "رويترز، فإن البروتوكول الإضافي الصادر في عام 1993، يزيد من قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التحقق من أن المرافق النووية تلتزم بالأغراض السلمية وذلك من خلال إجراء عمليات التفتيش ووسائل أخرى. ووافقت أكثر من 130 دولة على هذا البروتوكول لكن السعودية ترفض ذلك.

وبينما تجري إدارة ترامب محادثات مع السعودية بعيداً عن الأضواء بشأن تطوير مفاعلات للطاقة النووية، يضغط أعضاء في الكونغرس الأميركي على الإدارة لتوفير معلومات عن هذه المفاوضات وضمان التزامها الصارم بمعايير حظر الانتشار النووي.

وتعتزم الرياض طرح عطاء بمليارات الدولارات خلال العام المقبل لبناء أول مفاعلين تجاريين يعملان بالطاقة النووية. وكان من المقرر طرحه العام الماضي لكنه تأجل أكثر من مرة.

ويتنافس على بناء المفاعلين كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وروسيا والصين وفرنسا.