Published by lebarmy12 on جمعة, 06/28/2019 - 10:39
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  • Palestinian PM: Bahrain will lead nowhere, U.S. economic approach 'divorced from reality'
  • رئيس الوزراء الفلسطيني: قمة البحرين لن تقود إلى أي مكان والمقاربة الاقتصادية التي وضعتها الولايات المتحدة بعيدة عن الواقع
  • Dozens of fires are daily nightmare for frustrated Israelis along Gaza border
  • عشرات الحرائق تشكّل كابوساً يومياً للإسرائيليين المحبطين على طول الحدود مع غزة
  • Ehud Barak warns opposition too polite to counter corrupt Netanyahu
  • إيهودا باراك يحذر بأن المعارضة لطيفة جداً بشكل يمنعها من مواجهة نتنياهو الفاسد
Press: 
Ynet News
Date: 
الجمعة, يونيو 28, 2019