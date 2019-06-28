Published by lebarmy12 on جمعة, 06/28/2019 - 10:39
Ar
  • Netanyahu seeks joint U.S., Russia, Iran exit plan from Syria
  • نتنياهو يسعى إلى تعاون مشترك بين الولايات المتحدة وروسيا للعمل على خطة إخراج إيران من سوريا
  • Protesters storm Bahrain embassy in Baghdad after U.S.-backed summit
  • متظاهرون يقتحمون مقر سفارة البحرين في بغداد بعد بدء القمة المدعومة من الولايات المتحدة
  • Hamas and Israel sign new truce agreement
  • "حماس" وإسرائيل توقعان اتفاقية هدنة جديدة
Press: 
Jerusalem Post
Date: 
الجمعة, يونيو 28, 2019