- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy14 on خميس, 06/27/2019 - 10:26
Ar
- At Democratic debate, candidates warn Trump is 'A Tweet away from going to war'
- في المناظرة الديمقراطية ، المرشحون يحذرون من أن ترامب يبعد "تغريدة واحدة عن اللجوء إلى الحرب"
- Trump to hold 9 bilateral meetings with world leaders on Osaka G20 sidelines- White House
- ترامب لعقد 9 اجتماعات ثنائية مع قادة العالم على هامش قمة أوساكا لمجموعة الـ20
- Venezuela gov't says it thwarted plot seeking to kill Maduro
- حكومة فنزويلا تقول إنها أحبطت مؤامرة تسعى لقتل مادورو
Press:
Date:
الخميس, يونيو 27, 2019