وكالة أنباء رويترز

وكالة: ولي العهد السعودي يتوجه لزيارة كوريا الجنوبية ويشارك في قمة العشرين باليابان

قال الديوان الملكي السعودي يوم الثلاثاء، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان غادر المملكة لزيارة كوريا الجنوبية واليابان. وأضاف أن الأمير سيرأس وفد المملكة المشارك في قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية.

وكالة فرنس برس

إيران تعلن أنها ستوقف الالتزام ببندين آخرين من الاتفاق النووي في 7 تموز/يوليو

أعلن مسؤول إيراني كبير أن بلاده ستوقف الالتزام ببندين آخرين من الاتفاق الدولي حول برنامجها النووي اعتباراً من السابع من تموز/يوليو، حسب ما نقلت وكالة أنباء "فارس" الثلاثاء.

وفي إطار توترات متزايدة، أعلنت طهران في الثامن من أيار/مايو أنها أوقفت الحدّ من مخزونها من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب والذي كانت تعهدت به بموجب الاتفاق النووي الموقع في فيينا عام 2015 مع الدول الستّ الكبرى رداً على انسحاب الولايات المتحدة منه قبل سنة.

وأمهلت طهران الدول الأخرى الموقّعة على الاتفاق (ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا) "60 يوماً" لمساعدتها على الالتفاف على العقوبات التي تشلّ اقتصادها، خصوصاً قطاعها المصرفي وصادراتها النفطية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الأسلحة الأكثر إثارة في منتدى "آرميا-2019" في روسيا

افتتح المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا-2019" اليوم في مركز باتريوت للمؤتمرات والمعارض في ضواحي موسكو، حيث اختارت "سبوتنيك" عشرة عروض الأكثر إثارة في المنتدى الجديد.

سيعرض المنتدى عدة أنواع وطرازات جديدة من الأسلحة والمعدات العسكرية لم يتم طرحها من قبل، في مجالات الأسلحة البرية والبحرية والجوية.

فوفقاً لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو فإنه سيحضر أكثر من 100 وفد أجنبي، ومن المتوقع وصول أكثر من 130 ممثلاً عن وزارات الدفاع.