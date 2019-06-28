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Published by lebarmy12 on جمعة, 06/28/2019 - 10:39
Ar
- Netanyahu seeks joint U.S., Russia, Iran exit plan from Syria
- نتنياهو يسعى إلى تعاون مشترك بين الولايات المتحدة وروسيا للعمل على خطة إخراج إيران من سوريا
- Protesters storm Bahrain embassy in Baghdad after U.S.-backed summit
- متظاهرون يقتحمون مقر سفارة البحرين في بغداد بعد بدء القمة المدعومة من الولايات المتحدة
- Hamas and Israel sign new truce agreement
- "حماس" وإسرائيل توقعان اتفاقية هدنة جديدة
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Date:
الجمعة, يونيو 28, 2019