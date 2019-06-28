- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy12 on جمعة, 06/28/2019 - 10:39
Ar
- Palestinian PM: Bahrain will lead nowhere, U.S. economic approach 'divorced from reality'
- رئيس الوزراء الفلسطيني: قمة البحرين لن تقود إلى أي مكان والمقاربة الاقتصادية التي وضعتها الولايات المتحدة بعيدة عن الواقع
- Dozens of fires are daily nightmare for frustrated Israelis along Gaza border
- عشرات الحرائق تشكّل كابوساً يومياً للإسرائيليين المحبطين على طول الحدود مع غزة
- Ehud Barak warns opposition too polite to counter corrupt Netanyahu
- إيهودا باراك يحذر بأن المعارضة لطيفة جداً بشكل يمنعها من مواجهة نتنياهو الفاسد
Press:
Date:
الجمعة, يونيو 28, 2019